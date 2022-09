Tölzer Löwen: Siegeswillen intakt

Von: Nick Scheder

Hält die Tölzer im Rennen: Justi Späth (re.) rettet die Löwen mit seinem Treffer zum 3:3 gegen Lindau in die Verlängerung, die die Gäste für sich entscheiden. © Archiv

Tölzer Löwen gewinnen letztes Vorbereitungsspiel in Lindau 4:3 nach Verlängerung

Bad Tölz – Dieses Spiel wollten die Tölzer Löwen unbedingt gewinnen. Die letzte Vorbereitungspartie vor dem Start in die Punkterunde. Zu Gast beim EV Lindau, der voraussichtlich eher in den unteren Regionen der Oberliga wiederfinden wird, meint Löwen-Trainer Ryan Foster. Dann war da am frühen Sonntagabend noch sein alter Rivale, Stefan Wiedmaier, jetzt Trainer der Islanders. Die Tölzer Löwen mussten in einem anfangs recht ausgeglichenen Spiel einen 1:3-Rückstand aufholen. Das schafften sie – in Unterzahl kurz Ablauf der regulären Spielzeit. Und in der Verlängerung drängten sie erfolgreich auf den Sieg. Dillon Eichstätt vollstreckte zum 4:3 (1:1, 1:0, 1:2/0:1)-Erfolg in Tölzer Überzahl.

Siegeswillen intakt

Foster hat ohnehin eine Verbesserung bei den Special Teams seiner Mannschaft ausgemacht. „Vor allem in Unterzahl sind wir im Laufe der Vorbereitung viel stärker geworden“, sagt der Austro-Kanadier. Das stand zuletzt häufig auf dem Trainingsplan bei den Übungseinheiten. „Das ist gut, das kann spielentscheidend sein.“

Special Teams spielentscheidend

War es auch in Lindau. Talent Justi Späth war es, der die Scheibe zwei Minuten vor Schluss zum 3:3-Ausgleich im Tor unterbrachte, und seine Löwen – gerade mit einem Spieler weniger auf dem Eis – in die Verlängerung rettete. Begonnen haben die Löwen – wie meistens in dieser Saisonvorbereitung – recht gut. Trotzdem ging Lindau in dieser Phase in Führung. Hannes Sedlmayr brachte Tölz zurück ins Spiel.

Scheibenverluste im Offensivdrittel

Im Mittelabschnitt verloren die Löwen ein wenig den Zugriff. „Wir hatten zu viele Scheibenverluste im Offensivdrittel“, kritisiert Foster. Das nutzten die Gastgeber, um bis ins Schlussdrittel auf 3:1 davonzuziehen. An Enrico Salvarani im Tölzer Tor lag’s nicht. „Der hat ganz gut gehalten“, sagt Foster, der noch keine Entscheidung bezüglich Nummer eins getroffen hat. „Und wir haben zu viele Strafen genommen.“ Mehre doppelte Unterzahl-Situationen mussten die Löwen deshalb überstehen. Und das taten sie. Foster: Wir hatten ein gutes Penaltykilling. Das letzte Drittel war in Ordnung.“ Und sie hatten jetzt Blut geleckt, wollten das Spiel noch drehen. Ludwig Nirschl verkürzte auf 2:3, bevor Späth das Tor zur Verlängerung öffnete.

Sieg mit vier Verteidigern

Dabei waren die Voraussetzungen nicht die besten. Mussten die Tölzer ohnehin schon auf ihren Kapitän Philipp Schlager, Verteidiger Erik Gollenbeck (Oberkörperverletzung), Timo Sticha und Dominik Gißibl (beide krank) verzichten, kam vor dem Spiel auch noch ein weiterer Ausfall kurzfristig hinzu: Niklas Hörmann konnte die Reise an den Bodensee wegen eines Arbeitsunfalls nicht antreten. Die Löwen liefen mit neun Stürmern und vier Verteidigern auf. Alexander Fichtner, Eichstätt, Felix Ribarik und Danyel Waizmann. „Wir haben trotzdem gewonnen“, freut sich Foster. „Ich bin vorerst zufrieden.“