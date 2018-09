Tölzer Löwen erkämpfen einen Punkt

eishockey: del 2

von Nick Scheder schließen

Wieder treffen die ersatzgeschwächten Tölzer Löwen das Tor nur selten. Mit 2:3 mussten sie sich bei den Heilbronner Falken geschlagen geben. Immerhin reichte es am Freitagabend zu einem Punkt, weil Andreas Pauli die Buam in die Verlängerung rettete. Allerdings verärgerte er trotzdem seinen Trainer.

Heilbronn/Bad Tölz – Nach zwei Niederlagen in Folge erkämpften sich die ersatzgeschwächten Tölzer Löwen in der dritten Partie immerhin einen Punkt. Weil nur Andreas Pauli – immerhin zweimal – traf, mussten sie sich am Freitagabend in Heilbronn mit 2:3 geschlagen geben. Trainer Markus Berwanger war dennoch nicht unzufrieden. „Wir haben uns den Punkt mit einer unglaublichen Energieleistung und ohne drei Leistungsträger verdient.“

Für den einzigen Tölzer Torschützen hatte er allerdings nicht nur Lob übrig: Direkt nach dem 2:2 ließ sich Pauli zu einer Undiszipliniertheit hinreißen und sorgte für vier Minuten Unterzahl bei den Löwen. „Er kann von mir aus zehn Tore schießen, aber meckern kurz vor Schluss – das geht bei mir gar nicht“, schimpft Berwanger. In der Verlängerung folgte Kevin Wehrs in die Kühlbox. „Da hatten wir irgendwann nichts mehr entgegenzusetzen“, gibt der Löwen-Coach zu. Roope Ranta traf zum 3:2.

„Aber wir haben gut gespielt, wenig zugelassen und mit vollem Einsatz gekämpft“, sagt Berwanger. Ohne die Torjäger Lubor Dibelka, Philipp Schlager und Valentin Gschmeißner in der Abwehr taten sich die Löwen erneut schwer mit dem Toreschießen. Nach Paulis früher Führung dauerte es bis fünf Minuten vor Schluss, bis der Tölz-Rückkehrer in der Sturmreihe mit Stephen MacAulay und Kyle Beach erneut ins Schwarze traf und die Löwen im Spiel hielt.

Nach der Führung blieb den Gästen nicht lange Zeit für Optimismus. Nach zehn Minuten – die Löwen waren mit einem Mann weniger auf dem Eis – gelang Greg Gibson aus dem Gewühl heraus der Ausgleich. Und noch vor der Pause drehten die Gastgeber das Spiel, als Justin Kirsch nach einer Unsicherheit von Tom Horschel – der einzigen im Spiel – auf 2:1 erhöhte. „Mei, kann passieren“, nahm Berwanger sein Defensiv-Talent in Schutz.

Die Löwen hielten den Rückstand konstant. Auch im Schlussabschnitt, als Heilbronn deutlich mehr Schüsse auf Ben Meisners Tor abfeuerte. Pauli rettete die Löwen in die Verlängerung, die die Tölzer allerdings bis zur Entscheidung fast nur in Unterzahl verbrachten.

Heilbronn - Tölzer Löwen n.V. 3:2 (2:1, 0:0, 0:1, 1:0)

Tore: 0:1 (0.59) Pauli (MacAulay/Beach), 1:1 (10.08) Gibson (Damon/Ranta, 5-4), 2:1 (18.32) Kirsch (Möller/Lavallée), 2:2 (54.57) Pauli (MacAulay/Beach), 3:2 (63.37) Ranta (Gibson/Kirsch, 5-4), –Strafminuten: Heilbronn 2, Tölz 12, –Schiedsrichter: Tony Engelmann/Robert Paule, –Zuschauer: 1489.