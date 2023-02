Tölzer Löwen: Niederlage im Torspektakel

Von: Nick Scheder

Galavorstellung der Tölzer Paradereihe: Der erste Löwen-Sturm (v.li.) Ludwig Nirschl, Tyler Ward und Nick Huard war in Deggendorf an allen sechs Toren beteiligt. © Patrick Staar/Archiv

Tölzer Löwen verlieren in Deggendorf mit 6:8 – Die Paradereihe macht es spannend.

Deggendorf/Bad Tölz – Wenigstens kam keine Langeweile auf: Eine 2:0-Führung gegen den Tabellendritten, dann fünf Gegentreffer in zehn Minuten und ein Torwartwechsel, Anschlusstreffer, offener Schlagabtausch im Schlussabschnitt. Doch am Ende standen die Tölzer Löwen am Freitag beim Deggendorfer SC doch wieder mit leeren Händen da. Sie mussten sich bei einem wahren Torspektakel mit 6:8 geschlagen geben, kamen mit der Tempoverschärfung der Gastgeber im Mitteldrittel nicht zurecht, verkauften sich aber trotz der vielen Gegentreffer ganz gut, weil vor allem der erste Sturm für etliche Chancen und Tore sorgte. „Wir haben nach gutem Start aufgehört zu spielen, haben uns sogar zurückgekämpft, aber das Spiel im zweiten Drittel verloren“, sagt Löwen-Trainer Ryan Foster.

Niederlage im Torspektakel

Es war durchaus zu merken, dass sich die Löwen viel vorgenommen hatten, die Vorgaben ihres Trainers beherzigen wollten. So verteidigten sie die zunächst noch halbherzigen Angriffe des DSC noch recht clever. Die erste Tölzer Reihe zeigte sich gnadenlos, strahlte immer Torgefahr aus. Und das war gefühlt bei jedem zweiten Wechsel. Ludwig Nirschl, Tyler Ward oder Nick Huard waren an allen sechs Treffern beteiligt. Huard verzögerte beim 1:0 clever, Nirschl drosch Wards Zuspiel im Konter eiskalt an Timon Pielmeier vorbei zum 2:0 in die Maschen und vollstreckte auch Wards ungeplantes Zuspiel im Slot zum 3:1, nachdem Petr Stloukal im Powerplay zwischenzeitlich das 1:2 gesetzt hatte.

Nicht mehr gequält

Doch Deggendorf hatte nach der ersten Pause kontinuierlich den Druck gesteigert. Kam dann auch trotz guter Paraden von Enrico Salvarani zum 3:3-Ausgleich durch René Röthke erneut im Powerplay und Yannic Bauer, als Salvarani die Scheibe durch die Schoner rutschte. „Wir haben Kleinigkeiten vergessen, die wir vorher richtig gemacht haben, keine Schüsse mehr blockiert, haben uns nicht gequält, dann kriegst du sechs Gegentore in einem Drittel, so kannst du kein Spiel gewinnen, selbst wenn du selbst sechs schießt“, sagt Foster. Stloukal drehte die Partie auf 4:3. Wenig später erhöhte erneut Matheson nach einem Top-Pass von Alex Großrubatscher durch den Slot auf 5:3.

Fünf Gegentore in zehn Minuten - Salvarani reicht‘s

Das waren fünf Gegentreffer innerhalb von zehn Minuten. Salvarani hatte in der folgenden Tölzer Auszeit genug und machte Platz für DNL-Keeper Joshua Baron. Der bekam zunächst bei wütenden Tölzer Attacken wenig zu tun. Ein Powerplaytor zur rechten Zeit – Ward stand bei Erik Gollenbecks Schuss zum Abstauber parat – brachte die Löwen auf 4:5 heran. Aber ein Wechselfehler machte die Hoffnung gleich wieder zunichte. Julian-Maximilian Elsbergers langer Pass erreichte Antonin Dusek, der mühelos zum 6:4 abschloss. Elsberger, der für Kapitän Thomas Pielmeier (Knieverletzung im ersten Drittel) eingesprungen war, erhöhte auf 7:4, nachdem 25 Sekunden im Schlussabschnitt gespielt waren.

Schlagabtausch und Showeinlage im Schlussdrittel

Trotzdem machten es die Löwen spannend, weil sie selbst nach dem 4:8 – Großrubatscher überraschte Baron per Direktschuss – wieder herankamen. Zunächst drosch Anton Engel die Scheibe mit Anlauf zum 5:8 ins Tor. Dann verkürzte Nirschl mit seinem dritten Treffer nach schönem Zuspiel von Huard im Slot auf 6:8. „Wir haben alles probiert, haben gekämpft, sind wieder gelaufen“, lobt Foster. Das sollte es noch nicht gewesen sein mit dem Spektakel: Baron schickte sich in der Schlussphase an, seinen Kasten zugunsten eines weiteren Feldspielers zu verlassen, machte allerdings wieder kehrt, als DCS-Keeper Pielmeier einen Direktschuss versuchte. Baron hechtete nach der Scheibe, die knapp am Pfosten vorbeiging. Huard mit einer unnötigen Strafe beendete die Tölzer Bemühungen um einen Punktgewinn.

Deggendorfer SC - Tölzer Löwen 8:6 (0:2, 6:2, 2:2)

Tore: 0:1 (5:29) Huard (Eichstadt/Hörmann), 0:2 (10:11) Nirschl (Ward/Hörmann), 1:2 (21:26) Stloukal (Dusek/Pozivil, 5-4), 1:3 (24:00) Nirschl (Ward/Huard), 2:3 (25:32) Röthke (Dusek/Pozivil, 5-4), 3:3 (25:52) Bauer (Leinweber/Großrubatscher), 4:3 (30:16) Stloukal (Dusek), 5:3 (31:16) Matheson (Großrubatscher/Heiß), 5:4 (34:09) Ward (Fischhaber/Gollenbeck, 5-4), 6:4 (38:55) Dusek (Schopper), 7:4 (40:25) Elsberger (Pozivil/Schopper), 8:4 (48:35) Großrubatscher (Dusek/Pozivil), 8:5 (53:48) Engel (Fischhaber/Nirschl), 8:6 (55:48) Nirschl (Huard/Ward), – Strafminuten: Deggendorf 8, Tölz 8, – Schiedsrichter: Daniel Harrer/Andreas Flad, – Zuschauer: 1482.