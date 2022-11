Tölzer Löwen: Spannendes Derby ohne Happy End

Von: Nick Scheder

Das Spiel und Maximilian Brandl (re.) verloren: Die Tölzer Löwen unterliegen bei den Starbulls Rosenheim mit 3:4, der Stürmer fällt wohl mit einer Knieverletzung aus. © Patrick STaar/Archiv

Tölzer Löwen kassieren trotz guter Leistung in Rosenheim mit 3:4 die vierte Niederlage in Serie

Rosenheim/Bad Tölz – Ein enges, spannendes Derby. Doch am Ende fuhren die Tölzer Löwen mit 3:4 und damit der vierten Niederlage in Folge nach Hause. Mit bekannten defensiven Unachtsamkeiten, aber einem gut aufgelegten Josef Hölzl im Tor und ein paar offensiven Höhepunkten hielten die die Gäste das Spiel am Mittwochabend lange offen. Doch auch eine engagierte Schlussoffensive mit einem Feldspieler mehr auf dem Eis brachte nicht mehr den erhofften Ausgleich. Der eine oder andere direkte Abschluss mehr hätte vielleicht wenigstens einen Punkt gesichert. „Wir haben gekämpft bis zum Schluss, ein sehr gutes Spiel, ein paar Kleinigkeiten müssen wir besser machen“, sagt Löwen-Trainer Ryan Foster.

Spannendes Derby ohne Happy End

Kampfgeist und Einstellung waren bei den Löwen trotz ihres Durchhängers ohne Erfolgserlebnisse intakt – wie es der Coach angedeutet hatte. Die Löwen begannen konzentriert, ohne Schnitzer in der Abwehr, mit Akzenten nach vorne. Das Tor hütete turnusgemäß Josef Hölzl anstelle des zuletzt starken Enrico Salvarani. Und er gab Foster keinen Grund, seine Entscheidung zu bereuen. „Er hat gut gehalten, für die Gegentore kann er nichts“, meint der Coach. Es war das alte Problem: Eine 2:1-Situation der Gastgeber, ein Pass in den Slot, und Marc Schmidpeter vollstreckte eiskalt.

Freie Bahn für Dillon Eichstadt

Doch die Löwen meldeten sich gleich clever zurück: Philipp Schlager eröffnete einen freien Raum für den über links anrauschenden Dillon Eichstadt. Der zog aus spitzem Winkel ab – überraschend wohl auch für Starbulls-Keeper Christopher Kolarz – 1:1. Auch Norman Hauners erneute Führung – er vollendete einen Pass durch den Torraum kaltschnäuzig – egalisierten die Tölzer wenig später. Tyler Ward verwertete einen Abpraller überlegt.

Max Brandl bei Check verletzt

Bei Tölz fehlte weiterhin Routinier Nick Huard, und seit Mittwoch auch ein weiterer Routinier: Bei einem Check verletzte sich der Ex-Rosenheimer Max Brandl am Knie, ging von der Strafbank in die Kabine und fällt wohl eine Weile aus. Und ausgerechnet Tyler McNeely – bis zur Vorsaison noch zuverlässiger Scorer im Löwen-Dress, schenkte seinem Ex-Team gleich zwei Treffer ein. In gutem Zusammenspiel mit Starbulls Neuzugang Hauner sorgte er für viel Torgefahr, traf in Tölzer Unterzahl zum 3:2 und erhöhte im Schlussdrittel auf 4:2.

Schlussoffensive für den Ausgleich

Für Foster „der Knackpunkt. In der Phase waren wir zu passiv, haben uns aber mit dem 3:4 trotzdem die Chance auf den Ausgleich geholt.“ Justi Späth schloss sein Solo bei Rosenheimer Scheibenverlust im eigenen Angriff eiskalt zum Anschlusstreffer ab. Dabei blieb es, auch wenn Tölz auf das 4:4 drängte. Allerdings hätte Rosenheim das Ergebnis auch deutlicher gestalten können: Steffen Tölzer verfehlte das leere Tölzer Tor nur knapp, als Hölzl noch am anderen Pfosten Position bezogen hatte. Hauner kam bei seinem Solo zu Fall. Auch als Hölzl 90 Sekunden vor Schluss seinen Kasten räumte, landete die Scheibe in keinem Tor mehr.

„Ich denke, es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir wieder siegen, wenn wir so weiterspielen“, meint Foster recht zufrieden mit der Leistung der Tölzer. Vielleicht schon diesen Freitag, wenn die Löwen Tabellennachbarn Deggendorf zum direkten Duell empfangen.

Sb. Rosenheim - Tölzer Löwen 4:3 (2:2, 1:0, 1:1)

Tore: 1:0 (6:22) Schmidpeter (Kolb/Oleksuk), 1:1 (10:11) Eichstadt (Brandl/Ward), 2:1 (16:53) Hauner (Laub/McNeely), 2:2 (18:00) Ward (Schlager/Waizmann), 3:2 (21:05) McNeely (Daxlberger/Vollmayer, 5-4), 4:2 (41:14) McNeely (Hauner/Tölzer), 4:3 (49:27) Späth, – Strafminuten: Rosenheim 4, Tölz 4, – Schiedsrichter: Altmann/Lender, – Zuschauer: 3126.