Zu harmlos und zu wenig clever

© or

© or

Eishockey: Oberliga Süd

von Nick Scheder schließen

Die Tölzer Löwen geben gegen Schlusslicht Sonthofen zweimal die Führung aus der Hand und verlieren zu Hause mit 3:4 nach Penaltyschießen.

Bad Tölz– Die Tölzer Löwen bleiben sich treu und haben weiter ihre liebe Mühe mit den Kellerkindern der Oberliga: Gestern Abend gaben sie zweimal eine Führung aus der Hand und mussten sich dem Schlusslicht nach Penaltyschießen 3:4 geschlagen geben. Schuld war ein uninspiriertes zweites Drittel, in dem Tölz sich auf der 2:0-Führung aus dem ersten Abschnitt ausruhte und sich auch nach dem 1:2-Anschluss der Gäste nicht zurückmeldete. Auch nach Ausgleich und erneuter Führung versäumten es die Löwen in einer fünfminütigen Überzahl, den Sack zuzumachen, mussten stattdessen nachsitzen und verpassten auch im Penaltyschießen die Entscheidung.

„Das Powerplay haben wir nicht geschickt gespielt“, räumt Löwen-Trainer Axel Kammerer ein. Hier vermisste er schmerzlich zwei Stammkräfte: Josef Frank und Jordan Baker, der sich am Freitag in Weiden eine Spieldauerstrafe abgeholt hatte. Seinen Platz im ersten Sturm übernahm Julian Kornelli. Auch Frank fehlte in Überzahl. Seine Oberschenkelinnenseite zwickt immer noch und ließ keinen Einsatz zu.

Zunächst hatten die Löwen das Spiel einigermaßen im Griff – ohne die knapp 800 Zuschauer in Begeisterungsstürme zu versetzen. Zumindest dem Trainer gefiel’s. „Wir haben ein gutes, intensives Spiel gesehen.“ Gefreut haben dürfte sich auch Dominik Walleitner, der eine frei liegende Scheibe zum 1:0 einschob, als der später souveräne Sonthofener Torhüter Patrick Glatzel kurz die Orientierung verlor. Die zweite Reihe sorgte für am meisten Betrieb, kurz vor der Pause erhöhte Florian Strobl auf 2:0.

Doch zum Zurücklehnen war es zu früh. Fabian Voit verkürzte, und Sonthofen hatte weitere Chancen. Bis auf Hannes Sedlmayrs Alleingang, den er drüber setzte, einen Schlagschuss von Christian Kolacny und Konterchacen von Strobl und Stefan Reiter kam wenig von den Löwen. Sie bettelten fast um den Ausgleich. Voit erhörte sie und glich kurz vor der Pausensirene aus, als die Gäste gerade eine Strafe abgesessen hatten: Chris Stanleys Schuss parierte Markus Janka noch, George Kink kam von der Strafbank zurück und Voit traf im Nachschuss. Kammerer: „Da haben wir uns nicht besonders clever angestellt.“

Die Angriffe der Löwen fielen zu harmlos aus. Zwar erhöhte Stefan Reiter kurz nach Wiederbeginn auf 3:2. Doch auch diese Führung hatte nur bis kurz vor Drittelende Bestand. Strobl, Franz Mangold, der nach einem Bandencheck vom Eis musste, und Josef Reiter vergaben gute Chancen. Dafür durfte Daniel Rau zuweilen in aller Ruhe schießen und bereitete Kinks erneuten Ausgleich – wieder kurz vor Schluss – vor. Nachdem die Löwen auch im langen Powerplay wenig Effizienz bewiesen, nahm Sonthofen den Keeper heraus und rettete sich in die Verlängerung.

Die blieb trotz guter Chancen auf beiden Seiten torlos. Kink traf im Penaltyschießen als einziger. Die Löwen vergaben alle vier Versuche.

Tölzer Löwen – Sonthofen n.P.3:4 (2:0, 0:2, 1:1, 0:0, 0:1)

Tore: 1:0 (14.24) Walleitner (Hörmann), 2:0 (19.57) Strobl (Kathan/S. Reiter), 2:1 (26.02) Voit (Stanley/Guth), 2:2 (39.58) Voit (Stanley/Kames), 3:2 (40.52) S. Reiter (Kathan/Strobl), 3:3 (59.18) Kink (Voit/Rau, 6-5), 3:4 (GWP) Kink, –Strafminuten:Bad Tölz 2, Sonthofen 11 + 20 (Messing, Bandencheck), –Schiedsrichter: Florian Feistl, –Zuschauer: 782.