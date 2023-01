Tölzer Löwen: Nach zwei Dritteln reißt’s ein

Von: Nick Scheder

In Torjäger-Manier zur Stelle: Löwen-Verteidiger Niklas Hörmann (re.) gelingt es, mit seinem zweiten Profi-Tor überhaupt, den starken DSC-Keeper Timo Pielmeier zu überwinden. © Ewald Scheitterer

Tölzer Löwen setzen Vorgaben gegen Deggendorf nur phasenweise um und verlieren 2:4

Bad Tölz – Die Vorgaben hielten nur zwei Drittel lang: Konter vermeiden, keine Unterzahl-Situationen entstehen lassen, selbst für viel Bewegung vor dem Tor und viele Schüsse sorgen. Das klappte am Montagabend 40 Minuten leidlich, auch wenn die Tölzer Löwen nach einem Deggendorfer Powerplaytreffer mit 0:1 zurücklagen. Doch im Schlussdrittel hielten sie das Spiel nicht mehr ausgeglichen, verfielen wieder in Schönspielerei vor Timo Pielmeiers Kasten und ließen sich mehrfach auskontern. „Letztlich der Hauptgrund für die Niederlage“, sagt Löwen-Coach Ryan Foster. Am Ende verloren die Löwen mit 2:4 gegen den neuen Tabellenzweiten und müssen nun darauf hoffen, dass es im Heimspiel am Mittwoch gegen Landsberg mal wieder mit einem Sieg klappt.

Es war ein passabler Auftakt gegen einen mit Anlaufschwierigkeiten beginnenden Gegner. „Wir haben nicht viel zugelassen“, lobt Foster. Gerade einmal vier Schüsse musste Philip Lehr, der erneut den Vorzug vor Josef Hölzl bekommen hatte, im Auftaktdrittel abwehren. Auf der anderen Seite fanden die Tölzer reihenweise in Pielmeier ihren Meister, dem mit 92,9 Prozent Fangquote besten Keeper der Oberliga. Nick Huard, der gut aufgelegte Christoph Fischhaber im dritten Sturm, Timo Sticha, Erik Gollenbeck und Tyler Ward scheiterten am Torhüter der Niederbayern.

35:23 Torschüsse, aber dann ausgekontert

Doch die Löwen dominierten das Spiel, hatten mehr Torschüsse – insgesamt 35: 23 – und Chancen, setzten die Gäste früh mit gutem Forechecking unter Druck und leisteten sich selbst kaum Schwächen in der Abwehr. Doch die Gäste warteten geduldig auf ihre Chance – und nutzten sie in Überzahl: Thomas Pielmeiers Schuss wurde von einem Tölzer Bein zum 1:0 in die Maschen abgelenkt – Lehr war in die andere Richtung unterwegs gewesen.

Auf Rang acht zurückgefallen

Aber den Löwen fehlte im Schlussdrittel ja nur ein Tor. Den Treffer machte allerdings gleich nach Wiederbeginn Deggendorf per Konter. Thomas Greilinger vollstreckte im Slot humorlos. Auch Nick Huards Blueline-Hammer, den Niklas Hörmann Pielmeier im Nachschuss ausnahmsweise mal flach zum Anschlusstreffer unterjubelte, brachte kaum Hoffnung. Denn nur eine Minute später stellte Lukas Miculka den alten Vorsprung wieder her. Wieder per Konter. Und Petr Stlpoukal drosch die Scheibe zur endgültigen Entscheidung zum 4:1 unter die Latte. Huard konnte kurz vor Schluss lediglich noch auf 2:4 verkürzen. Nach der vierten Niederlage in fünf Spielen fallen die Löwen auf Rang acht zurück. NICK SCHEDER

Tölzer Löwen - Deggendorfer SC 2:4 (0:0, 0:1, 2:3)

Tore: 0:1 (32:08) Th. Pielmeier (Heiß/Greilinger, 5-4), 0:2 (40:28) Greilinger (Matheson/Leinweber), 1:2 (48:06) Hörmann (Huard/Eichstadt), 1:3 (49:04) Miculka (Stloukal/Dusek), 1:4 (54:27) Stloukal (Miculka/Großrubatscher), 2:4 (59:50) Huard (Ott/Hörmann), – Strafminuten: Tölz 8, Deggendorf 10, – Schiedsrichter: Bastian Haupt/Thomas Kalnik, – Zuschauer: 1077.