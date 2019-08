Luca Tosto und Marco Pfleger in Torlaune

EISHOCKEY

von Oliver Rabuser schließen

Der erste Löwen-Test ist geglückt: In einem unterhaltsamen Spiel hatten die Tölzer Cracks wenig Mühe, um sich gegen den Oberligisten Starbulls Rosenheim mit 6:2 durchzusetzen.

Noch einmal überschlugen sich die Ereignisse in den letzten Tagen. Nach einer weiteren Rabattaktion von Hauptsponsor Wee schnellte das Dauerkartenbarometer plötzlich ganz gewaltig nach obern, zählt nun mittlerweile über 1800 Inhaber von Saisonkarten. Positive Testspielergebnisse schaden da natürlich ganz und gar nicht.

Das sah wohl auch die neue Löwen-Mannschaft so, die am Freitagabend im ersten Testspiel die Starbulls Rosenheim vor 1263 Besuchern mit 6:2 besiegte. Einige der Neuverpflichtungen ließen dabei ihre individuelle Klasse trotz des wenigen Eistrainings zuvor gleich mal aufblitzen. Max French beispielsweise traf aus dem Slot zum 3:0 und markierte durch entschlossenes Nachsetzen auch den vierten Tölzer Treffer. Bei zwei Alleingängen hatte der kanadische Mittelstürmer derweil Pech – die berühmten Zentimeter fehlten.

Herausgeschossen hat den Vorsprung zunächst aber ein Eigengewächs. Luca Tosto präsentierte sich in der Anfangsphase an der Seite von Lubor Dibelka und Tyler McNelly äußert inspiriert, entledigte sich in beiden Szenen geschickt seines Gegenspielers. Allerdings verleitete die schnelle 3:0-Führung zwischenzeitlich auch zu gebremstem Weiterarbeiten, was sich der Oberligist in Form von zwei Torerfolgen durch die Ex-Tölzer Kevin Slezak und Michael Baindl zunutze machte. Marco Pfleger scheiterte dann noch einmal an den Schonern von Luca Endres, ehe er den SB-Goalie zu Beginn des Schlussabschnitts mit einem Flachschuss überwand. Der Peißenberger setzte auch den Schlusspunkt in einer für diese Jahreszeit äußerst unterhaltsamen Begegnung.

Bereits die Team-Präsentation war ein voller Erfolg

„Für das erste Spiel hat es die Mannschaft gut gemacht“, urteilte Kevin Gaudet. Allerdings bemängelte der Trainer auch, dass man zu Beginn „nicht bereit“ für die Aktionen der Gäste gewesen sei. So war die zwischenzeitliche 3:0-Führung aus Sicht des neuen Coaches „etwas glücklich“. Danach aber habe die Löwen-Mannschaft „sehr gut“ ins Spiel gefunden.

Der Ex-Tölzer Marinus Reiter verteidigte bereits für die Starbulls.

Tölzer Löwen – Starbulls Rosenheim 6:2 (3:1, 1:1, 2:0). - Tore: 1:0 (1:53) Tosto (Dibelka), 2:0 (12:19) Tosto, 3:0 (13:39) French (Sedlmayr, Pfleger), 3:1 (17:00) Slezak (Höller), 3:2 (24:02) Baindl (Slezak, Höller), 4:2 (29:19) French (Sedlmayr), 5:2 (43:53) Pfleger (French, Martinovic), 6:2 (51:18) Pfleger (Sedlmayr, Kolb). – Strafminuten: Bad Tölz 4, Rosenheim 4. – Schiedsrichter: Oswald/Paule.– Zuschauer: 1263.