Timo Sticha: Frust mit der Löwen, Spaß im Tölzer Nachwuchs

Von: Patrick Staar

Wie vernagelt war für Timo Sticha das gegnerische Tor. In 40 Punktspielen für die Tölzer Löwen gelangen dem österreichischen U 18-Nationalspieler nur drei Tore. © Patrick Staar

Mit großen Vorschuss-Lorbeeren war Timo Sticha vor einem Jahr zu den Tölzer Löwen gekommen. Im Interview spricht der 18-Jährige über die Zeit in Bad Tölz, die wohl als Missverständnis einzustufen ist.

Der gebürtige Vorarlberger gilt als eines der größten Nachwuchstalente Österreichs, spielte mit 17 Jahren schon in der Alps Hockey League und war für die österreichische U 18-Nationalmannschaft bei der B-Weltmeisterschaft im Einsatz. Seine Bilanz bei den Tölzer Löwen liest sich mit fünf Scorerpunkten in 40 Spielen kümmerlich. Blendend läuft es dagegen in der DNL-Mannschaft, mit der er nun in das Finale gegen Iserlohn eingezogen ist.

Her Sticha, die Saison ist für Sie sehr zwiespältig verlaufen. Misserfolg mit den Tölzer Löwen, supererfolgreich mit der DNL-Mannschaft – wie lautet Ihr Saison-Fazit?

Boah, das ist eine ganz schwierige Frage. Bei mir und der Mannschaft ist nicht viel aufgegangen. Bei den Tölzer Löwen bin ich drei-, viermal ganz alleine vor dem Tor gestanden. Da hab ich den Puck an den Pfosten geschossen oder sonst wo hin. In der DNL habe ich nicht oft gespielt. Dort ging es uns vor allem darum, noch mal Spaß zu haben. Da ist es von selbst gelaufen – obwohl wir uns natürlich Druck gemacht haben, weil wir unbedingt aufsteigen wollten.

Wäre Ihrer Ansicht nach bei den Tölzer Löwen in dieser Saison mehr drin gewesen?

Der Kader war sehr stark. Wir haben gedacht, dass wir mit diesen Spielern unter den Top-Vier landen sollten. Aber es ist einfach nicht gelaufen.

Warum war der Wurm drin? Hat es spielerisch nicht gepasst? Oder menschlich?

Menschlich hat’s gepasst, vom Charakter her war das eine feine Mannschaft. Es gab keine Streitereien. Aber irgendwann ist die Stimmung gekippt. Alle haben sich gefragt: Egal was wir probieren, nichts funktioniert.

Also ist der Misserfolg unerklärlich?

Eigentlich schon. Bei mir in Feldkirch ist es in der ersten Hälfte der vergangenen Saison ganz ähnlich gelaufen. Das war schrecklich. Die Zeitungen haben über den „Untergang von Feldkirch“ geschrieben. Dann haben wir die Taktik komplett umgestellt – und 12 oder 13 Spiele nacheinander am Stück gewonnen. Vielleicht hätten wir das hier auch machen können. Vielleicht hätte es was geholfen. Aber das ist nicht die Sache von uns Spielern. Was man nicht vergessen darf: Wir haben mit diesem System ja auch gegen Mannschaften wie Rosenheim gewonnen.

Ryan Foster hat kritisiert, dass Sie bei den Tölzer Löwen „Jugend-Eishockey“ gespielt haben. Wie sehen Sie das?

Das sehe ich nicht so. Ich habe generell viele seiner Entscheidungen nicht verstanden. Vielen älteren Spielern ist es ähnlich gegangen. Sie haben sich auch gefragt: Warum ändern wir nichts? Warum spielen wir immer mit dem gleichen System, mit der gleichen Taktik, obwohl wir immer verlieren?

Und wie ist es bei Florian Funk in der DNL?

Der lässt Eishockey so spielen, so wie ich es kenne. Ich habe gelernt, dass man bei Zwei-gegen-Zwei-Situationen irgendeinen Spielzug machen soll. Der Ryan will dagegen, dass man die Scheibe immer über die Bande ins Angriffsdrittel spielt und hinterherrennt. Bei uns daheim sagt man „blindes Eishockey“. Wenn man in Feldkirch den Puck so herschenkt, wird man vom Trainer angeschnauzt. Das hat Ryan wohl mit „Jugend-Eishockey“ gemeint. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch: Das soll kein Angriff auf Ryan sein. Er hat einfach ein anderes Verständnis von Eishockey als ich. Was ich spiele, nennt er „tschechisches Eishockey“. Er lässt dagegen kanadisches Eishockey spielen.

Haben Sie schon eine Vorstellung, wie es bei Ihnen weitergeht?

Noch ist es nicht fix. Vielleicht geht es zurück nach Feldkirch. Die haben eine Erstliga- und Drittliga-Mannschaft. Oder zu einer anderen Mannschaft nach Österreich. Oder in der Oberliga. Ich habe ein paar Angebote vorliegen. Ich spiele jetzt noch die DNL fertig, und dann schau’ ich weiter.

Sie haben zuletzt ja bei der Gemeinde Feldkirchen als Verwaltungsangestellter gearbeitet. Dorthin zieht es sie aber nicht mehr zurück?

Nein, ich will schon Eishockeyprofi werden. Wenn ich mit dem Eishockey aufhöre, könnte es schon sein, dass ich wieder dorthin gehe. Die Arbeit im Rathaus war cool.

Wie sieht die Sommerpause bei Ihnen aus?

Ich spiele die DNL-Saison fertig. Dann werde ich daheim zwei Wochen lang gar nichts machen. Dann beginnt das Sommertraining mit Dylan Stanley in Feldkirch – der hat früher in Rosenheim gespielt.

Eine Prognose für das Finale gegen Iserlohn?

Ich habe noch nie gegen sie gespielt. Ich habe nur zugesehen, als Iserlohn in der Vorrunde mit 8:1 in Tölz gewonnen haben. Das war brutal. Auswärts haben wir aber zweimal gewonnen. Es wird ein spannendes Finale. Iserlohn ist nicht zu unterschätzen. Aber wir sind mit diesem Kader auch nicht zu unterschätzen. Es ist gut möglich, dass wir Meister werden.