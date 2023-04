Eine ganz persönliche Erfolgsgeschichte

Von: Nick Scheder

Bisher beim Jubeln zuschauen müssen: Dauerschütze Yasin Ehliz ist bisher zweimal kurz vor der Deutschen Meisterschaft in der DEL gescheitert. Jetzt steht er mit München ganz oben auf dem deutschen Eishockey-Thron. Foto: dpa © Daniel Karmann

Ex-Löwen auf dem deutschen Eishockeythron: Yasin Ehliz und Konrad Abeltshauser holen mit München den Deutschen Meistertitel.

München/Bad Heilbrunn/Gaißach – Schlusssirene, Helme, Handschuhe Schläger, alles fliegt aufs Eis. Yasin Ehliz rauscht jedoch in voller Montur in den Haufen Münchner, die sich gerade den Deutschen Meistertitel gesichert haben. „Ich hab’ nicht daran gedacht, das Zeug auszuziehen, wollte einfach nur mit den anderen jubeln“, sagt der 30-jährige Stürmer, der mit dem EHC Red Bull München die Playoff-Finalserie gegen den ERC Ingolstadt im fünften Spiel für sich entschieden hat. Konrad Abeltshauser, der die letzten 30 Sekunden nicht auf dem Eis war, stürmte von der Bande aus zur Jubeltruppe. „Aber das war nicht ganz so souverän“, sagt der 30-jährige Heilbrunner Verteidiger lachend. „Ich bin erst mal über einen Handschuh gestolpert.“

DM-Titel fehlte noch in der Sammlung

Der Meistertitel in Deutschlands höchster Eishockey-Liga? Für beide hat er eine große Bedeutung. Dem Gaißacher fehlte er bisher noch in seiner Sammlung. Zweimal musste sich Ehliz im Finale geschlagen geben. „Ich musste auf der anderen Seite stehen und zuschauen, wie der Sieger feiert.“ Diesmal konnte er selbst jubeln. „Ein unbeschreibliches Gefühl, es war Wahnsinn.“ Mehr noch: „Der ganze Druck fällt ab, weicht einem Glücksgefühl“, sagt Abeltshauser.

Abeltshauser bei allen vier Münchner Titeln dabei

Er war bereits dreimal auf Deutschlands Eishockey-Thron. „Aber jeder Titel hat seine eigene Geschichte. Auf diesen haben wir wahnsinnig hart hingearbeitet. Und gerade für einen wie Yasin freut es mich, der immer so dicht davor war.“ Ehliz und Abeltshauser hatten die Vorrunde mit der besten deutschen Mannschaft souverän auf dem ersten Platz abgeschlossen, doch im Playoff-Viertelfinale gab’s erst einmal zwei Rückschläge. Der EHC musste zunächst gegen Bremerhaven einen 0:2- und im Halbfinale gegen Wolfsburg einen 1:2-Rückstand aufholen. „Wir sind nicht ganz so gut in die Saison gestartet, haben da von außen schon Druck bekommen, deswegen waren wir in der Lage mit Rückschlägen fertig zu werden“, sagt Abeltshauser.

Traumfinale: Erster gegen Zweiter, Oberbayern-Derby

Jetzt waren sie am Ziel. Traumfinale: Erster gegen Zweiter, Oberbayern-Derby. „Was will das Eishockey-Herz mehr?“ fragt Abeltshauser. Und die Münchner setzten sich durch, „auch wenn es fast alles enge Spiele waren“, sagt Ehliz. „Die haben uns wirklich alles abverlangt.“ Mit 3:1 im letzten Spiel in München und 4:1 in der Serie beendeten Ehliz, Abeltshauser und die Münchner die Serie gegen Ingolstadt. Auch Ex-Löwe Andreas Eder gehört zum Meisterteam.

Feiern ohne Alkohol

Zunächst feierten sie auf dem Eis unter sich, dann strömten die Fans auf die Eisfläche. „Da wurde es etwas unübersichtlich, ich hab’ es erst viel später in die Kabine geschafft“, sagt Ehliz. Dort ging die Feier weiter, anschließend weiter in die Stadt. Für Ehliz das Ganze ohne Alkohol. „Ich habe immer Spaß mit den Jungs, das ist wie ein Haufen Kinder, da brauche ich keinen Alkohol“, sagt der Muslim. Abeltshauser freute sich vor allem, „diesen speziellen Moment mit der Familie erleben zu können“, sagt der Vater einer Tochter. „Und mit dem ganzen Team, Betreuern, alle die dazu gehören.“ Duschen gehörte aber wohl nicht dazu: Angeblich hat Abeltshauser die ganze Nacht nicht sein Eishockey-Dress abgelegt.

Vor dem Tor nicht lange gefackelt

Der Heilbrunner, der nach seiner Zeit in Übersee seine achte Saison für die Red Bulls spielt, hat dem Team mit Routine, guter Übersicht, vielen gewonnen Zweikämpfen und geblockten Schüssen mit zum Titelgewinn verholfen. Ehliz war der Dauerschütze im Team (113 Torschüsse in den Playoffs), wurde zusätzlich zum Spieler und Stürmer des Jahres erkoren. „Ich kann mich nicht beschweren. Es ist heuer richtig gut gelaufen, und ich bin verletzungsfrei geblieben.“ Er nimmt aber auch seine Mitspieler nicht aus, vor allem seine Sturmpartner Benjamin Smith und Austin Ortega in einer Top-Reihe. „Wir haben gut harmoniert, haben uns blind verstanden und vor dem Tor nicht lange gefackelt.“

Belastung auf viele Schultern verteilt

Eine Stärke der Münchner war auch die Tiefe im Kader, bis zu fünf Reihen standen den Red Bulls zur Verfügung. „Das ist gerade in den Play-offs, wenn du alle zwei Tage spielst, ein Vorteil, die Belastung auf mehrere Schultern zu verteilen“, sagt Abeltshauser. „Es sind alle durchmarschiert, haben sich an den Plan gehalten, unsere Special Teams haben gut funktioniert“, fügt Ehliz hinzu.

WM als krönender Abschluss

Ein glänzender Abschluss für die laut dem Gaißacher „überragende Saison“ wäre die Weltmeisterschaft in Finnland. Während Ehliz als gesetzt gelten dürfte, muss Abeltshauser ein wenig um seine Nominierung bangen. „Laut Bundestrainer soll ich erst einmal diesen Moment genießen und den Erfolg feiern“, sagt der 30-Jährige. „Und genau das tue ich.“

Kind und Pokal im Arm: Konrad Abeltshauser mit Töchterchen Cecilia (1,5 Jahre). © City-Press GmbH

Zum vierten Mal Meister mit München: Für Konrad Abeltshauser (re.) mit Jonathon Blum schreibt aber jeder Titelgewinn eine eigene Geschichte. © Ulrich Gamel Kolbert-Press

„Da is das Ding“: Yasin Ehliz hat lange auf diesen Pokal hingearbeitet. Jetzt hat er ihn geholt. © City-Press GmbH