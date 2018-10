Torschusspanik

Bruchlandung: Auch in Bietigheim gelang Tölz kein Befreiungsschlag. Stattdessen mussten sich Kyle Beach und die Löwen mit 3:6 geschlagen geben. Die sechste Niederlage in Folge.

von Nick Scheder schließen

Die Tölzer Löwen vergeben in Bietigheim zu viele Chancen und verlieren mit 3:6.

Bietigheim/Bad Tölz– Die Tölzer Löwen kassierten die sechste Niederlage in Folge. Am Freitagabend mussten sie sich bei den Bietigheim Steelers mit 3:6 geschlagen geben. Phasenweise hielten sie sich an die Vorgaben von Trainer Markus Berwanger, verteidigten passabel und warteten auf ihre Chancen. Die kamen, doch Tölz nutzte sie nicht. „Derzeit schießt nur unsere Ausländer-Reihe mit Andreas Pauli die Tore – das reicht nicht“, sagt Berwanger.

Das Spiel begann wie schon oft in dieser Saison: Die Löwen gerieten in Rückstand. Zwar ist Philipp Schlager wieder dabei. Doch ohne Aziz Ehliz (krank) und Luca Tosto (Arbeit) konnte Berwanger wieder nur drei Blöcke aufbieten. Die ließen sich jedoch nicht unterkriegen, Kyle Beach nutzte ein Powerplay zum Ausgleich. Die Löwen hielten im ersten Drittel nicht nur gut mit. „Wir hatten auch mehr und die besseren Chancen“, meint Berwanger.

Etliche Konter blieben aber ungenutzt, sogar eine 3:1-Situation vergaben die Tölzer kläglich. Bietigheim, Meister der Vorsaison, war abgezockter, nutzte sein Powerplay gnadenlos aus und stellte bis zur ersten Pause auf 3:1. Erst erhöhte Alexander Preibisch, dann musste Yannick Drews auf die Strafbank, Frédérik Cabana traf in Überzahl zum 3:1.

Die Löwen beherzigten Berwangers Empfehlung, in manchen Situationen kompromissloser zu klären, und hielten sich im Mittelabschnitt schadlos. Manuel Edfelder gelang sogar der Anschlusstreffer zum 2:3. Doch den Ausgleich schaffte Tölz nicht. „Wir betreiben großen Aufwand, belohnen uns aber nicht, weil wir uns im Abschluss zu sehr anstellen. Das rächt sich irgendwann“, sagt Berwanger.

So erhöhten Dennis Swinnen und wenig später Matt McKnight nach einer Rauferei zwischen Kyle Beach und Benjamin Zientek auf 5:2 – in Tölzer Unterzahl. Das Spiel war gelaufen, auch wenn Andreas Pauli noch das 3:5 gelang, als Bietigheim gerade wieder komplett war. Doch den Schlusspunkt setzten wieder die Steelers, diesmal, als Kevin Wehrs in die Kühlbox musste: Frédérik Cabana stellte auf 6:3.

Im Gegensatz zum Spiel in Frankfurt waren die Löwen diesmal nicht ohne Siegchance. Das macht Berwanger Hoffnung. „Aber die Abschlussschwäche müssen wir in den Griff kriegen.“

Bietigheim Steelers - Tölzer Löwen 6:3 (3:1, 0:1, 3:1)

Tore: 1:0 (2:45) Sommerfeld (Cabana/Corrin), 1:1 (8:29) Beach (MacAulay, 5-4), 2:1 (13:40) Preibisch (Sommerfeld), 3:1 (17:03) Cabana (Corrin/McKnight), 3:2 (37:17) Edfelder (Drews/Horschel), 4:2 (47:23) Swinnen (Hauner), 5:2 (50:55) McKnight (Lukes, 5-4), 5:3 (55:10) Pauli (MacAulay/Schwarz), 6:3 (57:25) Cabana, (5-4)– Strafminuten: Bietigheim 8, Tölz 14, – Schiedsrichter: Bastian Haupt/Dominic Erdle, – Zuschauer: 2029.