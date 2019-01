Löwen verlieren nach Energieleistung in der Verlängerung gegen Kassel 

Kassler Unruhestifter: Sebastien Sylvestre (2. v. re.) bekamen die Tölzer Löwen nicht unter Kontrolle. Der Huskies-Stürmer war an allen drei Kassler Toren beteiligt und markierte auch den 3:2-Siegtreffer in der Verlängerung.

Eishockey DEL 2

von Oliver Rabuser schließen

Durch eine energische Schlussoffensive behielten die Tölzer Löwen wenigsten einen Zähler da. Im Heimspiel gegen die Kassel Huskies, das 2:3 nach Verlängerung endete, lieferten die Isarwinkler die nächste großartige Energieleistung ab.

Bad Tölz – Zwei Punkte verloren, aber viel Anerkennung gewonnen. Die Löwen holten einen 0:2-Rückstand auf, unterlagen in der Verlängerung einzig einer Fehlentscheidung wegen. Die Hände eines Verteidigers gingen zum Hals von Kyle Beach. Vergeblich warteten die Löwen auf den Pfiff. Zuvor wurde Kevin Wehrs nach einer Schwalbe von Goalie Leo Hungerecker in die Sünderbox beordert. „Momentan sind die Entscheidungen der Schiedsrichter etwas kurios“, mühte sich Löwen-Trainer Markus Berwanger um eine diplomatische Wortwahl. „Sie fallen immer gegen uns aus.“

Die Tölzer brauchten lange, um auf Betriebstemperatur zu gelangen. Was freilich den kurzen Spielintervallen geschuldet ist. „Manchmal muss man sich in ein Spiel auch hineinbeißen“, sagt der Coach. Das aber dauerte. ECT-Chef Hubert Hörmann hatte eine eindeutige Meinung zum ersten Spieldrittel: „Wir haben alles falsch gemacht, was man falsch machen kann.“ In der Tat warf der anfängliche Auftritt der Löwen einige Fragen auf. Matt und müde, statt frisch und munter, begingen die Buam den Neujahrsempfang auf eigenem Eis. Erst mit zunehmender Spieldauer stabilisierte sich die Leistung der Heimmannschaft. Gleichwohl mit der Hypothek eines 0:2-Rückstands. Sebastien Sylvestre fand beim Kurvenlauf von der Mittellinie wenig Gegenwehr vor. Zwar fuhr der Huskie-Angreifer rechts an Ben Meisners Tor vorbei, der Puck gelangte dennoch über die Torlinie. Ebenfalls vermeidbar war das Powerplay-Tor von Sam Povorozniouk: Es fiel aus schier unmöglichem Winkel.

Nach der Pause erspielten sich die Tölzer wenigsten erste zaghafte Abschlüsse. Stephen MacAulay verpasste einen Nachschuss, Lubor Dibelka mit einem kernigen Flachschuss knapp den rechten Pfosten. Kevin Wehr visierte zudem die Querlatte an. Ausschlaggebend für den merklichen Auftrieb der Kurstädter war allerdings ein Faustkampf von Hannes Sedlmayr mit Povorozniouk, der beiden Protagonisten einen ausgiebigen Aufenthalt auf der Strafbank einbrachte, die Tölzer aber fuchtig machte. Die Folge war der Anschlusstreffer. Wehrs zog einmal mehr ab, Florian Strobl hielt die Kelle rein – 1:2. Mehr aber ging einstweilen nicht. Erst als das Ende nahte, nahm auch die Qualität der Chancen zu. Einem Knaller von Valentin Gschmeißner folgte Dibelkas Versuch auf den kurzen Torwinkel. Dann unterlag Kyle Beach zweimal im Duell mit Hungerecker. Und drei Minuten vor dem Ende setzte MacAulay dem Ganzen die Krone auf, als er den Traumpass von Casey Borer frei vor dem Tor nicht darin unterbrachte.

Doch MacAuleay kann auch anders: Nach abgewehrtem Schuss von Wehrs lag die Scheibe blank, und der Mittelstürmer knallte sie aus spitzem Winkel humorlos zum 2:2-Ausgleich in die Maschen. Ehe die dritte Overtime in Folge eröffnet wurde, vereitelte Meisner einen Penalty nach Wehrs’ Notbremse gegen Tyler Gron. Nach dem nicht geahndeten Vergehen an Beach (Berwanger: „Es war ein klares Foul“), war es dann der Kassler Unruhestifter Silvestre im Konter, der die Entscheidung herbeiführte.

Tölzer Löwen – Kassel Huskies n. V. 2:3 (0:2, 1:0, 1:0, 0:1)

Tore: 0:1 (4:41) Sylvestre (Gron, Little), 0:2 (18:01) Povorozniouk (Sylvestre, Little 5-4), 1:2 (30:37) Wehrs (Strobl), 2:2 (58:27) Mac-Aulay (Pauli, Beach), 2:3 (61:48) Sylvestre (Gon, Little). – Strafminuten: Bad Tölz 14 + 10 Sedlmayr (Faustschlag), Kassel 16 + 10 Walters (Check gg. Kopf/Nacken) + 10 Povorozniouk (Faustschlag). – Schiedsrichter: Bastian Haupt/Stefan Vogl. – Zuschauer: 1713.