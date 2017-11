Sorgenkind Abwehr

Eishockey: DEL 2

von Nick Scheder

Luft nach oben in der Abwehr und in Unterzahl: Die Tölzer Löwen geben in Bad Nauheim viermal die Führung aus der Hand und verlieren mit 4:5. Allein Dusan Frosch trifft viermal.

Bad Nauheim/Bad Tölz– Vier Tore reichen auch beim Eishockey oft zu einem Sieg. Nicht so bei den Tölzer Löwen, diegestern Abend beim EC Bad Nauheim viermal in Führung gingen, doch immer wieder postwendend den Ausgleich kassierten und mit 4:5 verloren. Größtes Verbesserungspotenzial sieht Trainer Rick Boehm bei der Abwehr und den Special-Teams: „Wir müssen hinten stabiler werden und dürfen in Unterzahl nicht so leicht Tore bekommen.“ Zwei waren es am Freitag, jeweils von Dusan Frosch, der auch die Treffer zum 4:4 und 5:4 besorgte. „Zur richtigen Zeit am richtigen Ort“, sagt Boehm über den Nauheimer. „Er hatte das Glück, das wir nicht hatten.“

Denn vom Engagement und Kampfgeist macht er seiner Mannschaft keinen Vorwurf. Aber das altbekannte Problem bleibt bestehen, dass die Löwen eine Führung nicht lange halten können.

Beide Mannschaften setzten vor allem in der Offensive Akzente. In der Abwehr leisteten sich die Löwen immer wieder Unsicherheiten und Fehlpässe, ließen den Gegner vor Torhüter Andreas Mechel oft sträflich alleine, der lediglich das 2:2 auf seine Kappe nehmen muss: Da ließ er eine Scheibe abprallen, Frosch traf durch die Schoner zum 2:2.

Boehm hatte kleine Anpassungen in der Aufstellung vorgenommen. So ließ er Kapitän Flo Strobl fest in der ersten Reihe auflaufen. Julian Kornelli stürmte mit Michael Endraß und Chris St. Jacques in der zweiten. Die Umstellung schien vor allem dem jungen Reichersbeurer (20) gutzutun, der zum 2:1 und 4:3 traf und dessen Schuss, den EC-Keeper Felix Bick nach vorne abwehrte, St. Jacques’ zum 1:0 vollstreckte.

Doch es half alles nicht. Immer wieder Frosch brachte die Roten Teufel zurück ins Spiel. „Viele Chancen haben wir nicht zugelassen“, meint Boehm. Aber die Möglichkeiten, die sie hatten, habe Nauheim genutzt. „Wir haben nie aufgegeben, die Moral war intakt, aber wir haben uns mal wieder nicht für die Mühen belohnt.“ Der Abstand auf den Vorletzten Heilbronn ist nach dem Null-Punkte-Wochenende auf vier Punkte angewachsen. Boehm: „Vielleicht tut uns die Länderspielpause jetzt ganz gut.“

EC Bad Nauheim – Tölzer Löwen 5:4 (1:2, 3:2, 1:0)

Tore: 0:1 (9.54) St. Jacques (Kornelli/Schenkel), 1:1 (10.58) Sylvester (Livingston/Lehikoinen), 1:2 (17.42) Kornelli (Hörmann/Kolacny), 2:2 (22.04) Frosch (Krestan/Sylvester, 5-4), 2:3 (26.15) Schwarz (Rodman/Schlager, 5-4), 3:3 (28.51) Frosch (Meland/Livingston, 5-4), 3:4 (33.58) Kornelli (Endraß/Lakos), 4:4 (35.51) Frosch (Trivellato/Brandl), 5:4 (51.40) Frosch (Lange/Erk), –Strafminuten: Nauheim 6, Tölz 12, –Schiedsrichter: Singaitis/Naust, –Zuschauer: 1946.