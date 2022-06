Löwen-Trainer Ryan Foster: „Ich mag keine Passivität“

Von: Nick Scheder

Möchte den Tölzer Löwen „schnelles, aggressives Eishockey“ einimpfen: Der neue Trainer Ryan Foster, der daheim in Klagenfurt seine kleine Farm mit Hunden und Pferden hat. © Volker Ballasch/Archiv

Der neue Löwen-Trainer Ryan Foster im Interview über Pferde, Konkurrenzkampf im Team und Aggressivität.

Bad Tölz – Er wurde in der Vorsaison Trainer des Jahres in der Oberliga, führte seine Mannschaft Saale Bulls Halle zur Vorrundenmeisterschaft in der Norddivision und bewies früher auf dem Eis selbst Geschick und Eishockey-Verständnis. Jetzt ist Ryan Foster Trainer der Tölzer Löwen. Der 47-Jährige, der mit seiner Familie in Klagenfurt wohnt, übernimmt das Team nach dem Abstieg aus der DEL 2 und möchte ihr seine Vorstellung von schnellem Eishockey vermitteln. Der Austro-Kanadier im Gespräch über Konkurrenzkampf im Team, seine Familie und Kleinstädte.

Herr Foster, Sie haben die österreichische Staatsbürgerschaft, mit der Sprache klappt es ja schon gut, funktionieren ihre Kenntnisse auch fürs Bairische?

Da werde ich noch ein bisschen dazulernen müssen, aber ich beherrsche Englisch und Deutsch, das muss reichen.

Vom Vorrunden-Meister zum Absteiger in die Oberliga – warum der Schritt zum Neuanfang in Bad Tölz?

Wegen meiner Familie. Ich hatte einen laufenden Vertrag mit den Saale Bulls für die kommende Saison, es wäre die fünfte gewesen. Aber nach vier Jahren in Halle – neun Stunden Heimfahrt im Auto – wollte ich nicht mehr so weit weg von meiner Familie sein. Ich habe zwei Kinder, eine Frau, Hunde, Pferde, ich wollte einfach näher an Zuhause sein.

Und dann wurden Sie sich schnell mit den Löwen einig, obwohl der Kader zu dem Zeitpunkt noch völlig unklar war?

Ja, es gab noch überhaupt keinen Kader. Es ging trotzdem schnell: Ich war quasi noch gar nicht auf dem Markt, da hat sich der Ralph Bader (TEG-Geschäftsführer, d. Red.) schon gemeldet. Und ich musste nicht lange überlegen: Ein Engagement bei diesem Traditionsverein, das Umfeld Weltklasse, eine superschöne Stadt – ich war schon mal da, meine Schwiegermutter ist nicht weit weg in Grünwald – mir sind Kleinstädte sowieso lieber, ich bin kein Großstadtmensch, daheim wohnen wir auch am äußersten Stadtrand. Es hat einfach alles gepasst. Kommende Woche möchte ich mal wieder hinfahren und die Stadt meiner Familie zeigen.

Sie sagten, Sie haben Pferde – ist das etwas Berufliches?

Nein (lacht), wir haben sozusagen unsere kleine Farm zuhause. Meine Tochter ist 12, und Pferde sind ihre große Leidenschaft. Mein Sohn ist 14, und der spielt Eishockey, so wie ich.

Ab August wird auch hier wieder Eishockey gespielt. Bis dahin muss der Kader noch etwas wachsen, oder?

Ja definitiv. Aber es ist durchaus sehr schwierig, Spieler zu finden. Wir brauchen aber definitiv noch drei Verteidiger. Einen erfahrenen Deutschen, einen Ausländer, und vielleicht noch einen jungen mit Potenzial. Die Mischung in der Mannschaft bisher ist ohnehin gut. Erik Gollenbeck, der noch vor mir aus Halle nach Tölz gewechselt ist, kenn ich noch von den Bullas. Da habe ich ihn in der Vorsaison vom Stürmer zum Verteidiger umgeschult.

In der Offensive stehen immerhin zehn Stürmer unter Vertrag. Was fehlt da noch?

Da stehen wir schon ganz gut da. Aber ein ausländischer Stürmer – sind wir gerade an einem dran – und ein weiterer deutscher Routinier wären gut. Im Tor sind wir mit Enrico Salvarani und Josef Hölzl auch ganz gut besetzt. Die haben Potenzial und können sich einen Konkurrenzkampf um die Position liefern. Das finde ich sowieso wichtig – für alle Mannschaftsteile. Dass alle um ihre Eiszeiten kämpfen wollen.

Was ist Ihnen als Trainer sonst noch wichtig, welche Philosophie verfolgen Sie?

Ich mag schnelles Eishockey, Aggressivität, überall, vor allem in der defensiven Zone, da fängt es an. Ich mag keine Passivität. Wenn wir nicht in Scheibenbesitz sind, müssen wir sofort attackieren, schnell umschalten.

Das Sommertraining läuft bereits, wann bringen Sie der Mannschaft Ihre Philosophie nahe?

Das dauert tatsächlich noch seine Zeit. Das Sommertraining bestreiten derzeit die älteren in Eigenregie, die jüngeren trainieren mit der DNL-Mannschaft. Ich bin ab 8. August fest da, am 13. August gehen wir auf das Eis – und dann täglich mit zwei Trainingseinheiten. Dann haben wir noch eine Woche Zeit bis zum ersten Vorbereitungsspiel, das muss reichen, um ihnen mein System nahezubringen, ein paar Sachen auszuprobieren und zu prüfen, wer am besten mit wem zusammenspielt.

Haben Sie schon ein Trainerteam zusammen?

Nein nicht wirklich. Wir versuchen gerade, einen Torwarttrainer zu bekommen, möglicherweise einen Athletikcoach. Einen Co-Trainer habe ich derzeit nicht, hatte ich die ganzen vier Jahre in Halle auch nicht. Aber andererseits sehen vier Augen mehr als zwei...

Wo soll die Reise mit den Tölzer Löwen in der kommenden Saison hinführen?

Das ist schwer zu sagen, da muss auch erst einmal der Kader komplett sein. Gute Gegner gibt es genug, Weiden, Rosenheim, Memmingen, Deggendorf. Mal sehen.

Ist Ihr Engagement längerfristig angelegt?

Ja, auf jeden Fall. Aber über einen Umzug nach Tölz denken wir nicht nach, meine Familie und ich bleiben in Klagenfurt wohnen. Eishockey ist in Tölz.