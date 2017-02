Das rationale Schlitzohr

Porträt der Woche

Der Eishockey-Crack Michael Endraß stürmt für die Tölzer Löwen und bastelt gleichzeitig am Abitur via Fernschule.

Wackersberg– Seine Schulbank steht zu Hause. Auf einem Bauernhof in Wackersberg-Schnaitt, wo Michael Endraß mit seiner Freundin Marie seit Sommer 2016 untergekommen ist. Er spielt Eishockey für die Tölzer Löwen, eine Top-Verpflichtung für die Offensive. Und er holt sein Abitur via Fernschule nach. „Ich möchte nicht ganz mit leeren Händen dastehen, wenn ich mit dem Sport aufhöre“, sagt der 28-Jährige.

Es ist ein von Vernunft gelenkter Satz. Endraß ist ein rationaler, bodenständiger Typ, aus dem aber oft genug das Schlitzohr herausbricht. Sein Leben bisher bestand fast nur aus Eishockey. „Früher war der Sport das Wichtigste“, sagt er. Als er vor der laufenden Saison dem Ruf der Tölzer Löwen folgte und als Antreiber für seinen Heimatverein in der Oberliga anheuerte, richtete sich sein Blick ein wenig in die Zukunft: auf das Leben nach dem Eishockey.

So hitzig er auf dem Eis sein kann, so besonnen ist er im Leben: Ein ruhiger Typ, der seine Worte wählt. Auf dem Hof der Familie Gaißreiter wohnen die beiden mit Hund. Kinder sind für irgendwann geplant. „Momentan ist Rocky unser Kind“, sagt Endraß über den schwarzen Labrador. Seine Kumpels können viel Spaß mit ihm haben. So wie neulich, als er mit Franz Mangold und Christoph Fischhaber – die drei spielten schon im Nachwuchs zusammen – mit Rodel und Zipflbob den Blomberg hinaufstieg und wieder hinunterrauschte. Manchmal machte die Vernunft vorübergehend Pause. Der Spaß gewinnt die Oberhand.

Endraß lacht viel und gerne. Scherze auf anderer Leute Kosten sind jedoch nicht sein Ding. Dann lacht er schon lieber über sich selbst: Er ist ein unkomplizierter, umgänglicher Mensch, der allerdings durchaus weiß, was er will.

Beim Eishockey blieb ihm nicht viel anderes übrig: Er und sein älterer Bruder Stefan – nach der aktiven Karriere Marketing-Direktor beim DEB und mittlerweile Geschäftsführer des EV Landshut – gingen früh aufs Eis. Genau wie Schwester Kathrin, Eiskunstläuferin für „Holiday on Ice“, die an mehreren Deutschen Meisterschaften teilnahm. Bald zog die Familie von Füssen nach Geretsried, wo die Kinder zur Schule gingen und die Buben den Nachwuchs des ESC durchliefen. „Ich hab’ auch andere Sportarten gemacht“, sagt Endraß. „Aber Eishockey hat am meisten Spaß gemacht.“

Darum blieb er dran. Hoch hinaus ging’s in den Jugend-Teams des EC Bad Tölz. Endraß empfahl sich bei den Schülern, später in der Deutschen Nachwuchsliga für die Nationalmannschaft, erlebte mit der U 18-Weltmeisterschaft einen vorläufigen Höhepunkt. Nach zwei Jahren in der Tölzer Ersten (2. Liga/Oberliga) und einer Saison in Deggendorf bekam er ein Angebot von Krefeld aus der DEL. „Ein Riesenchance für mich als jungen Spieler“, meint Endraß.

Die nutzte er. Und er verhalf der deutschen U 20 bei der B-Weltmeisterschaft zum Aufstieg – in Bad Tölz. „Das war aber auch eine brutale Mannschaft“, sagt Endraß bescheiden. Korbinian Holzer, Marcel Müller, Jerome Flaake, Patrick Hager, Florian Kirschbauer, Frank Mauer oder Thomas Oppenheimer – alles Spieler, die es anschließend in die DEL oder höher schafften. „Das Finale gegen Österreich werde ich nie vergessen.“ Da war der Aufstieg klar.

Er war Teil dieser Mannschaft. Steuerte gute Technik, enorme Schnelligkeit, gute Schüsse und Pässe und mentale Stärke bei. So wie bei seinem ersten DEL-Spiel für Krefeld. „In der Arena waren 16 000 Zuschauer, da war man als 19-Jähriger schon nervös, positiv angespannt.“

Dass es für den ehrgeizigen jungen Mann nicht noch höher hinausging, bedauert er ein wenig. „Als Kind habe ich von der NHL geträumt.“ Und vor allem für die Nationalmannschaft hätte er gerne weitere Einsätze gehabt. Doch dazu kam es nicht. „Da waren andere noch etwas besser. Aber ich habe meine Rolle in der DEL gespielt, das passt schon. Ich bin stolz darauf, was ich erreicht habe.“

Ehrgeiz war immer im Spiel. Und den hat er auch jetzt wieder beim Pauken fürs Zentralabitur. „Das Problem ist, dass man sich selbst motivieren, zum Lernen zwingen muss, selbst wenn man nach Training oder Spielen keine Lust mehr hat“, sagt Endraß. „Aber ich ziehe das durch, ich will es schaffen.“ Er möchte sich alles offen halten, möglicherweise ein Studium dranhängen. Welchen Weg er damit einschlägt, das weiß er allerdings noch nicht.

Seit zwei Jahren ist er am Lernen. Es ging von Null los. Sein Realschulabschluss in Geretsried liegt mehr als zehn Jahre zurück. Ein Knackpunkt könnte eine Fremdsprache werden: Spanisch. „Das ist ganz schön happig zu lernen.“

Mehr Kopfarbeit als beim Eishockey, aber weniger Risiko: Einmal flog Endraß die Scheibe bei einem Schlagschuss des Gegners genau unters Visier: siebenfacher Gesichtsbruch. „Das war nicht so schön, aber sie haben es wieder ganz gut hinbekommen“, sagt er und lacht. Und er liebt seinen Sport: „Ich bin froh, dass ich meine Passion zum Beruf machen konnte.“ Andere sitzen für ihr Geld acht Stunden lang im Büro. „Da hatte ich es besser.“

Als Büroarbeiter kann man sich das Energiebündel auch nur schwer vorstellen. Wenn er nicht gerade trainiert oder Eishockey spielt, geht er oft mit dem Rennrad oder Mountainbike auf Touren. Gerne mit Bruder Stefan. „Wir verstehen uns sehr gut, machen viel zusammen.“ Doch für eines hätte Endraß gerne künftig noch mehr Zeit: „Ich will mal wieder Skifahren.“