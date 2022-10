Tölzer Löwen: Souveräner Sieg dank starkem Salvarani

Von: Nick Scheder

Teilen

Kaum eine Blöße gab sich Löwen-Keeper Enrico Salvarani im Spiel beim EHC Klostersee. © Patrick STaar

Pflichtsieg in Grafing: Ohne sich zu überanstrengend, holten sich die Tölzer Löwen am Freitagabend einen ungefährdeten 5:1-Sieg bei Oberliga-Schlusslicht EHC Klostersee.

Sie waren dem Tabellenletzten, der es in der Oberliga schwer haben wird, in allen Belangen überlegen und mussten nur kurze brenzlige Phasen überstehen.

Ein recht souveräner Auftritt der Tölzer Löwen in Grafing. Einzig möglicher Vorwurf beim 5:1-Sieg am Freitagabend: Dass die Tölzer Löwen nicht schon früher den Sack zugemacht haben. „Unser Ziel waren drei Punkte, ich bin froh, dass wir das erreicht haben“, sagt Löwen-Trainer Ryan Foster. Durch den dritten Sieg im dritten Spiel klettern die Löwen auf Rang vier der Oberliga.

Souveräner Sieg dank starkem Salvarani

Nach zwischenzeitlichem 1:1-Ausgleich und 3:1-Führung durch Treffer ausschließlich der zweiten Sturmreihe versäumten die Löwen den Entscheidungstreffer. Grafing hatte Chancen zum Anschlusstreffer durch Joseph Leonidas, eine Powerplay-Situation kurz vor Schluss und eine erneute, als EHC-Keeper Philipp Hähl frühzeitig seinen Kasten zugunsten eines sechsten Feldspielers verließ. Doch Ludwig Nirschl traf ins leere Tor, Henry Sihling stellte per Handgelenkschuss den Endstand her. Richtig brenzlig war es auch in dieser Phase nicht. Zu harmlos die Gastgeber, zu leicht ließen sie sich die Scheiben abluchsen und im Netz unterbringen.

Drei große Saves für Salvarani

Brenzlig war es höchstens vorher. Die Löwen begannen fehlerfrei, druckvoll, Oliver Ott versenkte im Nachschuss, nachdem Niklas Hörmann nach Hannes Sedlmayrs feinen Pass am Keeper gescheitert war. Doch aus dem Nichts meldete sich Klostersee, das zuvor kaum eine Chance gehabt hatte, durch Nicolai Quinlan mit dem 1:1 zurück. Und dann durften sich die Tölzer bei Keeper Enrico Salvarani bedanken, der kurz vor Drittelende Julian Dengls Alleingang stoppte und nach der Pause zwei Riesenchancen der Klosterseer vereitelte. „Er hat brav gehalten“, sagt Foster.

Empty-Net-Treffer bricht den Widerstand

Und Tölz die Möglichkeit zum Sieg verschafft. Max Brandl traf zum 2:1, Erik Gollenbeck, schön von Brandl per Rückhand im Slot bedient, zog zum 3:1 ab. „Die beruhigende Führung hat das Pendel wieder in unsere Richtung schwingen lassen“, meint Foster. Doch er sah noch eine starke Phase der Gastgeber. „Im Schlussdrittel hatten wir ein bisschen Glück, dass Klostersee aus seinen Chancen nichts gemacht hat.“ Aber mit dem Empty-Net-Treffer war der Widerstand endgültig gebrochen. Und die Löwen nehmen weiter ungeschlagen am Sonntag die ungeschlagenen EHF Passau in Empfang.

EHC Klostersee - Tölzer Löwen 1:5 (1:1, 0:2, 0:2)

Tore: 0:1 (9:29) Ott (Hörmann/Sedlmayr, 5-4), 1:1 (10:31) NM. Quinlan (P. Quinlan/Kritzenberger, 5-4), 1:2 (22:32) Brandl (Ott/Sedlmayr), 1:3 (35:04) Gollenbeck (Brandl/Hörmann), 1:4 (58:45) Nirschl (Ward/Huard, ENG), 1:5 (59:08) Sihling (Engel), – Strafminuten: Grafing 4 + 10 (Kritzenberger, unsportl. Verh.), Tölz 6, – Schiedsrichter: Erdle/Gossmann, – Zuschauer: 613.