Goalie Salvarani hat noch etwas zu erledigen und verlängert seinen Vertrag

Von: Nick Scheder

Teilen

Endstation Enrico Salvarani: Doch für den Keeper der Löwen, dessen Comeback nach langer Verletzungspause bevorsteht, geht es auch in der kommenden Saison in Tölz weiter. Er hat seinen Vertrag verlängert. © Staar/Archiv

Torhüter Enrico Salvarani steht nach monatelanger Verletzungspause nicht nur vor seinem Comeback zwischen den Pfosten. Der 24-Jährige hat auch seinen Vertrag für die kommende Saison verlängert.

Bad Tölz – Bei den Tölzer Löwen gibt es derzeit einige Baustellen. Er gehörte bis zu seiner Verletzung definitiv nicht dazu: Torhüter Enrico Salvarani steht nicht nur vor seinem Comeback zwischen den Pfosten nach monatelanger Zwangspause. Der 24-Jährige hat auch seinen Vertrag für die kommende Saison verlängert. „Ich hätte das Gefühl, gar nicht richtig angekommen zu sein, wenn ich nach dieser Saison schon wieder gehen würde.“

Salvarani fühlt sich richtig wohl in Bad Tölz. Nicht nur hat er hier seine Wurzeln, er hat in der Stadt und bei den Löwen auch gleich eine Heimstatt gefunden. „Mir war von Anfang an klar, dass ich hier gerne bleiben möchte“, sagt der 24-Jährige. Er möchte seinem Team in jedem Spiel die Möglichkeit geben zu gewinnen. Nachdem ihn ein Riss des Syndesmosebands mit anschließender Operation auf dem Höhepunkt seiner Leistungskurve jäh ausbremste, hat er noch etwas zu erledigen: Er möchte gern an seine starken Auftritt anknüpfen und auch in der kommenden Saison sein persönliches Ziel – Nummer eins im Tölzer Kasten – umsetzen. „Deswegen habe ich gleich zugesagt, als ich nach der Vertragsverlängerung gefragt wurde.“

Es gab nichts zu pokern. Wir wollen ihn haben, er will bleiben, es ging nicht um Geld. Perfekt!

Ralph Bader, Geschäftsführer der Tölzer Eissportgesellschaft, hat jede Menge Fronten, an denen er zu kämpfen hat. Da ist die sportliche, wo das Team den Anschluss an die direkten Play-off-Plätze vorerst verloren hat. Da sind Gefechte im Stadionumfeld, Befindlichkeiten aus dem Umfeld der Mannschaft und sonstige tagefüllende Scharmützel. Umso mehr freut es ihn, wenn Gespräche so laufen wie das mit seinem Torhüter: „Da gab es nichts zu pokern. Wir wollen ihn haben, er will bleiben, es ging nicht um Geld. Perfekt!“, freut sich Bader über einen reibungslosen Vertragsabschluss.

„Und wir sind sehr froh, dass wir ihn halten können.“ Bader kauft keine Katze im Sack, Salvarani hat während der Saison gezeigt, was in ihm steckt. „Er war bis zu seiner Verletzung einer der besten Torhüter der Liga.“

Das sieht Trainer Ryan Foster genauso. „Er hat unter Beweis gestellt, dass er die Nummer eins ist. Und die Torhüter-Position ist extrem wichtig. Ich freue mich, dass er verlängert hat. Das ist gut für das Tölzer Eishockey.“

Salvarani selbst hat ebenfalls das Gefühl, dass er sich im Laufe der Saison weiter verbessert hat. „Und ich würde am liebsten gleich da wieder weitermachen, wo ich aufgehört habe.“ Seine Verletzung – eine unglückliche Bewegung im Spiel gegen Füssen am 11. November, und das Band oberhalb des Sprunggelenks, das für Stabilität in der unteren Extremität sorgt, ist gerissen.

Der Fuß ist zu 100 Prozent stabil

Die folgende Operation verlief gut, er trug vier Wochen lang einen speziellen Stützschuh, danach verlief die Heilung bestens. Und nun deuten die Leistungstests darauf hin, dass der Fuß zu 100 Prozent stabil und belastbar ist. Er trainiert bereits wieder mit der Mannschaft. Eine Rückkehr am Freitag beim Spiel der Löwen in Deggendorf ist möglich, aber noch nicht sicher.

„Ich brauche keine Ausreden, brauche keine drei Spiele zur Eingewöhnung. Wenn ich spiele, dann nur, wenn ich mir sicher bin, dass alles passt, dass ich wieder so belastbar bin wie vorher“, sagt Salvarani. Er weiß, dass eine heikle Saisonschlussphase auf die Löwen zukommt. „Es war unglaublich schwierig, die zurückliegenden Niederlagen von außen zu verfolgen und nicht eingreifen zu können“, sagt der Tölzer. „Aber ich bin davon überzeugt, dass wir die Qualität haben und jetzt Vollgas geben.“ Er möchte seinen Teil zwischen den Pfosten dazu beitragen. Und das eben auch in der kommenden Saison.

Salvarani - wichtiger Baustein fürs Team

Bader traut ihm zu, bald wieder seinen Leistungsstand zu erreichen. „Und dann ist er ein wichtiger Baustein für die Mannschaft – auch die der kommenden Saison.“ Die besteht derzeit aus den Verteidigern Erik Gollenbeck, der einen soliden Job macht, und Sören Sturm, der ein wenig an seiner Fitness zu knapsen hat. Beide haben Verträge für die kommende Saison. Salvarani ist der erste Spieler, der verlängert hat. An welcher Stelle der Keeper geplant ist, darüber möchte Bader kein Urteil fällen. „Wichtig ist, dass er Teil unseres Torhüter-Teams ist, weil er ein guter Torhüter ist.“

Fangquote bei 91 Prozent

Die Erwartung ist sicher auch, dass Salvarani der Mannschaft hilft, wieder in die Spur zu kommen. Und dass es ihr in der kommenden Saison gelingt, in der Spur zu bleiben. Er ist sich des Drucks bewusst, nimmt die Aufgabe aber sehr gerne an, wie er sagt. „Ich hatte vorher in Freiburg und Ravensburg keine solche Rolle gespielt wie hier, aber diese Rolle taugt mir.“ Seine Verletzung kam, wie er selbst findet, zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Da war er im Aufschwung, wurde von Spiel zu Spiel besser. Hatte sich auf 91 Prozent Fangquote hochgearbeitet – obwohl die Tölzer Abwehr nicht immer sattelfest war. Dahin soll’s wieder zurück gehen. In dieser und der folgenden Saison.