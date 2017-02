Das Spiel der Tölzer Löwen gegen Regensburg im Liveticker

© or

© or

Live aus dem Stadion

Das nächste Topspiel für die Löwen steht an: Nachdem sie am vergangenen Sonntag Spitzenreiter Selb mit 5:1 besiegten, kommt heute Abend der Tabellendritte Regensburg. Das Spiel beginnt um 19.30 Uhr

Bad Tölz - Kurz vor dem Spitzenspiel die schlechte Nachricht: Stamm-Torhüter Markus Janka ist erkrankt und kann nicht spielen. So wird Anian Geratsdorfer zu einem weiteren Einsatz im Löwen-Tor kommen. Seinen ersten Auftritt von Anfang an erhält DNL-Verteidiger Michael Kristic. Für den erkrankten Jordan Baker rückt Julian Kornelli in die erste Sturmreihe. Des Weiteren muss Axel Kammerer auf die U19-Nationalspieler Hannes Huß und Marinus Reiter verzichten.

Aber auch beim EV Regensburg gibt's Personalsorgen – zuletzt fehlten acht Stammspieler.

Wie das Spitzenspiel verläuft, können Sie im Liveticker nachlesen. Dieser beginnt etwa um 19.15 Uhr.

Live Blog Tölzer Löwen vs EV Regensburg