„Manchmal lasse ich sie sogar von der Leine“

„Das eigene Drittel ist die Basis“: Unter Trainer Markus Berwanger sollen die Löwen, in der Vorsaison die Schießbude der Liga, besser nach hinten arbeiten.

von Nick Scheder schließen

Die Tölzer Löwen haben sich im Vergleich zur Vorsaison auf vielen Positionen verändert. 14 Spieler sind nicht mehr dabei (Karriereende, -pause, Vereinswechsel oder kein neuer Vertrag). Acht Neuzugänge stießen vor Saisonbeginn zu den Buam. Hinzu kommen drei lizenzierte Talente aus der DNL-Mannschaft. Trotzdem haben die Tölzer in der Vorbereitung schon zu einer funktionierenden Einheit zusammengefunden. Guter Zusammenhalt, Laufstärke, Kampfgeist machen das Team aus, wie Trainer Markus Berwanger im Interview verrät.

Bad Tölz– Die Schwachstellen der Vorsaison sind nach den ersten Eindrücken von Löwen-Trainer Markus Berwanger ausgemerzt. Doch das größte Problem könnte der relativ kleine Kader werden. Zum Saisonstart am Freitag fehlen mit Lubor Dibelka und Philipp Schlager zwei wichtige Spieler.

-Herr Berwanger, haben Sie die Kufen an Ihren Schlittschuhen schon geschliffen?

Kufen sind bei mir nicht so wichtig...

-...vielleicht, wenn es weitere Verletzte gibt...

(lacht) Nein, ich spiele sicher nicht, das müssen wir anders lösen. Aber es stimmt, unser Kader ist sehr dünn besetzt. Uns tut jeder Ausfall weh, und wenn dann auch noch zwei Leistungsträger fehlen – umso schlimmer.

-Früher konnten sich die Tölzer Löwen aus dem eigenen Nachwuchs bedienen, das wird heuer schwierig, oder?

Nein, wir haben mit Kevin Slezak, Luca Tosto und Niklas Heinzinger DNL-Spieler, die wir an DEL 2-Eishockey heranführen können. Auch Aziz Ehliz ist noch ein junger Spieler. Sie haben sehr großes Talent. Natürlich muss man ihnen aber auch noch Fehler zugestehen. Sie können alle Eishockey spielen, sie können ein Tor schießen, aber man merkt ihnen ihre jungen Jahre noch an. Es geht hier einfach gegen Erwachsene. Sie brauchen Spielpraxis. Sie dahin zu bringen, ist Teil meiner Arbeit hier.

-Allerdings ist der DNL-Pool auch irgendwann erschöpft.

Natürlich können wir nicht alle DNL-Spieler holen, denn auch innerhalb dieser Mannschaft gibt es ja Abstufungen von gut und nicht so gut.

-Andere junge Spieler wie Leon Hüttl oder Julian Kornelli haben den Verein verlassen...

Dass in Tölz Spieler ausgebildet werden, die dann relativ früh weggehen, ist durchaus ein Problem. Ich wünsche den beiden das Beste, aber ich bin mir nicht sicher, ob es für sie der richtige Weg ist. Ich glaube auch nicht, dass sie DEL spielen. Schade, wir hätten die zwei genannten gut gebrauchen können. Wir hoffen jetzt, von weiteren Verletzungen verschont zu bleiben und halten die Augen offen nach Spielern, die wir per Arbeitnehmerüberlassung vorübergehend verpflichten könnten.

Lesen Sie auch: Mehr Qualität, weniger Quantität

-Wäre es auch eine Option, mit nur drei Blöcken aufzulaufen wie zuletzt gegen Deggendorf?

Ja, natürlich. Gerade auswärts ist das manchmal eine gute Lösung. Das hängt vom einzelnen Spiel ab. Aber generell besser wären schon vier Reihen, vor allem zuhause, auch um für Entlastung zu sorgen.

-Fünf Siege in sieben Testspielen: Was sagt die Saisonvorbereitung aus?

