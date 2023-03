Tölzer Löwen: Niederlage im Vorbereitungsspiel

Von: Nick Scheder

Teilen

Zu Fall gebracht: Trotz Überlegenheit und Chancenübermacht im zweiten Drittel mussten sich Philipp Schlager (Mitte) und die Tölzer Löwen dem EV Füssen geschlagen geben. Für erfolgreiche Pre-Play-offs muss eine Steigerung her. pr © Patrick Staar

Tölzer Löwen verlieren bedeutungslose Partie gegen Füssen mit 2:3 n.V. und treffen in den Pre-Play-offs ab Dienstag auf Memmingen.

Bad Tölz – Die Entscheidung über die Pre-Play-off-Konstellation fiel woanders. Bereits vor dem 2:3 n.V. gegen den EV Füssen am Sonntagabend stand fest, dass die Tölzer Löwen die Oberliga-Hauptrunde auf Rang zehn beschließen. Nachdem sich Peiting mit einem Sieg gegen Landsberg bei gleichzeitiger Niederlage der Memminger gegen Deggendorf noch auf Rang sechs retteten, starten die Tölzer Löwen am Dienstag (20 Uhr, Memmingen) beim Oberliga-Siebten in die Pre-Play-offs.

Niederlage im Vorbereitungsspiel

Löwen-Trainer Ryan Foster sah das Füssen-Spiel entsprechend als „gute Vorbereitung“. Es war recht ansehnlich, trotz der Bedeutungslosigkeit hart umkämpft bis in eine hektische Schlussphase. Aber es war wieder mal eines, das die Tölzer nicht hätten verlieren müssen, beziehungsweise früher hätten für sich entscheiden können. Die Löwen waren über weite Strecken spielbestimmend, legten durch Christoph Fischhabers Treffer vor und dominierten vor allem im zweiten Drittel mit „extrem vielen Chancen“, sagt Foster. „Weil wir die nicht genutzt haben, ging das Spiel verloren.“

Nirschl fehlt fiebrig

Schon warum der 1:1-Ausgleich sein musste, als die Tölzer die Hand auf dem Spiel hatten – ein Rätsel. Felix Ribarik verlor die Scheibe im Aufbau, die Löwen klärten den Angriff nicht konsequent. Die Löwen, denen wegen der DNL nur drei Reihen zur Verfügung standen, mussten auch noch auf Ludwig Nirschl verzichten, der mit Fieber im Bett lag. Für ihn kam Erik Gollenbeck als Stürmer der ersten Reihe zum Einsatz. Es blieben fünf Verteidiger. Immerhin fünf, denn der wegen Ellenbogenchecks mit Verletzungsfolge gesperrte Dillon Eichstadt stand wider Erwarten doch zur Verfügung. Seine Matchstrafe aus dem Spiel in Landsberg am Freitag wurde vom Kontrollausschuss der Liga zurückgenommen, weil der nach wiederholter Sichtung von Videomaterial keine regelwidrige Aktion gegen Dennis Neal erkennen konnte.

Nur auf Füssener Tor, doch Hötzinger eine Bank

Die Löwen machten nach dem Ausgleich gewaltig Druck, das Spiel ging fast ausschließlich auf das Tor der Füssener und des hervorragend haltenden Benedikt Hötzinger. Alexander Fichtner, der ein gutes Spiel machte, scheiterte am Füssener Goalie, Erik Gollenbeck verpasste den Nachschuss. Sören Sturm hatte viel Zeit im Slot, sein Schuss landete in Hötzingers Fanghand. Fichtner erneut mit gewaltigem Schuss und Gollenbeck schlenzend scheiterten am Füssener Goalie, Philipp Schlagers schlitzohriger Schieber wurde von der Linie gekratzt, zweimal schoss der Tölzer Kapitän vorbei oder in Hötzingers Handschuh, ohne für richtige Gefahr zu sorgen.

Der eiskalte Neudecker

Ganz anders der Füssener Goalgetter Bauer Neudecker. Der wieselflinke US-Amerikaner hatte schon den Ausgleich besorgt, schloss einen Konter eiskalt zum 2:1 ab. Immerhin meldete sich Tölz postwendend mit dem 2:2 zurück, das Tyler Ward nach schöner Vorlage von Nick Huard besorgte. Eine Entscheidung versäumten die Löwen jedoch, auch als sie ein Powerplay kurz vor Schluss ungenutzt verstreichen ließen. In der Verlängerung sorgte Jere Helenius nach 41 Sekunden für die Entscheidung.

Tölzer Löwen - EV Füssen n.V. 2:3 (1:0, 0:1, 1:1/0:1)

Tore: 1:0 (8:08) Fischhaber (Brandl/Hörmann), 1:1 (28:35) Neudecker (Slavetinsky/Straub), 1:2 (51:44) Neudecker (Straub/Helenius, 5-4), 2:2 (52:36) Ward (Huard), 2:3 (60:41) Helenius (Deubler/Dropmann), – Strafminuten: Tölz 6, Füssen 4, – Schiedsrichter: Andreas Flad/Dominic Erdle, – Zuschauer: 997.