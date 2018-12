Nur Ergebniskosmetik: Dibelka trifft zum 1:3

von Wolfgang Stauner schließen

Die dezimierten Tölzer Löwen standen bei den Dresdner Eislöwen auf verlorenem Posten. Ohne Manuel Edtfelder und Andreas Schwarz verloren sie mit 1:3.

Dresden/Bad Tölz – Dem vorweihnachtlichen Penalty-Krimi im letzten Heimspiel vor den Festtagen gegen Crimmitschau folgte gestern ein enttäuschender Auftritt gegen einen weiteren Vertreter aus Sachsen, der in die achte Auswärtsniederlage in Folge mündete. Während die Eispiraten nach dem Tölzer 3:2-Penalty-Sieg zwei Zähler in der weeArena liegen ließen, machten die Dresdner Eislöwen in der heimischen Arena kurzen Prozess mit den Tölzer Löwen: Mit einem 1:3-Packerl ging’s zurück in den Isarwinkel.

Schon die Vorzeichen waren nicht die allerbesten, denn vom erkrankten Manuel Edtfelder und dem angeschlagenen Andreas Schwarz bekam Trainer Markus Berwanger zwei kurzfristige Absagen. Der in Kassel an der Hüfte verletzte Schwarz war zwar gegen Crimmitschau

fitgespritzt worden, doch gegen Dresden ging es eben nicht. Als „herben Verlust“ bezeichnete Berwanger die beiden Ausfälle und fuhr im Regenerationstraining am ersten Feiertag das Notprogramm hoch: Marinus Reiter beorderte er für Schwarz wieder in die Verteidigung, und aus zehn Angreifern formierte er drei Sturmreihen.

Die Umstellungen fruchteten nicht, denn prompt kassierte die Paradereihe um Kapitän Philipp Schlager, Johannes Sedlmayr und Andreas Pauli die ersten beiden Gegentreffer. „Die sollen eigentlich die Tore schießen und nicht kassieren“, grummelte denn auch der Trainer.

Doch richtig ärgerlich war das 0:3. Florian Strobl und Kevin Wehrs hatten sich Mitte des zweiten Spielabschnitts innerhalb weniger Sekunden zwei Strafzeiten eingehandelt; Wehrs dazu noch völlig unnötig wegen Spielverzögerung. Die Hausherren fackelten nicht lange und sorgten in 5:3-Überzahl für die Vorentscheidung. „Nach dem 0:3 war’s kaum mehr möglich zurückzukommen“, befand Berwanger, „denn Dresden ist weit besser besetzt als wir.“ Ihre individuelle Qualität nutzten die Eislöwen auch, um die Tölzer vom eigenen Tor fern zu halten und deren Schüsse zu blocken. „Das Chancenplus lag im zweiten und dritten Abschnitt eindeutig bei Dresden. Wir haben nur sehr wenige Möglichkeiten gehabt“, resümierte Berwanger.

Daran änderte auch eine erneute Rotation zwischen erster und zweiter Reihe nichts, als MacAuley und Lubor Dibelka zu Schlager aufrückten. Immerhin gelang Dibelka noch der Treffer zum 1:3 – ebenfalls in Überzahl – allerdings kam er in der 57. Spielminute viel zu spät und war nur noch Ergebniskosmetik. Hatten die Löwen mit den zwei Punkten gegen Crimmitschau etwas Boden auf die Pre-Playoff-Plätze gut gemacht, so büßten sie in Dresden wieder Terrain ein.

Dresdner Eislöwen – Tölzer Löwen 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)

Tore: 1:0 (12:18) Walther (Pielmeier, Pujacs), 2:0 (22:51) Postel (Palka, Rupprich), 3:0 (28:58) Reed (Pielmeier 5-3), 3:1 (56:39) Dibelka (Pauli, Bohrer 5-4). – Strafminuten: Dresden 6, Bad Tölz 12. – Schiedsrichter: Göran Noeller/Kevin Salewski. – Zuschauer: 3331.