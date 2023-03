Saison-Aus Tölzer Löwen: Kaum Licht am Ende des Tunnels

Von: Nick Scheder

Zu körperloses Spiel: Löwen-Trainer Ryan Foster hätte sich mehr Einsatz beim Verhindern von Gegentoren gewünscht, hier: (v. li.) Philipp Schlager, Torhüter Philip Lehr, Alexander Fichtner und Sören Sturm.

Das war nichts. Die ohnehin schon eher geringen Erwartungen haben die Tölzer Löwen mit Rang zehn in der Hauptrunde und frühzeitigem Schluss in den Pre-Play-offs verfehlt. Gründe für die schwache Saison gibt es viele. Gleichzeitig wird es schwierig, dass die nächste recht viel besser wird.

Bad Tölz – Sie hatten die beste Sturmreihe der Oberliga. Und doch beginnen die Tölzer Löwen voraussichtlich schon mit dem Sommertraining, wenn die Konkurrenz noch Play-offs spielt. Zwei klare Niederlagen in den Pre-Play-offs gegen Memmingen nach enttäuschendem Rang zehn in der Hauptrunde beschließen eine enttäuschende Saison für die Mannschaft von Trainer Ryan Foster. Eine Saison, die „sportlich zu den beschissensten gehört, die ich je erlebt habe“, wie Löwen-Boss Ralph Bader einräumt.

Kaum Licht am Ende des Tunnels

Es gibt viele Gründe dafür, dass die Mannschaft nicht mehr erreicht hat. Mangelnde Einstellung, fehlende Leidensfähigkeit mancher Spieler, Verletzungen der Leistungsträger (und solcher, von denen man es sich erhofft hat), schwache Special-Teams und zuletzt schlimme Chancenverwertung. „Es tut weh, nicht weiter gekommen zu sein“, räumt Foster ein. „Ich hatte gewusst, dass es schwierig wird, war aber teilweise wirklich frustriert, dass die Dinge nicht geklappt haben. Es hat nicht viel zusammengepasst.“

Junge Spieler meist nicht entscheidend für entscheidende Momente

Der 48-Jährige sitzt sichtlich bedrückt in seinem Trainerkabuff neben der Spielerkabine und verfolgt nebenher den 6:1-Sieg der Tölzer DNL-Mannschaft im Play-off-Spiel gegen Bietigheim. „Wenigstens unser Nachwuchs funktioniert.“ Das haben auch in weiten Teilen die sechs Eigengewächse in der ersten Mannschaft, die während der Saison zum Einsatz gekommen sind. Die Verteidiger Alexander Fichtner und Niklas Hörmann haben zwar immer wieder Fehler gemacht, aber an Stabilität und Selbstvertrauen gewonnen. Justi Späth ist ein vielversprechendes Offensiv-Talent, das vielleicht ein paar Kilo Muskelmasse zulegen muss. Auch Stürmer Florian Kästele habe gut eingeschlagen. Aber: Die jungen Spieler sind nicht die, die in entscheidenden Spielen oder Situationen für die Entscheidung sorgen müssen. „Da sind andere gefordert“, stellt Foster klar. „Und die haben manchmal nicht alles abgerufen.“

233 Punkte, aber schwaches Powerplay

Die Paradereihe Ludwig Nirschl, Nick Huard und Tyler Ward hat meist geliefert, hatte 233 Punkte gesammelt und 95 der 182 Tölzer Tore geschossen. Aber selbst diese Wunderformation hat im Powerplay nicht gestochen, oft zu kompliziert gespielt, lange gebraucht, bis die Formation stand, die Scheibe dann doch wieder aus der Angriffszone verloren anstatt sie schnell auf das Tor zu bringen. „Unsere Special-Teams waren ganz schwach“, sagt Foster. Das müsse sich ändern, Powerplay kann Spiele entscheiden.

Trotz Gegentore gewinnen wollen

In der Verteidigung gab es immer wieder die gleichen Fehler. Scheibenverluste, die oft sofort mit Gegentoren bestraft wurden. „Unser Forechecking war eigentlich gut, aber mir hat das körperbetonte Spiel gefehlt“, sagt Foster. Generell habe er sich oft eine härtere Spielweise gewünscht, Schüsse blocken, dahin gehen, wo es wehtut und damit Gegentore verhindern. „Man muss niemanden umbringen, aber die Checks fertigfahren.“ Selbst klare Führungen oder Dominanz waren kein Sieggarant. Nach Gegentoren gingen die Köpfe oft nach unten und das Spiel verloren. „Gegentore gehören dazu, man muss das Spiel trotzdem gewinnen wollen.“

Foster mit Selbstkritik: zu nett

Die Spieler dahin zu bringen, sei allerdings seine Aufgabe als Trainer. Deshalb fasst er sich auch an die eigene Nase, nicht genügend eingegriffen zu haben, den Spielern womöglich zu wenig Sanktionen verpasst zu haben. „Uns hat Konstanz gefehlt“, meint Foster. Es gab immer wieder gute Drittel, in denen die Tölzer vorgelegt oder aufgeholt haben. Doch dann folgten ein oder zwei schlechte Abschnitte, wo der Sieg verspielt wurde. Auch, und das wiegt schwer, Niederlagen gegen Teams auf Augenhöhe wie Füssen oder darunter: Zwei Spiele gegen Landsberg gingen verloren. Zu kompliziert, zu sehr auf schöne Tore aus. Positive Ausnahmen waren ausgerechnet Spiele gegen die Top-Mannschaften. So holten die Löwen Punkte gegen Rosenheim, Weiden und Riessersee. „Die Spiele waren meistens eng, wir waren gut, aber allzu viele Punkte waren es halt auch nicht“, sagt Foster.

