Mehr Qualität, weniger Quantität

Mit einem kleineren Kader starten die Tölzer Löwen in ihre zweite DEL2-Saison. ECT-Präsident Hubert Hörmann ist trotzdem überzeugt, dass diese Spielzeit besser läuft als die vergangene.

Bad Tölz – Das erste Jahr ist oft das schwierigste. Doch auch in ihrer zweiten DEL 2-Saison warten Herausforderungen auf die Tölzer Löwen. Die größte: Mit relativ kleinem Kader besser abzuschneiden als 2017/18. ECT-Präsident Hubert Hörmann ist trotzdem überzeugt davon, dass das große Ziel – der Klassenerhalt – diesmal weniger zur Zitterpartie wird. als am Ende der abgelaufenen Spielzeit. Da sicherten die Buam den Klassenerhalt erst in der letzten Runde der Playdowns. „Ich bin optimistisch, dass wir eine gute Saison hinbekommen.“

Schließlich war die erste Saison nach acht Jahren Abstinenz in der zweithöchsten deutschen Eishockey-Liga auch ein Jahr der Erfahrung. „Wir haben Fehler gemacht, vielleicht hatten wir die falschen Kontingentspieler“, räumt Hörmann ein. „Aber wir ziehen nun unsere Lehren daraus“, sagt der Tölzer Unternehmer. Er geht davon aus, dass die Neuverpflichtungen diesmal bedingungslos einschlagen. 2017/18 fehlten den Löwen in etlichen Spielen nur ein, zwei Tore zu drei Punkten. Nun können die Kontingentspieler für genau diese Punkte sorgen, wenn sie liefern, glaubt der ECT-Chef.

Seinen Optimismus zieht er unter anderem aus den Vorbereitungsspielen (fünf Siege, zwei Niederlagen), in denen Kyle Beach und Stephen MacAulay etliche Treffer beisteuerten. Lubor Dibelka hatte Pech, verletzte sich am Innenband im Knie und fehlt noch vier Wochen. Seine Qualität stehe allerdings außer Frage. Genau wie die der Leistungsträger der Vorsaison, Johannes Sedlmayr und Philipp Schlager, der jedoch beim Auftakt am Freitag ebenfalls fehlt (leichte Gehirnerschütterung). Auch auf dem routinierten Verteidiger Kevin Wehrs ruhen große Hoffnungen. Valentin Gschmeißner, Yannick Drews, die Torhüter Ben Meisner, aber auch Andreas Mechel und der zuletzt erkrankte Andreas Pauli haben Eindruck hinterlassen, sollen die Abgänge ausgleichen.

Und davon gibt es einige. „Manche wollten wir nicht mehr verpflichten“, sagt Hörmann. Dazu gehören die Kontingentspieler mit Ausnahme von Casey Borer, der die Verteidigung erfolgreich anführte, und dem starken Torhüter Mikko Rämö, der nicht mehr Eishockey spielt. „Einige haben aufgehört, andere haben den Verein verlassen.“ Das könnte zu einem Problem werden, räumt Hormann unumwunden ein. „In der Kabine sind definitiv zwei, drei Plätze vakant. Wenn wir weitere Verletzte haben, bekommen wir Schwierigkeiten.“ Doch die Abgänge haben die Löwen kaum verhindern können, meint der ECT-Präsident. Dass Klaus Kathan mit 41 Jahren seine Karriere beendet, ist nicht weiter erstaunlich. Überraschender schon eher Michael Endraß’ Karriereende und Christian Kolacnys schöpferische Pause. Verteidiger-Kollege Beppo Frank konzentriert sich vorerst auf Beruf und Familie.

Julian Kornelli und Leon Hüttl sind zwei junge Spieler, die für Qualität und Breite im Kader hätten sorgen können. Doch der Reichersbeurer wollte seine Chance in der DEL bei Schwenningen bzw. Ravensburg wahrnehmen. Der Heilbrunner Hüttl erhofft sich Veränderung und schnelleres Vorankommen bei den Kölner Haien in der DEL beziehungsweise Frankfurt in der zweiten Liga. „Wir hätten sie gerne behalten, aber zu großen Verhandlungen kam es gar nicht, es ist legitim, wenn sie eine neue Herausforderung suchen“, sagt Hörmann. Er sieht allerdings die Gefahr, dass die beiden auf der Bank versauern oder im Farmteam unterkommen. Die Löwen hätten sie gut gebrauchen können.

Bisher konnten sie oft aus dem eigenen Nachwuchs auffüllen. „Dieser Weg ist der richtige“, meint Hörmann. Doch das führt zunehmend zu Schwierigkeiten. Mehr als drei Talente aus dem DNL-Team können die Löwen mittlerweile nicht mehr rekrutieren. Spieler, die bei der Ersten aushelfen, fehlen dem Nachwuchs. Zuletzt kassierte die DNL-Mannschaft ohne Leistungsträger zwei deutliche Niederlagen gegen Landshut. Gibt es Verletzte, müssen die Löwen mit drei Blöcken antreten wie im letzten Test gegen Deggendorf. „Keine leichte Aufgabe für den Trainer“, sagt Hörmann. Eine konkrete Lösung des Problems ist nicht in Sicht.

Eine Kooperation mit einem DEL-Club hätte an der Situation jedoch nichts geändert, meint Hörmann. „Mit Nürnberg hätten wir nicht die nötige Manpower bekommen, und München wollte lieber mit Garmisch kooperieren.“ Schade vor allem für Ex-Tölzer wie Tobias Eder, dessen Saison beim SC Riessersee früh endet, weil er nicht einmal die Bayernliga-Verzahnungsrunde bestreiten darf, die Garmisch nach der Fast-Insolvenz unabhängig von der Oberliga-Platzierung bestreiten muss.

