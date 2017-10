Die Aufholjagd kommt zu spät

Turm in der Schlacht: Die Tölzer Löwen kommen zunächst einfach nicht an Eislöwen-Goalie Marco Eisenhut (li.) vorbei. Hier scheitert Constantin Ontl (Mitte, hinten Aziz Ehliz).

Eishockey: Del 2

von Oliver Rabuser schließen

Die Schlussoffensive kam zu spät. Die Tölzer Löwen unterlagen den Dresdner Eislöwen knapp mit 2:3 und warten weiter auf die ersten Punkte.

Bad Tölz– Die Akustik vor dem Spiel ähnelte der nach der Schlusssirene. Es war mucksmäuschenstill in der Arena. Nur die Ursachen waren jeweils ganz andere. Um 19 Uhr trauerte Eishockey-Tölz um Lenz Funk. Die Fankurve hatte ein Banner entrollt mit der Aufschrift „Legenden sterben nie“. Am Bullypunkt huldigte ECT-Vorsitzender Hubert Hörmann Funk und dessen Verdienste um das deutsche und Tölzer Eishockey. Ein Länderspieltrikot mit der Rückennummer neun wird demnächst unter das Hallendach gezogen: Zur ewigen Erinnerung an einen großen Tölzer.

Weniger lange im Gedächtnis wird indes die Partie am Sonntag in den Köpfen der Fans bleiben. Die Löwen mühten sich einmal mehr nach Kräften, schossen lange Zeit aus vollen Rohren, waren das überlegene Team. Doch ein gesundes Verhältnis zwischen Aufwand und Ertrag gehört dazu. Und da zeigten sich die Sachsen ausgebuffter, effektiver. Rick Boehm griff wieder einmal in die Trickkiste, versuchte es mit einem Tausch Philipp Schlager/Hannes Sedlmayr.

Die erste Chance allerdings hatten Constantin Ontl und Michael Endraß, denen im Konter beinahe ein Shorthander gelungen wäre. Michael Grabmaier zog aus vollem Lauf ab, Marco Eisenhut bekam die letzten Zentimeter seines Schoners an die Scheibe.

Überhaupt mutierte der Eislöwen-Goalie immer mehr zum Turm in der Schlacht. Tölz hatte drei passable Überzahlspiele am Stück. Doch am Ende stand weiter die Null. Nach der ersten Pause tankte sich Ontl an den Torraum – wieder war Eisenhut da. Ebenso beim Schuss von Grabmaier, der im Slot freigespielt wurde. Andi Mechel auf Tölzer Seite lieferte ebenfalls eine fehlerfreie Partie ab.

Der Unterschied war der Spielstand nach 40 Minuten. Dresden hatte mit überschaubarem Einsatz drei Treffer erzielt. Zunächst landete ein Schrägschuss von Mike Glemser im langen Kreuzeck; auch der Blueliner von Shawn Boutin passte neben den Pfosten, weil Mechel die Sicht versperrt war. Dann illustrierte Sebastian Zauner mit einem Zuspiel über sämtliche Linien, wie schnörkellos es gehen kann. Martin Davidek konnte allein aufs Löwen-Tor zusteuern und vollstrecken. Das gesamte Schauspiel dauerte keine fünf Minuten. Schwer verdaulich für die Isarwinkler. „Wir haben die Tore zu leicht hergegeben“, bilanziert Boehm. „Wir arbeiten zu hart und spielen phasenweise zu gut, um solche Spiele herzuschenken.“

Für einen stimmgewaltigen Schlussspurt reichte es doch noch. Marcel Rodman (abgefälscht) und Joonas Vihko (Nachschuss) brachten Publikum und Spielerbank für die Schlussminuten in Wallung. Eine Überzahl zum Ende gab es obendrein. Doch der Ausgleich wollte bei aller Anstrengung nicht mehr fallen.

Tölzer Löwen – Dresdner Eislöwen 2:3 (0 :0, 0:3, 2:0)

Tore:0:1 (27:38) Glemser (Grafenthin/Boutin), 0:2 (29.51) Boutin (Huard/Schiemenz), 0:3 (32.18) Davidek (Zauner/Schmidt), 1:3 (45.19) Rodman (Schenkel/Schlager), 2:3 (57.24) Vihko (Lakos/Schlager), – Strafminuten:Tölz 6, Dresden 14, – Schiedsrichter:Cori Müns/Jens Steinecke, – Zuschauer: 1395.