Mir ist es so lieber als andersherum, aber natürlich sind die Ergebnisse nichts wert. Ab Freitag zählt’s. Aber man hat gesehen, dass die Mannschaft gefestigt ist, gut spielen kann und gut zusammenpasst.

- Ein Problem im Vorjahr waren leichte Gegentore nach häufig gleichem Fehlermuster. Ist dies nun durch mehr Routine in der Abwehr auszuschließen?

Ausschließen kann man leichte Gegentore nie. Aber ich achte schon darauf, dass wir hinten sehr kompakt stehen. Das ist mir wichtig, anders kann man nicht Eishockey spielen. Ich habe eine junge, laufstarke Mannschaft. Ich lasse sie sogar von der Leine, wenn wir die Chance haben, sollen sie forechecken. Aber die Basis ist immer unser Drittel. Immer.

-Der Klassenerhalt in der ersten DEL 2-Saison war auch dem starken Torwart Mikko Rämö zu verdanken. Kann Ben Meisner die Lücke schließen?

Der Torhüter ist die wichtigste Position beim Eishockey, das steht fest. Es hilft nichts, wenn der Kyle Beach 30 Tore schießt, und wir hinten 60 kassieren. Der wichtigste ist immer der Torhüter. Ben Meisner macht einen sehr guten, stabilen Eindruck – aber auch der Andreas Mechel. Vielleicht ist das auch der Tatsache zu verdanken, dass wir besser nach hinten spielen.

-Ein weiteres Problem der Vorsaison war die Chancenverwertung: Sind nun die zuletzt schmerzlich vermissten Knipser an Bord?

Die Chancenverwertung ist eine Sache von individueller Klasse. Ich denke schon, dass wir jetzt eine Reihe von Spielern in unseren Reihen haben, die Tore schießen können. Neben den bisherigen Stürmern habe wir auch torgefährliche Ausländer verpflichtet: Alle Kontingent-Stürmer, Kyle Beach, Lubor Dibelka und Stephen MacAulay sind torgefährlich. Bei Casey Borer, der in der Verteidigung denke ich auch zum Klassenerhalt beigetragen hat, weiß man ebenfalls, was man hat. Und Kevin Wehrs hilft uns auch weiter.

-Mit welcher Marschroute gehen die Löwen heuer aufs Eis?

Wir spielen dynamisches, modernes Eishockey, aber halt kein Hurra-nach-vorne. Wir wollen offensiv Akzente setzen, aber nicht: Alles nach vorne, und hinten hilft der liebe Gott.

-Trotz großer Rochade im Kader: Gibt es die alten Tölzer Tugenden noch?

Ja, Zusammenhalt und Kampfgeist zählen zu den Stärken der Mannschaft. Wir sind fit, wir haben viel gemacht in der Vorbereitung. Und alle haben mitgezogen – ohne Murren! Aber auch die Special-Teams waren jetzt in der Vorbereitung gut. Das lässt sich jedoch weniger trainieren, hängt vielmehr von Selbstvertrauen, Mumm und Erfahrung ab. Trotzdem müssen wir noch viel arbeiten – bis zum letzten Spiel – und immer wieder reden.

-Die Erwartungen von außen sind gestiegen, Play-downs sollen es heuer nicht mehr werden?

Druck ist immer da, die Erwartungshaltung ist eine andere als nach dem Aufstieg. Aber es ist auch mein eigener Anspruch, dass wir besser abschneiden als voriges Jahr. Es wird ja keiner sagen: ,Wir wollen Vorletzter werden.‘ Allerdings ist die Liga heuer sehr interessant. Favoriten sind wahrscheinlich Frankfurt, Kassel, Ravensburg, Bietigheim, die haben nochmal ein ganz anderes Niveau. Vielleicht noch Dresden. Aber dahinter geht es sehr ausgeglichen zu. Trotzdem: Den Abstieg verhindern, am besten mit einem Pre-Play-off-Platz, ist das Ziel. Das wird ein Hauen und Stechen bis zum Schluss.