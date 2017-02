Klare Führung reicht nicht

© or

Eishockey: Oberliga Süd

von Nick Scheder schließen

Die Tölzer Löwen versäumen es, gegen den EV Regensburg den Sack zuzumachen und verlieren im Penaltyschießen mit 3:4.

Bad Tölz– Manchmal reicht auch eine 3:0-Führung nicht. „So ist der Sport“, sagt Löwen-Trainer Axel Kammerer. Die Tölzer Löwen sahen am Freitagabend gegen den EV Regensburg schon wie der sichere Sieger aus. Sie lagen mit drei Toren in Führung, hatten viele Chancen, verteidigten im zweiten Abschnitt recht souverän, kassierten aber noch drei Tore und verloren im Penaltyschießen.

„Schon ärgerlich, wir haben das Spiel in den ersten 40 Minuten verloren“, moniert Kammerer. „Da waren wir haushoch überlegen, haben aber unsere Chancen fahrlässig vergeben.“ Das sah der Regensburger Coach Doug Irwin ähnlich. „Wir hatten am Anfang null Chance.“ Sein Team könne sich bei Torwart Peter Holmgren bedanken, dass es nicht deutlicher in Rückstand geriet.

Die Gastgeber hatten das Spiel zunächst im Griff. Beide Teams begannen mit hohem Tempo und Intensität. Bei den Gästen war es fast ein wenig zu viel: Regensburg kassierte etliche Strafzeiten, spielte im ersten Drittel fast nur in Unterzahl. Das nutzten die Löwen zur 3:0-Führung – aber zu mehr nicht. Zunächst zog Tölz per Doppelschlag davon: Ein schöner Angriff im Powerplay, und Florian Strobl verwertete Stefan Reiters Zuspiel zum 1:0. Nur 21 Sekunden später nutzte Christian Kolacny die Unordnung in der EVR-Defensive, hatte Zeit, Maß zu nehmen und erhöhte auf 2:0.

Ganz ohne Beschäftigung blieb Anian Geratsdorfer aber nicht. Die Tölzer Nummer zwei im Tor vertrat den erkrankten Markus Janka, war immer zur Stelle. Kammerer bescheinigt ihm eine tadellose Leistung. Und bei Tölzer Powerplay hatte der EVR alle Hände vor dem eigenen Kasten zu tun. In doppelter Überzahl wurde der Druck zu groß, Klaus Kathan erzielte per Nachschuss das 3:0.

Die Tölzer Paradereihe mit dem rechtzeitig genesenen Center Jordan Baker gefiel durch schöne Spielzüge. Er, Hannes Sedlmayr und Michael Endraß spielten einige Möglichkeiten heraus. Die beste setzte Sedlmayr ans Außennetz.

Schon im Mitteldrittel waren vor allem defensive Qualitäten gefragt. Die Löwen verteidigten die Führung, ohne jedoch weitere Chancen zu nutzen. „Wir hätten den Sack zumachen müssen“, kritisiert Kammerer. Geratsdorfer spielte gut mit und zeigte starke Paraden, wenn erforderlich.

Das wurde es im Schlussdrittel. Da zeigte sich, warum der EV Regensburg als klarer Favorit der Oberliga gehandelt wird. Während die Tölzer Löwen, die erneut mit drei Reihen angetreten waren, ihren Vorsprung weiter verwalten wollten, erhöhte der EVR den Druck kontinuierlich. Der extrem torgefährliche Bary Noe traf gleich nach Wiederbeginn zum 1:3, und der EVR marschierte. Benedikt Böhm verkürzte auf 2:3, und im Powerplay, als Strobl auf die Strafbank musste, zog Regensburg per Traumtor gleich: Nikola Gajovsky passte von der linken Bande vors Tor, Billy Trew leitete die Scheibe weiter, Noe schickte sie an Geratsdorfer vorbei zu Yannick Drews, der nur noch ins leere Tor einschieben musste.

In der Verlängerung vergaben beide Teams ihre Chancen auf den Sieg, die Entscheidung musste im Penaltyschießen fallen. „Das ist immer auch Glückssache“, meint Kammerer. Gajovsky gelang der Sieg-Treffer im vierten Versuch.

Tölz – Regensburg n.P. 3:3 (3:1, 0:0, 0:3, 0:0, 0:0)

Tore: 1:0 (9.20) Strobl (S. Reiter/Schenkel, 5-4), 2:0 (9.41) Kolacny (Mangold/Kornelli),3:0 (14.54) Kathan (Frank/Baker, 5-3), 3:1 (40.33) Noe (Trew/Böhm), 3:2 (47.00) Böhm (Noe), 3:3 (53.16) Drews (Noe/Trew, 5-4), (65.00) Gajovsky (GWP), – Strafminuten: Bad Tölz 6, Regensburg 14, – Schiedsrichter:Erich Singaitis (ESC Hügelsheim), – Zuschauer:1241.