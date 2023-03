Tölzer Löwen: „Peinlicher Auftritt“ und Ellbogen zum Schämen

Von: Nick Scheder

Teilen

Noch einer der besseren in Landsberg: Löwen-Verteidiger Alexander Fichtner. © Patrick Staar

Die Tölzer Löwen verlieren bei Landsberger Rumpftruppe mit 4:5 n.V. – Matchstrafe für Eichstadt für Ellbogencheck gegen den Kopf von Ex-Tölzer Dennis Neal.

Landsberg/Bad Tölz – Ein hart umkämpftes Spiel. Und das in der vorletzten Partie der Hauptrunde, wo es für beide Teams vor allem um das Selbstvertrauen ging. Noch mal ohne den ganz großen Druck spielen, bevor die Siege ab Dienstag zur Pflicht werden. Doch die Tölzer Löwen und der HC Landsberg bekämpften sich bis zuletzt bis aufs Blut. Leider sogar wörtlich, als Dillon Eichstadt Dennis Neal völlig unnötig den Ellbogen gegen den Kopf schlug. „Mit ein Grund dafür, dass wir das Spiel verloren haben“, meint Trainer Ryan Foster und sprach nicht nur deshalb von einem „peinlichen Auftritt“ seines Teams bei der 4:5-Niederlage der Löwen nach Verlängerung.

„Peinlicher Auftritt“ und Ellbogen zum Schämen

Dennis Neal blieb nach dem Check benommen liegen, musste völlig orientierungslos vom Eis und ins Krankenhaus gebracht werden. Eichstadt ging mit Matchstrafe vom Eis und ist nun ein paar Spiele gesperrt. Nach der längeren Pause – es musste erst wieder medizinisches Personal aufgetrieben werden –, gingen die Gastgeber erstmals in Führung und holten sich den Zusatzpunkt nach 27 Sekunden in der Overtime. Damit steht fest: Die Tölzer Löwen bleiben auf Rang zehn der Oberliga, sie hätten drei Punkte gebraucht, um eine Chance auf Platz neun zu haben.

Kopf- und herzlose Löwen

Das wäre in Landsberg möglich gewesen, laut Foster sogar Pflicht. „Wir haben Spieler dabei, die haben für kommende Saison bereits woanders unterschrieben, denen scheint egal zu sein, wie wir spielen“, schimpft der Tölzer Coach. Seine Mannschaft sei teilweise kopf- und herzlos aufgetreten. Hinzu kam eine schwache Chancenverwertung. Die Löwen hatten immer ein Tor Vorsprung, ließen haufenweise beste Möglichkeiten liegen und scheiterten am gut aufgelegten Michael Güßbacher im Landsberger Tor.

Landsberg stand bereits als Play-down-Teilnehmer fest

Die Riverkings standen bereits vor der Partie als Play-down-Teilnehmer fest. Hinzu kamen Turbulenzen im Umfeld, Trainer Sven Curmann hatte kurz zuvor das Handtuch geworfen. Zudem war Riley Stadel der einzige Landshuter Kontingentspieler, der in einem sehr jungen Team auflief. Trotzdem versäumte es Tölz, sich gegen durchaus aufopferungsvolle kämpfende Gastgeber, die teilweise mit fünf Mann vor dem Tor verteidigten, durchzusetzen. In Überzahl brachte Max Brandl die Scheibe aus einem Gewusel hinter dem Landsberger Goalie erstmals unter – 1:0.

Zu viele Konter zugelassen

Doch der Ausgleich lag in der Luft, und es war Nicolas Strodel, der die Scheibe aus dem Gewusel irgendwie hinter Enrico Salvarani unterbrachte. Der Tölzer Keeper hatte die Löwen zuvor mit guten Paraden gegen Christian Hanke und Mika Reuter im Spiel gehalten. Das Gegentor tat den Tölzern gut, sie intensivierten ihre Bemühungen, Alexander Fichtner nahm von der blauen Linie lange Maß und drosch die Scheibe an Güßbacher, dem die Sicht teils von eigenen Spielern genommen war, vorbei zur erneuten Führung. Jetzt hätten die Löwen die Partie leicht entscheiden können. Doch Justi Späth scheiterte allein vor Güßbacher, Sören Sturm fand im HCL-Keeper ebenfalls seinen Meister, Ludwig Nirschl lupfte die Scheibe nach genialem Pass von Nick Huard knapp am Kreuzeck vorbei. Tyler Ward bei seinem ersten Spiel nach Verletzungspause hielt sich zwar noch etwas im Hintergrund, machte aber doch Betrieb, wenn die Paradereihe auf dem Eis war und bereitete das 3:2 vor. Aber erst, nachdem die Tölzer Drangphase ohne höhere Führung verstrichen war, und Frantisek Wagner für Landsberg ausglich. Foster: „Wir haben zu viele Konter zugelassen.“

Spannung in der Schlussphase

Richtig eng wurde es erst in der Schlussphase. Kurz nach Ablauf der fünfminütigen Tölzer Unterzahl brachte Florian Stauder den HCL erstmals in Führung. Huard rettete mit dem 4:4 die Verlängerung, die aber nach seiner vergebenen Top-Chance und 27 Sekunden beendet war.

Landsberg - Tölzer Löwen n.V. 5:4 (0:1, 2:2, 2:1/1:0)

Tore: 0:1 (7:08) Brandl, 1:1 (28:05) Strodel (Müller/Mitchell, 5-4), 1:2 (31:41) Fichtner (Sturm/Fischhaber), 2:2 (37:15) Wagner (Wedl/Neal, 4-4), 2:3 (39:01) Huard (Ward/Nirschl), 3:3 (44:11) Wagner (Stadel/Strodel, 5-3), 4:3 (50:27) Stauder (HankeWagner), 4:4 (53:46) Huard (Schlager), 5:4 (60:27) Hanke (Wagner/Güßbacher, – Strafminuten: Landsberg 10, Tölz 18 + 25 (Eichstadt, Check gg. Kopf), – Schiedsrichter: Thomas Haas/Erich Singaitis, – Zuschauer: 599.