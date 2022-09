Nick Huard: Tölzer Löwen verpflichten Top-Stürmer

Von: Nick Scheder

Bisher von Dresden als Gegner bekannt: Jetzt kommt der kanadische Mittelstürmer Nick Huard (li.) zu den Tölzer Löwen in die Oberliga. © Andreas Mayr/Archiv

Tölzer Löwen verpflichten Top-Stürmer Nick Huard – Kanadier kommt erst zum Saisonstart

Ein Spieler mit einer Art Erfolgsgarantie: Überall, wo er im Einsatz war, steuerte Nick Huard das bei, worauf es im Eishockey ankommt: Punkte. „Er kann Tore auflegen, selbst schießen, das Spiel aufbauen oder auch mal Ruhe rein bringen“, sagt Ralph Bader. Der Geschäftsführer der Tölzer Löwen freut sich diebisch über die Verpflichtung, die durchaus als ein Transfercoup gelten kann: Der 31-jährige Kanadier ist mit Deutschland gut vertraut, spielte vier Jahre lang für die Dresdner Eislöwen und kam in 216 DEL 2-Spielen auf 238 Punkte (101 Tore/137 Vorlagen). Jetzt hat er einen Vertrag bis Ende der Saison in der Oberliga unterschrieben und wird laut Trainer Ryan Foster „zu den Top-Ausländern“ zählen.



Schießen, verteilen, Ruhe reinbringen

Allerdings kommt der in Sudbury/Ontario geborene Mittelstürmer erst kurz vor Saisonbeginn Ende September nach Tölz. Zuvor hält ihn noch eine private Verpflichtung in der Heimat. Das dürfte ein Grund dafür gewesen sein, dass Huard nicht in der zweiten Liga untergekommen ist. Aber ein Notnagel sind die Löwen in der Oberliga nicht. „Ich habe sehr gerne in Deutschland gespielt, kenne die Tölzer Eishalle und freue mich auf die Gegend“, sagt der 31-Jährige.



Gehalt für sechs Monate

Finanziell ist die Top-Verpflichtung durchaus eine Belastung für den klammen Geldsäckel des Oberligisten. „Aber das war er uns wert, wir haben seit vielen Wochen um ihn gekämpft, jetzt werden wir für unsere Hartnäckigkeit und Geduld belohnt“, sagt Bader, den ein wenig beruhigt, dass er das Gehalt lediglich von Oktober bis März für sechs Monate bezahlen muss.

Kanadier hält sich mit Uni-Team fit

Der Löwen-Boss wie auch der Tölzer Trainer sind davon überzeugt, dass Huard fit erscheint, wenn der Saisonstart vor der Tür steht. „Er trainiert momentan dreimal die Woche mit der Uni-Mannschaft an der University of Guelph Gryphons“, sagt Foster, der einst für die gleiche Universität gespielt hat und deswegen noch Kontakte dorthin unterhält.



Gute Hände, guter Charakter

Huard scheint tatsächlich ein für Tölz nicht alltäglicher Knipser zu sein. Einer, der in jedem Spiel Punkte beisteuert. „Ein sehr starker Mittelstürmer“, freut sich Foster. „Er kann das Spiel sehr gut lesen, kann Tore schießen und vorbereiten, findet die Stellen, wo er hinmuss, hat gute Hände und einen guten Charakter.“ Neben Tyler Ward und Ludwig Nirschl könne Foster nun eine zweite funktionierende Reihe um Huard bauen. Der Kanadier selbst: „Meine Aufgabe wird es sein, als Leader die Mannschaft zu unterstützen.“



I-Tüpfelchen für die Offensive

„Er ist das I-Tüpfelchen, das wir für unsere Offensive noch gebraucht haben“, sagt Bader. „Er bringt auf jeden Fall die Torgefahr ins Spiel, hat immer geliefert, wo er gespielt hat.“ Der Center spielte von 2017 bis 2021 in Dresden, ehe er in der vergangenen Saison für den rumänischen Club ASC Corona Brasov auflief, wo er in 59 Spielen 82 Punkte verbuchte.



Kaderplanung vorerst abgeschlossen

Bader hat die Kaderplanung nun vorerst abgeschlossen. „Wir haben zwölf Stürmer und sechs Verteidiger, damit können wir in die Saison gehen.“ Kürzlich wurde Danyel Weizmann aus dem Tölzer DNL-Team lizenziert, mit dem die Abwehr nun komplett sein soll. „Er hat bisher gut gespielt. Falls wir sehen, dass wir defensiv zu unstabil sind, können wir immer noch reagieren“, sagt Bader, der einen Brandherd an anderer Stelle ausgemacht hat. Sein neuer Erfolgsgarant ist es sicher nicht.



Die Tölzer Löwen



Tor: Enrico Salvarani, Josef Hölzl, – Abwehr: Erik Gollenbeck, Dillon Eichstadt, Felix Ribarik, Alexander Fichtner, Niklas Hörmann, Danyel Weizmann, – Stürmer: Tyler Ward, Nick Huard, Max Brandl, Christoph Fischhaber, Justi Späth, Dominik Gißibl, Philipp Schlager, Timo Sticha, Hannes Sedlmayr, Oliver Ott, Ludwig Nirschl, Anton Engel, – Trainer: Ryan Foster.