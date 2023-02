Tölzer Löwen: Punkteteilung programmiert

Von: Nick Scheder

Viel gescholtener Offensiv-Verteidiger mit wichtigen Toren: Dillon Eichstadt (li.) trifft im bedeutsamen Duell in Lindau zweimal für die Tölzer Löwen. © Archiv

In Lindau kann sich kein Team absetzen, die Tölzer Löwen holen bei 6:5 n.P. den Zusatzzähler.

Lindau/Bad Tölz – Knallharter Kampf um Platz acht und die Pre-Play-offs: Die Tölzer Löwen siegten im Duell gegen den EV Lindau, im Vorfeld von Trainer Ryan Foster zum „wichtigsten Spiel der Saison“ auserkoren, am Sonntag mit 6:5 nach Penaltyschießen. Zuvor konnte sich kein Team in einem extrem ausgeglichenen, defensiv fehlerbehafteten und von den Offensivreihen dominierten Spiel mit mehr als einem Treffer absetzen. „Wer zuerst zwei Tore Vorsprung gehabt hätte, hätte vermutlich gewonnen“, sagt Florian Funk, der den erkrankten Löwen-Coach Foster an der Bande vertrat.

Punkteteilung programmiert

Die Bemühungen waren beiden Mannschaften nicht abzusprechen. Einsatz in den Zweikämpfen war vorhanden. Viele Fehler, unnötige Strafzeiten und einfache Gegentreffer sorgten dafür, dass die wichtige Begegnung bis zum Schluss spannend blieb. „Wir haben es in den ersten – starken – zehn Minuten versäumt, uns abzusetzen“, sagt Funk. Dann habe man froh sein müssen, immer wieder zurückzukommen und das Spiel im Penaltyschießen für sich zu entscheiden. Die ebenfalls umkämpfte Verlängerung hatte keine Entscheidung gebracht.

Tyler Ward: Erst sein Fehlern macht klar, wie sehr er fehlt

Trotz aller Hoffnung war der Tölzer Topscorer Tyler Ward noch nicht einsatzfähig. Bei ihm merkt man erst, wenn er fehlt so richtig, wie wichtig er für die Mannschaft ist. Philipp Schlager versuchte zwar die Lücke zu schließen. Doch der Kapitän, gerade erst von einer Verletzung zurückgekehrt, sorgte nicht für deutliche Akzente.

Lange Spannung

Die Partie blieb lange spannend. Die Lindauer Führung drehten zunächst Dillon Eichstadt per Blueliner und Ludwig Nirschl frei aus kurzer Distanz auf 2:1. Dann glichen die Gastgeber nach einem schön herausgespielten Treffer durch Martin Mairitsch wieder aus. Nach einem schwachen Powerplay und einem passablen Unterzahlspiel übernahmen die Löwen wieder die Führung: Maximilian Brandl scheiterte noch an EVL-Keeper Dieter Geidl. Anton Engels Nachschuss klärte Eric Bergen vor der Linie, doch die Scheibe sprang von Geidels Schoner zurück ins Tor, 3:2 für Tölz.

Keiner schafft Zwei-Tore-Vorsprung

Eine knappe Führung, die nur kurz Bestand hatte. Alexander Dosch glich keine Minute später wieder aus, und Lindau demonstrierte, dass es sehr wohl einfaches und effektives Eishockey beherrscht: Steiler Pass Andreas Farny vor das Tor, Florian Lüsch verlängerte an Enrico Salvarani vorbei zum Lindauer 4:3. Dieses glichen die Löwen dank Eichstadts Powerplay-Treffer genauso aus wie den erneuten Rückstand in Unterzahl durch Mairitschs zweites Tor. Das 5:5 zehn Minuten vor Schluss besorgte Nirschl mit seinem zweiten Treffer.

Lieber zwei Punkte als gar keiner

In der Verlängerung bewiesen die Löwen konditionelle Vorteile, machten mächtig Druck. Nirschl vergab Nick Huards schönes Zuspiel aus kurzer Distanz, Brandl traf den Außenpfosten, und Salvarani behielt gegen Arturs Sevcenko die Nerven und die Position. Im Penaltyschießen ließ sich Erik Gollenbeck im sechsten Versuch nach zuvor jeweils einem Treffer für jede Seite viel Zeit und versenkte zur Entscheidung. „Vielleicht ein Punkt zu wenig“, sagt Funk. „Aber lieber zwei Punkte als keiner.“

Lindau – Tölzer Löwen n. P. 5:5 (1:2, 2:1, 1:2/0:1)

Tore: 1:0 (5:44) Mayer (Dosch/Schneider), 1:1 (10:37) Eichstadt (Huard/Nirschl), 1:2 (13:09) Nirschl (Schlager/Huard), 2:2 (14:37) Mairitsch (Kolb/Stiefenhofer), 2:3 (26:40) Engel (Brandl/Fischhaber), 3:3 (27:33) Dosch (Mayer), 4:3 (33:33) Lüsch (Farny/Grünholz), 4:4 (44:01) Eichstadt (Huard, 5-4), 5:4 (50:00) Mairitsch (Kolb/Farny, 5-4), 5:5 (50:28) Nirschl (Huard), 5:6 Gollenbeck (GWP), – Strafminuten: Lindau 10, Tölz 12, – Schiedsrichter: Sascha Westrich/Artur Votler, – Zuschauer: 687.