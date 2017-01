Das Spiel der Tölzer Löwen gegen Waldkraiburg im Liveticker

Live aus dem Stadion

Bad Tölz/Waldkraiburg - Ohne Topscorer Jordan Baker müssen die Tölzer Löwen heute Abend gegen den Elfen Waldkraiburg antreten - das einzige Team, das in dieser Saison bislang in Bad Tölz gewinnen konnte. Der Tölzer Kurier bietet einen Liveticker an.

Jordan Baker und einige der jungen Spieler fehlen am heutigen Abend, wenn um 18 Uhr das erste Bully stattfindet. Der Kanadier absolviert eine Prüfung zum Feuerwehrmann in seiner Heimat, Marinus und Josef Reiter sowie Tobias Kirchhofer sind mit der DNL-Mannschaft unterwegs nach Mannheim. Ob Johannes Huß wieder genesen ist, wird sich kurzfristig entscheiden.

Die Löwen wollen Platz zwei verteidigen, Waldkraiburg möchte die Chance wahren, noch Play-off-Platz 8 und damit den sicheren Klassenerhalt zu erreichen. Von der Partie gibt es einen Liveticker, der etwa um 17.45 Uhr startet.

Live Blog Tölzer Löwen vs EHC Waldkraiburg