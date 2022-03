„Gegen Corona haben Löwen keine Chance“

Von: Nick Scheder

„Ich wurde ohne irgendwelche Animositäten, von allen sehr ehrlich, sehr herzlich aufgenommen“: Ralph Bader (re., mit ECT-Präsident Hubert Hörmann) ist jetzt seit sechs Wochen der Geschäftsführer der Tölzer Eissport-GmbH. © Tölzer Löwen

Im Interview: Tölzer-Löwen-Boss Ralph Bader über Tumulte beim Start, Ruhe und drei Blondinen.

Bad Tölz – Er hat zwar einen turbulenten Start hinter sich. Das lag aber nicht daran, dass Ralph Bader als Garmisch-Partenkirchner das Ruder beim Riesserseer Erzrivalen Tölzer Löwen übernommen hat. Sondern eher an Störfeuer im Umfeld. Nach den ersten sechs Wochen als Geschäftsführer der Tölzer Eissport-Gesellschaft (TEG) ist erstaunlicherweise Ruhe eingekehrt – zumindest jenseits des Eises. Doch der 57-Jährige ist keineswegs untätig, wie er im Interview versichert. Es geht zunächst einmal doch um den Klassenerhalt seiner Tölzer Löwen in der DEL 2, die Planungen für die kommende Saison, Kader und Liquidität des Vereins.

Herr Bader, ein kurzes Quiz für einen Garmisch-Partenkirchner. Die Vereinsfarben des EC Bad Tölz: Schwarz-gelb oder gelb-schwarz?

(zögert nur kurz) Schwarz-gelb.

„Söhne der Berge...“ wie geht es weiter?

Uff...keine Ahnung.

Da besteht also Nachholbedarf. „...in der Isar getauft. Zusammengewachsen, nicht zusammengekauft“ geht’s weiter.

Okay, gut. Da müssen wir wieder hin.

Wie fühlt man sich generell als Garmischer in Bad Tölz?

Absolut okay. Ich wurde ohne irgendwelche Animositäten, von allen sehr ehrlich, sehr herzlich aufgenommen. Es gab mir gegenüber kein böses Wort. Es ging einfacher vonstatten, als ich erwartet hatte.

Die alte Rivalität zwischen Tölz und Garmisch – nichts zu spüren?

Kein Thema. Es gab keinerlei Gegenwind. Ich habe den Eindruck, die Tölzer warten ab, schauen, wie es sich entwickelt, sind vielleicht in Lauerstellung. Also im Gegenteil: Ich gehe nach dem Spiel auf die Fans an den Tischen zu. Da erlebe ich, dass die Feindschaft Garmisch-Tölz schon gerne gelebt wurde.

Aber die gibt’s nicht mehr?

Nein, bei mir nicht, ich gebe jetzt uneingeschränkt alles für die Tölzer Löwen.

Wie ist Ihre Bilanz der ersten sechs Wochen?

Es war schwierig reinzukommen in die ganze Organisation, wenn man eigentlich keine Organisation vorfindet, weil kein Personal mehr da ist. Gerettet wurde ich ganz klar vom ECT, der mich täglich mit Rat und Tat unterstützt hat. Und wir haben endlich mit Steffi Kathan neben Gisela Andrä und Marion Buchwieser eine neuen Mitarbeiterin für die Geschäftsstelle gefunden. Jetzt hab’ ich meine drei Blondinen im Büro, da kann man doch ganz gut mit leben.

Sind Sie jetzt so weit hergerichtet, dass Sie sich auf ihre originären Aufgaben konzentrieren können?

Ja, ich stelle halt noch viele Fragen. Wo ist dies, wie ist das und das abgelaufen. Aber ich komme schon irgendwie zu den Antworten. Was uns fehlt ist ein bisschen die Zeit. Wenn der Sport vorbei ist, können wir uns auf das Kerngeschäft konzentrieren: Sponsoren besorgen und – ganz wichtig – halten. Und natürlich die sportlichen Weichen stellen.

Haben Sie sich schon einen finanziellen Überblick?

Wenn die beantragten Hilfen und Unterstützungen ausgezahlt werden, muss man sich keine Sorgen machen. Wir haben kein Liquiditätsproblem. Es spricht nichts dagegen, dass wir die beantragten Gelder bekommen, die sollten in den kommenden Wochen eingehen.

Sie erlebten einen Start mit Nebengeräuschen, jetzt ist aber doch Ruhe eingekehrt?

