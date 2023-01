Tölzer Löwen in Höchstadt: Steigerung ohne Belohnung

Von: Nick Scheder

Teilen

Aktivposten und Doppeltorschütze gegen Höchstadt: Löwen-Stürmer Christoph Fischhaber (li. mit Justi Späth gegen Jari Neugebauer) war gegen die Alligators zweimal erfolgreich, doch das Spiel ging verloren. Foto: Staar/Archiv © Staar/Archiv

Verbesserte Tölzer Löwen verlieren nach dreimaliger Führung in Höchstadt 3:5.

Höchstadt/Bad Tölz – Eine Reaktion auf die schwache Leistung gegen Landsberg war es allemal. Doch für etwas Zählbares reichte es auch beim Höchstadter EC nicht. Trotz dreimaliger Führung mussten sich die Tölzer Löwen am Freitagabend dem Tabellenfünften der Oberliga mit 3:5 geschlagen geben. Glück und Pech wechselten sich ab. Nach einer Umstellung von Trainer Ryan Foster – er zog Verteidiger Erik Gollenbeck für Justi Späth in den ersten Sturm – war deutlich mehr Zug zum Tor zu sehen.

Steigerung ohne Belohnung

Doch im Abschluss fehlte oft die letzte Konsequenz, um dem von Benjamin Dirksen nicht immer sicher gehüteten Tor gefährlich nahezukommen. „Wir hätten einen Punkt verdient gehabt, es war eine Steigerung gegenüber dem Mittwochspiel“, meint Trainer Ryan Foster. Doch am Ende stand Pechvogel Sören Sturm und die vierte Niederlage in Folge.

Führung nach sieben Sekunden

Der Höchstadter Goalie ermöglichte den Gästen bereits nach sieben Sekunden die Führung, als er die Scheibe hinter dem Tor nach vorne schob – genau Christoph Fischhaber auf die Kelle – 1:0. Doch die Franken machten immer wieder das Tor zum richtigen Zeitpunkt oder nutzten ihr nicht gerade lehrbuchhaftes Powerplay.

Starke Lehr-Paraden auf der Linie

So fälschte Anton Engel Jakob Fardoes Schuss unhaltbar für Philip Lehr zum 1:1 ab. Lehr stand statt Josef Hölzl im Kasten, zeigte einige starke Paraden auf der Linie. Aber zugleich auch so manche Unsicherheit, wenn er seinen Kasten verließ. Die Löwen drängten auf Wiedergutmachung, schossen öfter auf das Tor, hatten gute Aktionen. Oliver Ott kreiselte vor dem Tor und schloss ansatzlos zur erneuten Führung ab. Doch wieder meldeten sich die Alligators zurück. Eetu-Ville Arkiomaa traf per Schlagschuss-Hammer unter Lehrs Stockhand zum 2:2.

50:50-Spiel in der Schlussphase

Trotzdem sah Foster „viele gute Dinge, wir haben anständig gespielt und in der neutralen Zone gut verteidigt.“ Es war erneut der aktive Fischhaber, der bei Dillon Eichstadts Pass einschussbereit vor Dirksen stand. Doch die Scheibe ging von Martin Kokes’ Schlittschuh ins Tor. Nach dem erneuten Ausgleich durch Anton Seewald war es in der Schlussphase „ein 50:50-Spiel, bei dem man sich die Punkte normal aufgeteilt hätte“, meint HEC-Trainer Mikhail Nemirovsky. Foster sah „einige fragwürdige Strafen“, die seinem Team den Sieg erschwerten.

Tödlicher Pass oder Mitspieler fehlen

Oft fehlte aber auch der tödliche Pass in den Slot, die Mitspieler waren nicht bereit für Tyler Wards Zuspiele, oder ihnen fehlte wie oft Nick Huard das Glück im Abschluss. Und es war Pechvogel Sören Sturm, der zuvor bereits vor dem eigenen Tor einen Riesenbock geschossen hatte, bei einem Solo unbedrängt an Dirksen scheiterte, und der kurz vor Ende der regulären Spielzeit Jari Neugebauers Schuss per Schlittschuh in die eigenen Maschen lenkte.

Foster nahm eine Auszeit, behielt Lehr draußen, und die Löwen kassierten das Empty-Net-Tor zum 3:5. „Wir sind gerade ein bisschen im Tief, müssen da rauskommen, aber ich finde, den ersten Schritt haben wir in Höchstadt getan.“ Allerdings bekommen die Löwen es am Sonntag mit dem souveränen Spitzenreiter Weiden zu tun.

Höchstadter EC - Tölzer Löwen 5:3 (2:2, 1:1, 2:0)

Tore: 0:1 (0:07) Fischhaber (Ott/Brandl), 1:1 (7:06) Fardoe (Vojcak/Seewald, 5-4), 1:2 (14:04) Ott (Eichstadt/Fischhaber), 2:2 (18:23) Arkiomaa (Fardoe/Stobbe), 2:3 (24:48) Fischhaber (Eichstadt/Ribarik), 3:3 (27:56) Seewald (Vojcak/Neugebauer), 4:3 (56:22) Neugebauer (Arkiomaa/Seewald, 5-4), 5:3 (58:49) Seewald (Vojcak/Arkiomaa, ENG), – Strafminuten: Höchstadt 8, Tölz 12, – Schiedsrichter: Ruhnau/Votler, – Zuschauer: 716.