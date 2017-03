Entscheidung vertagt

eishockey: Oberliga süd

von Oliver Rabuser

Durch das 2:6 der Tölzer Löwen beim EV Regensburg am Freitagabend kommt es auf heimischem Eis zum Fernduell um den Meistertitel in der Oberliga Süd.

Regensburg – Es hätte eine Sternstunde für die Buam werden können. Bei einer Niederlage der Selber Wölfe wären sie ohne eigenes Zutun zu Meisterehren gekommen. Die Vorzeichen standen gut: Die Oberfranken reisten grippegeschwächt mit nur elf Feldspielern nach Peiting. Doch sie dachten trotzdem nicht daran, den Isarwinklern den Stern vorzeitig zu überlassen. Sie siegten im Pfaffenwinkel und müssen am Sonntag ihrerseits die Regensburger abwehren.

Dass die Tölzer mit eingeschränkter Offensiv-Macht an jener Stelle siegen würden, wo sie in der jüngeren Historie nie gut wegkamen, stand kaum zur Debatte. Es ging schon schlecht los in der Donau-Arena: Erst 14 Sekunden waren abgelaufen, da lag die Scheibe erstmals hinter Markus Janka. Hineinbefördert von Billy Trew, der ähnlich wie Nick Gajowsky beim zweiten Treffer arg unbehelligt walten durfte. Das 3:0 resultierte aus einer angezeigten Strafe für Daniel Merl. „Nicht so stabil und zweikampfstark“ sei sein Team im ersten Drittel gewesen, moniert Kammerer.

Erst nach dem Rückstand wagten sich die Löwen zielstrebiger nach vorne. Ersten kleineren Möglichkeiten folgte das Powerplaytor zum 1:3. Thomas Schenkel traf per Schrägschuss in den Winkel. Man konnte den Löwen das Bemühen nicht absprechen. Doch drei fehlende Power-Spieler, davon zwei Mittelstürmer, nagen zwangsläufig an der Qualität. Nachdem Maxi Hörmann, Stefan Reiter und Iiro Vehmanen weitere Tölzer Chancen ausließen, traf Gajovsky im Fallen zum 4:1 für den EVR. Damit richtete sich der Blick des beachtlich gefüllten Gästeblocks mehrheitlich auf die Smartphones. Da wurde schnell klar, dass man Freudentänze und -gesänge mit der Mannschaft auf Sonntag vertagen muss.

Im Schlussabschnitt trafen zunächst Reiter und Trew im Powerplay, und Mark Dunlop vermöbelte Josef Frank als Spiegelbild der Partie. Als Gajovsky zum dritten Mal einnetzte, zog Kammerer die Notbremse, brachte Anian Geratsdorfer für Janka. Auch Constantin Ontl und Josef Reiter bekamen noch Eiszeit. Doch da richtete sich das Augenmerk der Mannschaft bereits auf das Finale am Sonntag. Kapitän Florian Strobl: „Ich hoffe, die Zuschauer helfen uns dabei, ein Titel in Tölz ist nicht alltäglich, und wir können die Unterstützung von den Rängen sehr gut gebrauchen.“

EV Regensburg – Tölzer Löwen 6:2 (3:1, 1:0, 2:1)

Tore: 1:0 (0.14) Trew (Flache/Tippmann), 2:0 (11.58) Gajovsky (Gulda/Drews), 3:0 (15.17) Böhm (Merka/Trew, 6-5), 3:1 (18.29) Schenkel (Strobl/Kolacny, 5-4), 4:1 (32.22) Gajovsky (Drews/Schmitt), 4:2 (40.48) S. Reiter (Sedlmayr/Vehmanen, 5-4), 5:2 (42.28) Trew (Habermann/Gajovsky, 5-4), 6:2 (51.21) Gajovsky (Wolsch/Schütz), –Strafminuten: Regensburg 12 + 10 Dunlop (Unnötige Härte), Tölz 6, –Schiedsrichter: Nicole Hertrich (EC Bergkamen), –Zuschauer: 2300.