Derby gegen Rosenheim: Tölz bleibt schwarz-gelb

Von: Nick Scheder

Ein Zeichen gegen die „grüne Wand“: Die Tölzer Fans erschienen zahlreich zum Derby gegen Rosenheim und machten das Stadion zu großen Teilen schwarz-gelb. © Patrick Staar

Tölzer Löwen verlieren Top-Derby gegen Rosenheim mit 2:3. Ludwig Nirschls Horrorcrash in die Bande überschattet die starke Leistung.

Bad Tölz – Tölz ist nicht grün geworden. Das wussten etwa 2000 Löwen-Fans am Weihnachtsvorabend und eine sehr starke Tölzer Mannschaft zu verhindern. Doch eine Niederlage der Buam gegen die Starbulls Rosenheim konnten auch sie nicht abwenden. Mit 2:3 mussten sich die Hausherren am Freitagabend in einem spannenden, temporeichen und umkämpften Derby knapp geschlagen geben. „Ich bin sehr stolz auf die Mannschaft“, sagt Trainer Ryan Foster. „Wir haben eine Top-Leistung abgeliefert, uns sehr gut auf die Taktik der Rosenheimer eingestellt. Wir hätten mehr verdient gehabt.“

Tölz bleibt schwarz-gelb

Trotz einer aufopferungsvollen Leistung und einer Energieleistung bei der Schlussoffensive gelang der Ausgleich nicht mehr. Ein weiterer Grund, Trauer zu tragen, war der Horrorcrash von Ludwig Nirschl: Der Tölzer Topscorer knallte nach einem Hochgeschwindigkeitssolo ungebremst in die Bande, musste bewusstlos vom Eis und kam mit Gehirnerschütterung ins Krankenhaus. „Abgesehen davon war es ein tolles Spiel vor toller Kulisse“, sagt Foster.

Gute Defensive, großer Kampf

Das erste Derby gegen Rosenheim in einem Punktspiel seit 13 Jahren erfüllte die Erwartungen vor fast ausverkaufter Arena: hohes Tempo, kaum Schwächen in den Defensivreihen, großer Kampf. Vor allem Nirschl in der ersten halben Stunde und Tyler Ward rackerten und fuhren viele Angriffe auf den von Ex-Löwen Andreas Mechel gehüteten Starbulls-Kasten. Zwingende Chancen wusste die beste Abwehr der Liga und ein starker Mechel zu verhindern.

Philip Lehr fast immer auf dem Posten

Ähnlich auf der Gegenseite. Philip Lehr war fast immer auf dem Posten, strahlte mehr Selbstvertrauen aus als bei seinem ersten Spiel. Stefan Reiter, früher ebenfalls Tölzer, schoss von der Blauen vorbei. Genau wie Dominik Daxlberger, der eine Scheibe vor Lehr abgefangen hatte.

Erst der Schock, dann der Rückstand

Rosenheim erhöhte den Druck nach torlosem ersten Drittel. Die Führung logisch. „Weil wir es in einer kurzen Phase nicht schafften, die Scheibe aus dem Slot wegzuhalten“, moniert Foster. Die Gäste durften nach Wiederbeginn so lange vor dem Tölzer Tor herumkurven, bis Tyler McNeely einen sicheren Abschluss landen konnte, 0:1. Rosenheim blieb am Drücker, die Löwen versuchten sich an Kontern, kamen nur selten durch. Nirschl hatte es mal geschafft, doch seine Scheibe landete bei Mechel, er selbst schlug in der Bande ein. „Ein Schock für alle“, sagt Foster. „So etwas will kein Trainer sehen. Da kann man sogar über einen Spielabbruch nachdenken“, sagt Starbulls-Coach Juri Pasanen.

Ein Ausbruch zum Anschlusstreffer

Nach wegen der Verletzung vorgezogener Drittelpause baute Manuel Strodel die Führung auf 2:0 aus, und die Rosenheimer verwalteten den Vorsprung clever, hielten die Löwen meist erfolgreich aus der Gefahrenzone fern. Ausnahme: Ein Konter sofort nach Beginn des Schlussabschnitts über Erik Gollenbeck. Der zog ab, Mechel parierte, Oliver Ott drosch den Abpraller in den Winkel.

Junge Spieler mit Ausrufezeichen

Die Hoffnung währte nur solange, bis Tölz in Unterzahl geriet, und Klement Pretnar die Scheibe humorlos zum 3:1 in die Maschen drosch. Doch sie war wieder da, weil die Tölzer Löwen nie aufgaben, und Henry Sihling tatsächlich noch einmal den Anschluss schaffte. „Die jungen haben ohnehin sehr gut gespielt“, lobt Foster auch seinen dritten Block. Doch es half alles nichts mehr. Auch nicht, als die Löwen kurz vor Schluss noch mal ein Powerplay aufzogen und ihren Torwart herausnahmen. Dillon Eichstadt scheiterte an Mechel, Tyler Wards Versuch endete mit der Schlusssirene. Knappe Niederlage nach großem Kampf.

Tölzer Löwen - Starbulls Rosenheim 2:3 (0:0, 0:2, 2:1)

Tore: 0:1 (24:20) McNeely (Hauner/Strodel), 0:2 (37:02) Strodel (Tölzer), 1:2 (40:09) Ott (Eichstadt/Gollenbeck), 1:3 (51:20) Pretnar (Reiter/Laub, 5-4), 2:3 (53:55) Sihling (Brandl/Hörmann), – Strafminuten: Tölz 4, Rosenheim 8, – Schiedsrichter: Gossmann/Weger, – Zuschauer: 3560.

Abgezogen zum Anschlusstreffer: Oliver Ott (li.) gelingt per Nachschuss das 1:2 gegen Rosenheim. Am Ende müssen sich die Tölzer Löwen trotz guter Leistung im Derby knapp geschlagen geben. © Patrick Staar