Der Start war schon hollywoodreif. Aber es hat ja nur zwei Wochen gedauert, hier Ruhe reinzubringen. Die Störfeuer sind ganz schnell erloschen. Seitdem herrscht Ruhe und Zusammenhalt. Auch wegen des Miteinanders zwischen ECT und TEG.

Sportlich ist es nicht ganz so gelaufen, wie bei Ihrem Amtsantritt erhofft: Jetzt geht es doch gegen den Abstieg.

Als ich hier angefangen habe, bestand die realistische Chance, dass wir unter die Top-Zehn kommen. Aber gegen Corona haben selbst die Tölzer Löwen keine Chance. Deswegen spielen wir jetzt um den Klassenerhalt. Weil wir keine Chance mehr hatten, irgendwo in die Spur zu kommen. Wegen Corona, und weil einem die Fehler aus der Vergangenheit zum Verhängnis wurden, weil der Kader für eine DEL 2-Profimannschaft viel zu dünn ist. Dazu kommen 150 Ausfälle durch Verletzungen und Corona in dieser Saison. Das sind 25 Prozent Ausfälle, das verkraftet kein Team. Da ist die Konsequenz, dass man Play-downs spielt. Das Problem ist hausgemacht, weil man so einen dünnen Kader hat, der alle zwei Tage ran muss. Es sind ja auch nur Menschen, keine Maschinen.

Aber Ihr schafft es trotzdem, die Klasse zu halten?

Ja. Wir dürfen nicht jammern, keine Ausreden suchen. Jeder muss bereit sein, Mannschaft, Trainer, Betreuer. Jeder muss sich mit der Situation identifizieren. Man kann dem Ganzen auch etwas Positives abgewinnen: Wir haben uns nach der Corona-Pause in jedem Spiel gesteigert – bis zu dem beachtlichen Sieg gegen Landshut. Wir haben jetzt ein neues Ziel, und das wollen wir erreichen. Es geht bei null los.

...und am besten schnell zu Ende: In der zweiten Play-down-Runde würde das große Zittern beginnen...

Es ist egal, in wie vielen Spielen wir den Klassenerhalt sichern, ob in 4 oder 14. Des kann man nicht steuern, das ist der Sport. Aber ich bin mir sicher, diese Mannschaft hat, wenn sie in dieser Formation komplett ist, die Qualität, den Klassenerhalt zu erreichen. Es darf halt nicht viel passieren. Es wird für keines der vier Play-down-Teams ein Durchmarsch.

Welche Rolle spielen die Zuschauer?

Wir wollen aus den Play-downs ein Event machen. Es wird sich allein schon der Einlauf der Mannschaft ändern, vom Drumherum besser werden. Wir versuchen alles zu machen. Aber ich appelliere an die Fans, an ehemalige Spieler: Wenn es um den Klassenerhalt geht, muss egal sein, ob ich eine Maske aufhaben muss, ob ich Bier trinken kann. Keine Ausreden, wir wollen möglichst viele der erlaubten 3000 Zuschauer im Stadion sehen. Ich will jeden Fan an der Ehre packen, die sollen hinter ihrem Aushängeschild stehen, die Südkurve muss beben – Heimspielatmosphäre!

Die nächste Saison hängt vom Ausgang der Play-downs ab. Aber Sie planen schon eifrig?

Klar. Es wird Veränderungen geben. Ich habe den einen oder anderen Spieler im Kopf, führe am Rande Gespräche. Aber wir wollen noch ein Ziel erreichen. Es werden uns auch Spieler verlassen. Aber auch von denen erwarte ich, dass sie noch ihr letztes Hemd geben.

Was gibt’s für Baustellen?

In Tölz müssen wir erkennen, dass das Schlaraffenland vorbei ist, dass es für uns in der DEL 2 immer ums sportliche Überleben geht, um den Klassenerhalt. Schön, dass es hier viele kleinere Sponsoren gibt, in den kommenden Wochen suchen wir auch nach größeren. Wir brauchen im Team eine Mischung zwischen Ausländern, eigenen – jungen und erfahrenen – und fremden Spielern. Wichtig ist: Jeder Spieler aus dem Nachwuchs, der Talent hat und sich reinhaut, wird spielen. Das ist das Fundament. Und jeder kann sich jetzt noch für eine Vertragsverlängerung empfehlen.

Sie haben bereits eine schwarz-gelbe Visitenkarte – wann kommt der Umzug nach Tölz?

Ich wohne da, wo andere Urlaub machen, habe meine Familie dort, und so soll es auch bleiben.