Deshalb wollen die Löwen die Möglichkeit der Arbeitnehmerüberlassung nutzen. Mithilfe dieses vorübergehenden Vereinswechsels holten die Löwen schon in der Vorsaison Hannes Huß für ein paar Einsätze. „Diese Möglichkeit müssen wir vermehrt ins Auge fassen“, sage Hörmann. An der Qualität des Kaders hat er keinen Zweifel. „Wir haben besser gescoutet als in der Vorsaison, das Team steht eng beieinander.“

Dafür mussten die Löwen allerdings etwas tiefer in die Tasche greifen. Das war möglich, weil die breite Basis an kleinen und mittleren Sponsoren den Löwen die Stange hält. Und weil Hauptgeldgeber wee sein Engagement laut Hörmann deutlich ausgeweitet hat.

Das Geld ist allerdings nicht nur für den Spielerkader verplant, der nicht viel mehr kostet als in der Vorsaison. Sondern beispielsweise auch für Sprade-TV, für das die Löwen nun ein Team unter anderem mit Ex-Nationaltorhüterin Viona Harrer als Kommentatorin engagiert haben. Der Posten schlägt mit 15 000 Euro zu Buche. Für ein Minus in der Kasse sorgen die ausbleibenden Derbys gegen Riessersee. „Es ist ganz bitter, weil wir diesen Höhepunkt nicht anbieten können. Bei aller Rivalität hoffen wir, dass Garmisch es wieder nach oben schafft.“ Trotzdem kalkulieren die Löwen mit einem etwas höheren Zuschauerschnitt als in der Vorsaison. Die Lizenz für die DEL 2 bekamen sie ohne größere Probleme.

Eine andere Struktur der Liga würde vieles erleichtern, meint Hörmann. Ihm strebt eine regional geteilte Spielklasse vor, die die Vorrunde im Süden und Norden getrennt austrägt. „Der bundesweite Aspekt wäre dann in einer Verzahnungsrunde wieder gegeben.“ Keine neue Idee, nur müsste der jemand vehement nachgehen. „Da müssen wir uns auch an die eigene Nase fassen, gibt Hörmann zu, der tatsächlich ein Gespräch mit den DEL 2-Vereinen anstrebt. In naher Zukunft wird sich eine geteilte Liga jedoch nicht umsetzen lassen.

Noch in dieser Saison dagegen soll das bargeldlose Bezahlen mit der wee-card im Tölzer Eisstadion kommen. Allerdings zum Vorteil aller. „Wir müssen an unsere traditionsbewussten Fans und die Auswärts-Anhänger denken, die sich eine Halbe kaufen wollen“, sagt Hörmann. Allerdings müsse auch den Wünschen des Hauptsponsors entsprochen werden. Immerhin steuert der den größten Batzen des 1,75-Millionen-Euro-Etats bei.

Eine Größenordnung, die zu weiten Teilen dem emsigen Christian Donbeck, Geschäftsführer der Tölzer Eissport Gesellschaft, zu verdanken ist. Deshalb hat Hörmann an dessen Arbeit wenig auszusetzen. Allerdings weht seit Dienstbeginn des Rosenheimers in der Vorsaison in manchen Bereichen ein rauerer Wind. Einige langjährige Mit- und Zuarbeiter haben den Löwen den Rücken gekehrt. Die Öffentlichkeitsarbeit hat sich nicht unbedingt zum Positiven gewandelt – weniger ein Verschulden des neuen Pressesprechers Simon Rentel. Auch um die Transparenz war es schon einmal besser bestellt. „Es gibt keine Befindlichkeiten, alles ruhig im Verein“, versichert jedoch Hörmann. Immerhin ließ sich Donbeck einige Zahlen entlocken: 764 Dauerkarten wechselten bis jetzt den Besitzer – weit mehr als in der Vorsaison. „Die 800er-Marke wollen wir noch knacken“, sagt Donbeck. Deswegen kalkuliert er trotz fehlender Derbys mit 1800 Zuschauern pro Spiel, 100 mehr als 2017/18 (tatsächlicher Schnitt: 2012).

Die Neubesetzung des Trainerpostens mit Markus Berwanger, der Rick Boehms Stelle einnahm, stößt beim ECT-Chef auf Wohlgefallen. „Ein ruhiger, besonnener Trainer, der eingreift, wenn es nötig ist, ich schätze seine Arbeitsweise sehr“, sagt Hörmann. Auch die Vernetzung mit den Nachwuchsteams und DNL-Trainer Florian Funk laufe optimal.

Weil das Gros der Spieler nicht erst wie in der Vorsaison an die Spielklasse herangeführt werden muss, blickt Hörmann dem Saisonstart optimistisch entgegen. „Ich denke, dass wir diesmal mit einem komfortableren Punktepolster abschließen.“ Das erwarten die Fans, die die Mannschaft 2017/18 bedingungslos unterstützten, vermutlich ebenfalls. „Aber wir brauchen uns auch nicht unter Wert zu verkaufen“, meint der ECT-Präsident. „Wir bieten Eishockey auf hohem Niveau, obwohl Tölz nur eine kleine Stadt ist. Das ist nicht selbstverständlich und macht uns zu etwas Besonderem in der Eishockey-Landschaft.“