Ab auf die Tribüne

Es gab mehr Tiefen als Höhen. Um die Weihnachtszeit, als man alle zwei Tage im Einsatz war, wurde nur verloren. „Das ist frustrierend, aber man darf sich nicht mit den Niederlagen abfinden.“ In diesen Phasen haben auch die Leistungsträger nicht geliefert. „Ich wollte ihnen nach schlechter Leistung Chancen geben, es besser zu machen“, sagt Foster. „Aber jetzt ist mir klar, dass ich sie auf die Bank oder sogar auf die Tribüne hätte setzen können.“ Allerdings hätte ihm da die Breite des Kaders einen Strich durch die Rechnung gemacht: Fast in jedem Spiel wurde jeder Mann gebraucht, um genügend Personal aufbieten zu können. „Ich kann auch mit zwei Reihen oder acht Stürmern spielen“, meint Foster. „Aber dadurch wird ja auch der Rest der Mannschaft bestraft.“ Denn die verbringen entsprechend mehr Zeit auf dem Eis.

Masse und Klasse

Nicht zuletzt deswegen möchte Foster für den Kader der kommenden Saison Wert auf Quantität neben der Qualität legen. Allerdings müssen die Löwen dann wieder fast bei null anfangen. Neben den Talenten haben bisher bloß Torhüter Enrico Salvarani und Verteidiger Erik Gollenbeck verlängert. Defensivmann Sören Sturm – weit unter seinem möglichen Fitness- und daher Leistungslevel geblieben und im Sommer zu Extra-Einheiten Ausdauer verdonnert – hat einen laufenden Vertrag für 2023/24. Die Talente sind auch längerfristig gebunden.

Zwei Reihen zum Torschießen

Der Rest: ungewiss. Die erste Reihe löst sich auf (siehe hier). Ward geht dem Vernehmen nach nach Weiden, Nirschl möchte DEL 2 spielen, hat das Tölzer Angebot nicht angenommen; Auch Huard macht sich mit unbestimmten Ziel auf den Weg. Bei Max Brandl (Knieprobleme während fast der ganzen Saison) ist die Eishockey-Zukunft ungewiss. Philipp Schlager war lange verletzt, kam erst zum Schluss wieder in die Nähe seiner alten Form. Die Löwen müssen nun zwei Sturmreihen zusammenstellen, „die beide Tore schießen“, sagt Foster. Dazu stellt er sich erfahrene Spieler vor. „Junge haben wir selbst genug.“ Für die Defensive wünscht sich Foster noch drei solide Verteidiger.

Mit Glücksgriff schwer zu planen

Doch alles unter der Vorgabe des knappen Etats. Wirklich mehr Geld steht vermutlich kommende Saison auch nicht zur Verfügung. Die Herausforderung wird sein, einen breiten Kader mit punktuell herausragender Qualität zusammenzustellen. Foster will wieder seine Kontakte nach Nordamerika spielen lassen. „Wir brauchen erneut so einen Glücksgriff wie Tyler Ward aus dem College“, sagt der Austro-Kanadier. Doch das lässt sich schlecht planen – sonst wäre es ja kein Glücksgriff.

Es gibt einige Wunschspieler - viele sind vergeben

Die Fühler ausgestreckt haben die Löwen längst. Seit Weihnachten sind sie auf der Suche nach Spielern, die in Fosters Wunschvorstellung passen. Einer wie Füssens Bauer Neudecker („spielt schnell, hart, schießt, blockt, passt, mit Zug zum Tor und Torriecher“) Doch Spieler, die sich bereits einen Namen gemacht haben, sind teuer, gefragt – und meist vergeben. „Wir haben nur Absagen bekommen.“ Manche Rückmeldungen stehen noch aus.

Sommertraining, wenn andere noch aktuelle Saison spielen

Viel Arbeit für die Löwen und Foster, dessen Vertrag allerdings Ende März bis August pausiert. Er fährt zu seiner Familie nach Klagenfurt, leitet ein Eishockeycamp und hofft, dass das Sommertraining ohne ihn erfolgreich über die Bühne geht. Die Spieler haben nun ein paar Wochen frei, doch im April beginnt die Vorbereitung auf die neue Saison. Da wird womöglich der eine oder andere Konkurrent in der Oberliga noch mit der aktuellen Saison beschäftigt sein. Dahin will Foster mit den Tölzern auch kommen: „Kommende Saison dürfen wir nicht auf dem zehnten Platz landen.“