Das Spiel der Tölzer Löwen in Deggendorf im Liveticker

Ein Stück harte Arbeit kommt auf die Tölzer Löwen zu, wenn sie am Sonntag in Deggendorf gastieren (Beginn: 18.30 Uhr). Trainer Axel Kammerer fordert, dass seine Mannschaft die Topspieler Gibbons und Leinweber im Auge behält.

Deggendorf/Bad Tölz - In der Partie bei den Niederbayern wird voraussichtlich erneut Anian Geratsdorfer das Löwen-Tor hüten. Markus Janka ist erkrankt. Kammerer hat nur lobende Worte für seinen Backup bereit, der sich bereits am Freitag gegen Regensburg sehr gut schlug: "Er hat zwar noch nicht so viele Spiele gehabt, aber er ist im Training ein unglaublich fleißiger Kerl. Ich habe keine Bedenken, ihn zu bringen, weil er auch mental sehr stabil ist", so der Coach.

Langweilig wird es Geratsdorfer bestimmt nicht werden. Deggendorf hat mit Kyle Gibbons den Top-Torjäger in seinen Reihen und mit Curtis Leinweber "einen genialen Scheibenverteiler", so Kammerer.

Von der Partie bietet der Tölzer Kurier einen Liveticker an. Dieser startet etwa um 18.15 Uhr.

