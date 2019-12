Ergebniskrise bei den Tölzer Löwen

Eishockey: DEL 2

von Oliver Rabuser schließen

Zu viele Aussetzer: Das 3:6 in Weißwasser ist die fünfte Niederlage in Folge für die Tölzer Löwen.

Weißwasser/Bad Tölz–Die Schnittmenge aus mangelhaftem Abwehrverhalten und allenfalls durchschnittlichen Offensivbemühungen ergibt eine Durchschnittsnote unterhalb der Toleranzgrenze. Den Tölzer Löwen fehlt derzeit das Rüstzeug zum Erfolg, sie schlittern nach fünf Niederlagen in eine handfeste Schaffens- und Ergebniskrise. Nach der 3:6-Niederlage bei den Lausitzer Füchsen stagnieren die Buam nicht nur weiter in ihren Leistungen. Sondern sie verlieren auch Boden im Kampf um die Playoff-Plätze. „Das war ein Scheiß-Spiel von uns“, fand Löwen-Topscorer Marco Pfleger ungeschönte Worte.

Über das erste Spieldrittel bei Auswärtsspielen muss man nicht mehr groß philosophieren. Die Tölzer tun sich extrem schwer, von Beginn an mit dem nötigen Bedacht in eine Partie zu finden. Kaum einmal war der Zug zum Tor zu erkennen, vieles mit Blickrichtung nach vorne blieb überschaubares Stückwerk. Weißwasser verzeichnete das entscheidende Plus in puncto Offensive. Robert Farmer durfte aus seitlicher Position einschießen, weil der zweite Löwenblock um Shawn Weller und Lubor Dibelka bei Darcy Murphys Kreisel um das Tölzer Tor die defensiven Pflichten außer Acht ließ. Und dass eine Direktabnahme der Lausitzer nicht den Weg ins Tor fand, sondern in Billard-Manier mit Latte und Pfosten spielte, war nichts anderes als solides Massel.

Schwächen in beiden Hintermannschaften prägten die Startphase des Mittelabschnitts. Drei Treffer binnen 90 Sekunden sorgten ungewollt für eine Reizüberflutung im Stadion. Lubor Dibelka glich aus, weil Thomas Reichel kein Interesse an Verfolger- respektive Bewachertätigkeit zeigte. Aber noch mitten des Tölzer Torjubels – zehn Sekunden später – verlor die Löwen-Abwehr Jordan George nach Murphys Rückhandpass komplett aus den Augen – 1:2. Und ehe sich dieser Ärger in den Synapsen der Handvoll Gästefans niederschlug, erhielt Max French am Torraum jene Freiheit, die es ihm gestattete, Dibelkas Zuspiel an Carruth vorbei zum neuerlichen Ausgleich in die Maschen zu setzten.

Hilft aber alles nichts, wenn die Fehler aufseiten der Isarwinkler immer wieder aus denselben Quellen sprudeln. Fahrige oder übermotivierte Wechsel sind heuer nicht nur ein Markenzeichen, sondern symptomatisch für mangelndes Mitdenken. Weißwasser bedankte sich, nutzte die Überzahl durch einen abgefälschten Schlagschuss zum 2:3. Und weil einmal schlecht verteidigt momentan bei Weitem nicht reicht, fingen sich die Gelb-Schwarzen bei einem Gegenzug gleich noch das 2:4. Eine Hypothek, die durch Wellers Powerplaytor zu Beginn des Schlussspurts schnell hinfällig war.

Doch an eine Wende war im Hinblick auf die Aussetzer an diesem Abend nicht zu denken. „Wir waren von der ersten Sekunde nicht richtig da“, räumt Pfleger ein. Eine von Matt MacKenzie ins eigene Tor abgelenkte Scheibe besiegelte letztlich die inzwischen zwölfte Saisonniederlage. Denn es folgte noch ein zweiter kapitaler Gegenstoß der Füchse durch den agilen George. Schade war lediglich, dass sich die Linienrichte in den offenen Faustkampf von Markus Eberhardt mit Fedor Boarchinov ohne Not vorzeitig einmischten und so den Tölzern ihr einziges Erfolgserlebnis vorenthielten.

Deutlich fiel Kevin Gaudets Fazits aus: „Dummer Fehler, dumme Strafen – es ist schwer, auswärts solche Spiele zu gewinnen.“ Vielleicht machen es die Löwen am Sonntag (18.30 Uhr) daheim besser, wenn sie die Lausitzer zum Rückspiel empfangen.

Lausitzer Füchse - Tölzer Löwen 6:3 (1:0, 3:2, 2:1)

Tore: 1:0 (06:10) Farmer (Breitkreuz, Murphy), 1:1 (21:47) Dibelka (Weller, McNeely), 2:1 (21:57) George (Murphy), 2:2 (23:17) French (Dibelka, S. Martinovic), 3:2 (29:23) Murphy (Granz, Georgem 5-4), 4:2 (34:50) Keussen (George, Granz), 4:3 (42:32) Weller (Pfleger, McNeely, 5-4), 5:3 (44:22) Hammond (Breitkreuz, Moneith), 6:3 (51:09) George (Karrer, Strodel), – Strafminuten: Weißwasser 12 + je 10 (Breitkreuz, Boaechinov) - Bad Tölz 16+10 (Eberhardt), – Schiedsrichter: Falten/Westhaus Zuschauer: 2093.