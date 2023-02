Fan-Stammtisch: Mehr Furcht vor den Löwen

Von: Nick Scheder

Interesse in Krisenzeiten: Zahlreiche Anhänger der Tölzer Löwen interessierten sich für die Probleme in der aktuellen Oberliga-Saison, in der die Tölzer Löwen hinter selbst gesteckten Erwartungen zurückzubleiben drohen. © arp

Wirtschaftliche und sportliche Probleme sind Themen beim Fan-Stammtisch in Tölz.

Bad Tölz – Dass ein Abend gelungen ist, lässt sich gut daran ablesen, dass nach einer baldigen Wiederholung verlangt wird. Und der Fan-Stammtisch der Tölzer Löwen soll nach allgemeiner Auffassung eine feste Institution werden. Man einigte sich auf eine Wiederholung alle sechs Wochen. Und es gab während der drei Stunden am Mittwochabend im Tölzer Bräustüberl tatsächlich viel zu bereden. Edelfan Georg Bares fasste es zusammen: „Wir liegen dreifach am Boden“, sagt der ehemalige DJ und Radio-Moderator aus Geretsried. „Sportlich, wirtschaftlich – und kulinarisch.“

Mehr Furcht vor den Löwen

Damit spielt der 62-Jährige auf das Problem mit der Stadiongaststätte an. Die Diskussion darüber wollte Löwen-Chef Ralph Bader allerdings bald beenden. „Da finden wir keine schnelle Lösung, wir können den Wirt nur mit Rat und Tat unterstützen, sonst fallen die Bier- und Leberkas-Engpässe auf uns zurück.“ Doch die anderen Baustellen sehe der Geschäftsführer der Tölzer Eissport-Gesellschaft sehr wohl, wenn auch nicht so drastisch wie Bares, der dem sportlichen Abschneiden die Schulnote 5- gab.

Saison mit Höhen und Tiefen - „vor allem Tiefen“

„Wir sind nicht zufrieden damit, dass einige Mannschaften, die hinter uns liegen sollten, in der Tabelle vor uns liegen“, sagt der Garmisch-Partenkirchner, der vor knapp einem Jahr das Amt als Löwen-Chef angetreten hat. Die Ursachen für die Saison mit Höhen und Tiefen – „vor allem Tiefen“, wie Trainer Ryan Foster zugab, sind vielschichtig. Verletzungen, Spieler, die nicht die Leistung bringen, die erwartet wurde, und Schwächen in den Special Teams – trotz einer überragenden Paradereihe um Ludwig Nirschl, Tyler Ward und Nick Huard.

Special-Teams - ein Trainerproblem?

„Das ist doch ein Trainerproblem“, merkte Thomas Gürtler an. Er versuche es zu lösen, rechtfertigte sich Foster. „Es ist schwierig, wenn wegen der Verletzungen ständig eine neue Formation zusammenspielt.“ Und: „Oft spielen sie zu kompliziert, wollen zu schön spielen.“ In Unterzahl sehe er zu wenig Bereitschaft seiner Spieler. „Kaum Schussblocks, die Spieler gehen zu wenig dahin, wo es weh tut.“ Er habe viel Unterzahl analysiert und trainiert. „Wir müssen besser werden, es kann Spiele entscheiden.“ Deshalb habe er nun zwei Spieler bestimmt, die in Unterzahl vor dem Tor geparkt werden: Christoph Fischhaber und Max Brandl.

Kritisierte Spieler teilweise in Schutz genommen

Zwei Spieler, die jedoch von den Fans ohnehin kritisch beäugt werden. Die nahmen Bader und Foster jedoch in Schutz. „Christoph Fischhaber arbeitet nebenher Vollzeit, hat Familie, nimmt sich frei fürs Training und macht seinen Job jedes Mal ohne zu Murren“, sagt Bader. Brandl, als erfahrener Stürmer geholt, sei gesundheitlich stark eingeschränkt. „Aber er ist ein hoch anständiger Mensch, möchte so nicht aufhören, will die Saison ordentlich zu Ende bringen, aber eigentlich ist er durch, körperlich k.o.“, sagt Bader. Ebenfalls bei den Fans durchgefallen ist Offensivverteidiger Dillon Eichstadt. „Zu offensiv, wir brauchen eher jemand für die Stabilität hinten.“ Es sei aber besser geworden, meint Foster, mit dem die Löwen übrigens auch in die kommende Saison gehen (siehe unten). Läuferisch sei Eichstadt dagegen top.

Fitnessprogramm im Sommer

Als Routinier für die Defensive war dagegen Sören Sturm gedacht. Doch der fiel allgemein durch. Zu wenig fit, ein Schatten seiner selbst, war die herrschende Meinung. „Da können wir jetzt auch nicht schnell was dagegen tun“, sagt Foster. „Aber wartet mal auf die kommende Saison“, sagt Bader schmunzelnd. Sturm besitzt einen Zweijahresvertrag. „Im Sommer wird der fit gemacht.“ Auf Trennung dagegen stehen die Zeichen bei Timo Sticha. Der junge Deutsch-Österreicher kam als hoch gehandeltes Talent, war einer der besten Nachwuchsspieler in Österreicher. „Er spielt Nachwuchseishockey“, urteilt Foster. „Ist fehleranfällig, ist dabei, seinen Platz im Team zu verlieren.“

