Wieder das große Zittern

So spannend hätten es die Tölzer Löwen nicht machen müssen: Hier scheitert Christoph Kiefersauer (re.) bei einer Großchance am Schoner von Tigers-Torhüter Timo Herden.

von Oliver Rabuser schließen

Die Tölzer Löwen lassen Bayreuth mehrfach zurück ins Spiel kommen, retten aber einen 5:4-Sieg.

Bad Tölz– Die Erfolgsstrecke ist wieder ein kleines Stück länger geworden. Im ersten Freitags-Heimspiel der Saison behielten die Tölzer Löwen vor 2471 Zuschauern die Oberhand über lange Zeit wehrhafte Bayreuth Tigers. Top-Scorer Marco Pfleger und Sturmpartner Lubor Dibelka waren die herausragenden Protagonisten in Gelb-Schwarz. „Spannend für die Zuschauer, Herzinfarkt für den Trainer“, kommentierte Kevin Gaudet unmittelbar nach Spielende.

Im 14. Anlauf beendeten die Kurstädter zum 12. Mal eine Partie denkbar knapp: mit einem Tor Unterschied. Es dauerte bis zur 50. Spielminute, ehe die Tölzer erstmals einen Vorsprung mit einer höheren Differenz herstellen konnten; zweimal lagen sie in Rückstand. Aber trotz der beiden Treffer durch den letztjährigen Löwen Tyler Gron, der die Gäste jeweils beim Ergebnis nach vorne brachte, fanden die spielfreudigen Isarwinkler stets eine Antwort.

Die Tore der Gastgeber waren zum Großteil erste Sahne. Zunächst bestrafte Pfleger in Überzahl einen Bayreuther Wechselfehler zum 1:1-Ausgleich. Dibelkas Vorarbeit zum 2:1 war der erste Augenschmaus. Am Ende erkor sich der Deutsch-Tscheche Landsmann Jan Bednar aus, der zum einen nicht mehr um seinen ersten Saisontreffer umhinkam, zum anderen sein Glück zunächst gar nicht fassen konnte. „Er hat sich stark verbessert, ist jetzt ein Stammspieler“, lobt Gaudet. Zuvor hätten Christoph Kiefersauer, Stefan Reiter und Tyler McNeely (Pfosten) erhöhen können, respektive müssen.

Zu Beginn des Mittelabschnitts aber schluderten die Buam etwas, und schon war der knappe Vorsprung weg. „Wir machen einfache Fehler und es uns dadurch selbst schwer“, urteilt der Tölzer Coach. Zu langsam in der Rückwärtsbewegung war der Weg für Kevin Kunz und Nico Kolb frei – 2:2. Dann durfte Gron noch einmal einnetzen, weil die Löwen in Unterzahl zwei Chancen zur Bereinigung ausließen. Zur Mitte der Partie aber besannen sich die Gastgeber und fanden Lösungen. Pfleger glich nach feinem Zuspiel von Markus Eberhardt aus, Matt MacKenzie schoss über den Umweg eines oberfränkischen Schlittschuhs zum 4:3-Pausenstand ein.

Dass es zum Ende hin noch einmal spannend wurde, Shawn Weller nach einem Puck-Treffer im Bereich des rechten Ohres mit schmerzverzerrter Mine vom Eis musste, lag an der zwischenzeitlichen Unentschlossenheit der Tölzer. Immer wenn sie flott kombinierten, bekamen die Bayreuther sichtlich Probleme. Als sich aber Gron mit Tor Nummer drei aus Tölzer Sicht unangenehm in Erinnerung rief, begann die Zeit des großen Zitterns. Die Bayreuth Tigers verpassten in Überzahl die mögliche Overtime, die Löwen – und speziell Weller – konservierten das knappe Resultat durch viel Kampfgeist.

Tölzer Löwen - Bayreuth Tigers 5:4 (2:1, 2:2, 1:1)

Tore: 0:1 (5:07) Gron (Järveläinen), 1:1 (11:21) Pfleger (Dibelka, 5-4), 2:1 (18:46) Bednar (Pfleger, Dibelka), 2:2 (22:54) Kolb (Kunz), 2:3 (29:00) Gron (Melanson, 5-4), 3:3 (32:30) Pfleger (Eberhardt, Tosto), 4:3 (36:45) MacKenzie (Pfleger), 5:3 (49:29) Dibelka, 5:4 (57:41) Gron (Rajala/Melanson, 6-4), – Strafminuten: Tölz 10 – Bayreuth 6, – Schiedsrichter: Martin Holzer, Robert Paule, – Zuschauer: 2471.