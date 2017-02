Bereit für den Spitzenreiter

Tölzer Löwen

von Nick Scheder

Die Tölzer Löwen haben Tabellenführer Selb eine seiner wenigen Niederlagen beigebracht und möchten die Wölfe am Sonntag wieder schlagen. Allerdings fehlt ein wichtiger Spieler.

Bad Tölz– Es ist das Spitzenspiel der Oberliga Süd. „Das höchste Level der Spielklasse, mehr gibt’s nicht“, sagt Trainer Axel Kammerer. Seine Tölzer Löwen empfangen diesen Sonntag (18 Uhr) Tabellenführer Selber Wölfe zum direkten Duell Zweiter gegen Ersten.

„Ein Spiel, zu dem in anderen Städten 2500 Zuschauer kommen“, glaubt Kammerer, der bemängelt, dass die Leistung seines Teams nicht genügend gewürdigt werde. „Ein Team, das fast nur mit Spielern aus der Region Zweiter ist.“ Und eine Mannschaft, die den Ligaprimus heuer schon einmal bezwungen hat. „Wir versuchen, sie erneut zu schlagen“, sagt Kammerer.

Dazu bedürfe es eines „Sahnetags“. Die Selber Wölfe beeindrucken vor allem mit purer Offensiv-Macht: Kyle Piwowarczyk und Jared Mudryk sind Topscorer der Oberliga mit jeweils 76 Punkten. Die 50-Zähler-Marke haben außerdem die Zweite-Reihe-Stürmer Herbert Geisberger, Michael Dorr und Landon Gare geknackt. Zudem haben sich die Oberfranken seit dem letzten Aufeinandertreffen nochmals verstärkt: Aus Duisburg kam Marvin Deske, und auch Routiner Dan Heilman ist nach einem Zwischenspiel in Höchstadt ins Wolfsrudel zurückgekehrt.

„Wir müssen uns auf ein Spiel auf Biegen und Brechen einlassen“, sagt Kammerer. Deshalb lässt er nur drei Reihen auflaufen, um nicht Gefahr zu laufen, dass es plötzlich die DNL-Spieler mit einem Gare oder einem Piwowarczyk zu tun bekommen. Weil Flo Strobl gesperrt ist, müssen Maxi Hörmann oder Josef Reiter aushelfen.

„Die Offensive ist das Selber Prunkstück“, sagt Kammerer. In Sachen Gegentore dagegen stehen die Löwen besser da. Das bedeute aber nicht, dass Selb da anfällig ist, sagt Kammerer. Mit Sebastian Stefaniszin stehe auch ein guter Torhüter zwischen den Pfosten. Kammerer: „Wir werden bereit sein.“

Fanbus ins Tölzer Stadion

Zum Spiel gegen Selb setzen die Löwen einen Shuttle-Fanbus (fünf Euro, Kinder bis 14 Jahr frei) für Hin- und Rückfahrt ein: 16.10 Uhr in Dietramszell (Peiß), 16.20 Uhr in Humbach (Haltestelle), 16.30 Uhr in Ascholding (Kirche), 16.45 Uhr in Geretsried (Waldfriedhof), 17 Uhr in Königsdorf (Hauptstraße).