Stinkstiefel auf dem Eis

Hinzu gesellten sich heuer große Verletzungssorgen. Fast in jedem Spiel haben Stammspieler gefehlt. Das Derby gegen Rosenheim am Freitag (siehe » SEITE 11) könnte die erste Partie seit Langem sein, in dem der Kader komplett ist. „Die Verletzungen haben sich durch die ganze Saison gezogen“, moniert Bader. Der Kader sei zu klein, um Lücken zu füllen. Foster: „Vor allem war kein Konkurrenzkampf möglich, um Spieler nach schlechter Leistung zum Nachdenken zu bewegen“, sagt Foster. Manchmal werde auch gefühlt gegen die Tölzer und vor allem ihre erste Reihe gepfiffen. Spieler wie den streitbaren Kanadier Nick Huard haben die Unparteiischen oft besonders auf dem Kieker. „Ja, er ist ein Stinkstiefel auf dem Eis“, sagt Foster. „Aber wir brauchen solche Spieler. Damit kann man auch mal Punkte machen.“

Perspektive für die jungen Spieler

Man kümmere sich deshalb auch schon um den Kader der kommenden Saison. „Mit einigen Spielern planen wir nicht mehr, bei einigen strecken wir uns, damit sie hier bleiben“, versichert Bader. Gemeint ist der komplette erste Sturm. Allen dreien liegt ein Angebot vor. Doch sie möchten die Entscheidung vom Verbleib der jeweils anderen abhängig machen. Bader versteht das, schätzt sie als vielleicht beste Reihe der Oberliga ein. „Ich glaube, die drei funktionieren am besten zusammen.“ Generell müsse es gelingen, den Standort Tölz attraktiv zu halten – für eventuelle Rückkehrer oder herausragende Eigengewächse. „Wir müssen den jungen Spielern eine Perspektive geben, damit die guten bei uns bleiben“, fordert Bader.

Geld sammeln und Kosten sparen

Doch kaum eine Entscheidung lasse sich unabhängig von den Finanzen treffen, verkündet der Löwen-Boss den knapp 50 erschienen Fans. „Früher ließ sich fast alles mit Wee lösen, jetzt fangen wir wieder von vorne an.“ Es gebe keine großen Sponsoren, um viele kleine und mittlere wolle er sich verstärkt kümmern. „Am besten wir sammeln mehr Geld und versuchen, Kosten zu sparen“, sagt der 58-Jährige. Denn die Bilanz ist rückläufig. „Die Einnahmen sind die gleichen, aber die Ausgaben deutlich höher.“ Bader nennt ein Beispiel: Allein für die acht Wohnungen unserer Spieler zahlen wir 90 000 Euro in der Saison.“

Klinken putzen oder andere Wege

Bei der Sponsorensuche könne man doch auch gerne über den Tellerrand hinausschauen, hieß es aus den Reihen der Fans. Das versuche er, sagt Bader. Er klopfe auch bei großen und sehr großen Firmen an, möchte beispielsweise auch einen Blick zu den „geldigen Leuten“ ins Tegernseer Tal werfen. Doch durch die Marktstraße ziehen und klassisch Klinken putzen, „das mache ich nicht, da gehe ich andere Wege“, stellt er klar. Nicht auf volle Zustimmung stieß der Garmisch-Partenkirchner mit seiner Anmerkung, dass Ruhe eingekehrt sei – intern und im Umfeld.

Hoffnung für die kommende Saison

Trotz der klammen Kassen sind die Löwen gezwungen, für die kommende Saison nicht nur einen sportlich besseren, sondern auch einen breiteren Kader zusammenzubekommen. „Auch die zweite und dritte Reihe sollte Tore schießen können“, sagt Foster. Für ihn ist es die Herausforderung, mit den jungen Spielern – Bader: „Wir haben den jüngsten Kader der Oberliga“ – zurechtzukommen, sie zu verbessern. Die Talente in einem längeren Prozess nach vorne zu bringen. Aber da gebe es Lichtblicke. Einer wie Florian Kästele stoße bei Fans und den Löwen auf Zustimmung. Die ehemaligen DNL-Spieler haben bereits einen Schritt nach vorne gemacht. In den jüngeren Jahrgängen zeichnen sich bereits künftige Löwen ab. „Aber es wird nicht jeder schaffen“, gibt Foster zu bedenken. Trotzdem wollen er und Bader an dem Weg festhalten, es mit eigenen jungen Spielern zu versuchen. „Nur so kann es funktionieren“, meint Bader.

Harte Checks, mehr Einsatz

Er könne es den Zuschauern nicht einmal verdenken, dass sie nach etlichen schwachen Heimspielen nicht mehr ins Stadion gehen. Gibt es denn eine Garantie, dass es kommende Saison besser wird, wollten die Fans wissen. Warum sollten sie sich eine Saisonkarte kaufen? Eine Garantie gebe es nicht, bedauert Bader. „Aber wir werden aus Fehlern lernen, alles versuchen, dass es sportlich aufwärts geht, der Kampfgeist in die Mannschaft zurückkehrt und man wieder mehr Furcht vor den Löwen bekommt.“ Mehr Einsatz, Checks und Kampfgeist war auch ein Wunsch der Fans. „Man muss ja niemanden umbringen auf dem Eis“, sagt Foster. „Aber schon hart reingehen.“

Überraschung in dieser Saison?

Was Bader von der Veranstaltung mitnimmt: Mehr Geld zu generieren beziehungsweise sinnvoller zu verteilen. Eine Kooperation mit einem höherklassigen Verein möchte der 58-Jährige nicht ausschließen. „Es muss aber passen und darf nicht unserem eigenen Nachwuchs im Wege stehen.“ Und vielleicht, so hofft Bader abschließend, könne die Saison ja doch noch ein gutes Ende nehmen. „Wir müssen jetzt eine möglichst gute Ausgangsposition für die Pre-Play-offs holen, und vielleicht gelingt uns da noch eine Überraschung.“

Standen den Tölzer Fans Rede und Antwort: Trainer Ryan Foster (li.) und TEG-Geschäftsführer Ralph Bader. © arp