Vorerst angekommen

Porträt der Woche

Bad Tölz - Stefan Reiter gehört zu den Top-Torjägern bei den Tölzer Löwen. Davon ist er selbst überrascht. Dabei ist der aktuelle Erfolg des 20-Jährigen die logische Fortführung eines Reifeprozesses, der längst nicht abgeschlossen scheint.

Vielleicht ist es ganz gut, dass der Traum vom Profi-Fußballer nicht allzu lange währte. „Das hat mir nicht so getaugt, ich war auch schlecht“, erinnert sich Stefan Reiter an die frühe Kindheit. Im Alter von sieben Jahren versuchte er sich dann in Germering erstmals auf Kufen. Jetzt war die richtige Passion gefunden. Eishockey – das war sein Ding.

Schnell steigerten sich Niveau und Spielklasse. Es reifte der Gedanke vom Profi. Der Sport dominierte, Freizeit und Freunde standen hinten an. Über Landsberg und Augsburg führte Reiters Weg nach Krefeld. Schüler-Bundesliga, Internatsleben. Aber nur für ein Jahr. Ist eben so eine Sache – mit 14 andauernd weit weg vom Elternhaus sein zu müssen.

Also kehrte Reiter nach Bayern zurück. Genau gesagt nach Landshut, wo er mit 24 Torerfolgen die verheißungsvollste Zeit als Stürmer durchlebte. Als dann das Angebot der Mannheimer Jungadler kam, wagte der heute 20-Jährige noch einmal den Sprung. Mit Erfolg. Nach zwei Spielzeiten in der Deutschen Nachwuchsliga flatterte eine Offerte aus der Lausitz ein. DEL 2-Hockey in Weißwasser. Für einen waschechten Bayern eigentlich ein Kulturschock. Doch Reiter blendete alles jenseits des Eishockeys aus. „Ich war begeistert vom Männer-Hockey“, erklärt er den Wechsel. Meist trat er ohnehin per Förderlizenz für die Bayreuth Tigers an, die ihn bald fest verpflichteten. Doch nach dem Aufstieg hatte Bayreuth plötzlich keine Verwendung mehr für den schussgewaltigen Rechtsschützen.

Der Kontakt nach Bad Tölz kam beinahe zwangsläufig zustande. Reiter wohnte bei seinem Vater in Grafing, der jüngere Bruder spielt neben der Ausbildung zum Kfz-Mechaniker im Jugendbereich des EHC Klostersee. Reiter kannte Löwen-Trainer Axel Kammerer über seinen Berater, außerdem spielte er zusammen mit Maxi Kammerer in Nachwuchs-Nationalteams. Über seinen aktuellen Coach ist der Tölzer Torjäger voll des Lobes. „Er gibt jungen Spielern Eiszeit und Vertrauen, und wir zahlen es ihm zurück.“

Der Eishockey-Spieler Reiter liebt übrigens den Sommer, in den warmen Monaten lässt sich nicht nur besser Tennis und Golf spielen, sondern auch mediterrane Länder bereisen macht mehr Spaß. Gerade Spanien hat es ihm von „Landschaft und Mentalität“ sehr angetan. In den Wintermonaten gibt es für ihn nur den Kufensport.

Gut möglich, dass Reiter dank aktuell 15 Saisontreffern Begehrlichkeiten bei höherklassigeren Clubs weckt. Doch damit will sich der 20-Jährige aktuell nicht beschäftigen. „Das würde mich nur in meiner Leistung blockieren.“ Klar, irgendwann in der DEL zu spielen, sei schon ein Ziel. Aber neben den Löwen hat Reiter auch noch Berufswünsche. Im Frühjahr beginnt das Fernstudium der Betriebswirtschaft. „Irgendetwas im Bereich Immobilien“ würde ihn später reizen. Daneben möchte er so lange wie möglich auf dem Eis stehen.

Bis auf Weiteres wird das in Tölz sein. Momentan plagt reiter eine Gehirnerschütterung. Es ist seine vierte. Bis zum Ende der Vorrunde am Sonntag fällt er auf jeden Fall aus. Von seinem großen Saisonziel bringt ihn die Verletzung nicht ab: „Hoffentlich steigen wir auf“, malt er sich aus. Seine Treffsicherheit könnte den Ausschlag geben.