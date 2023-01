Tölzer Löwen: Nach 17 Minuten verschwunden

Von: Nick Scheder

Nicht mehr vorhanden: Die Tölzer Löwen (v. li.) Erik Gollenbeck, Tyler Ward und Nick Huard trafen nach 2:0-Führung den Lindauer Kasten von Dieter Geidl nicht mehr und kassierten stattdessen fünf Tore in Folge. © Ewald Scheitterer

Nach dreifachem Mairitsch: Tölz verliert Führung und wichtiges Spiel gegen Lindau 2:5

Bad Tölz – Verkehrte Welt an diesem Wochenende: Bezwangen die Tölzer Löwen den eher unbezwingbaren Tabellenzweiten Rosenheim, ließen sie sich beim dringend benötigten Pflichtsieg gegen Kellerkind EV Lindau am Sonntag die Butter vom Brot nehmen und mussten sich dem Verfolger nach 2:0-Führung mit 2:5 geschlagen geben. Die Gründe sind die altbekannten: unerklärliche Heimschwäche, schwaches Powerplay, unnötige Scheibenverluste, schwaches Zweikampfverhalten, Abwehrschnitzer. „Wir haben die ersten 17 Minuten gut gespielt“, sagt Löwen-Trainer Ryan Foster. „Und die nächsten 43 Minuten waren wir so gut wie nicht vorhanden.“

Nach 17 Minuten verschwunden

Es hätte so schön sein können. Die acht Spiele andauernde Niederlagenserie in Rosenheim überraschend durchbrochen. Und es wirkte sogar so, als würden die Löwen Schwung mitnehmen in das Spiel gegen Lindau. Spielfreude war Nick Huard anzumerken, nicht nur als er nach gerade mal 30 Sekunden die Lindauer Defensive per Körpertäuschung aus dem Lauf vernaschte und die Scheibe lässig zum 1:0 einschob.

Die Partie schien ihren Gang zu gehen

Die Löwen spielten gut, auch wenn das nächste Tor – Tyler Ward hielt im Slot einfach mal drauf zum 2:0 – ein wenig lang dauerte: Tölz hatte mehr vom Spiel, vor allem der erste Sturm mit guten Chancen, die Partie schien ihren Gang zu gehen. Foster: „Es ist alles gut gelaufen.“

Schreckgespenst Martin Mairitsch taucht dreimal auf

Schluss damit war kurz vor der Pause, der plötzliche Bruch manifestierte sich vor allem in Person von Schreckgespenst Martin Mairitsch: Der Lindauer Routinier drehte nach Daniel Stiefenhofers 1:2-Anschlusstreffer das Spiel kurz vor und nach der Pause mit drei Treffern innerhalb von gut sechs Minuten komplett. Und das bei seinem ersten Spiel seit drei Wochen. „Er ist einfach ein Torjäger“, sagt sein Trainer John Sicinski stolz. Nach dem Doppelschlag erlangten ausschließlich die Gäste die Zuversicht, dass sie etwas reißen können. „Wir dagegen haben schon nach dem 1:2 aufgehört zu spielen“, moniert Foster. „Nach dem Sieg am Freitag in Rosenheim ist das schon eine Enttäuschung.“

Fehler vor den Gegentreffern

Zugegeben: Die Treffer bis zur 4:2-Führung der Lindauer waren durchaus clever herausgespielt und von Mairitsch eiskalt abgeschlossen. Allerdings ging ihnen Scheibenverluste, schwaches Zweikampfverhalten oder falsche Zuordnung in der Abwehr voraus. Patrick Raaf-Effertz verlängerte zu Beginn des Schlussdrittels den Schuss des Ex-Tölzers Nico Kolb zwischen Enrico Salvaranis Schonern durch zum 5:2.

Nicht auf Augenhöhe mit dem Tabellenelften

Ein Rückstand, den die Löwen am Freitag noch gedreht hatten. Doch diesmal fehlte es an so ziemlich allem für eine Wiederholung. Den Löwen mangelte es an Leichtigkeit, auch im Powerplay ergaben sich kaum ernsthafte Möglichkeiten. Falls doch, war der 19-jährige EVL-Keeper Dieter Geidl zur Stelle. „Wir hätten das Spiel mal wieder einfach halten müssen, aber das hat Lindau gemacht“, kritisiert Foster. Er sah die Islanders auch kämpferisch stärker. „Wir konnten nicht mithalten, deswegen eine verdiente Niederlage.“

Tölzer Löwen - EV Lindau 2:5 (2:2, 0:2, 0:1)

Tore: 1:0 (0:33) Huard (Nirschl), 2:0 (13:37) Ward (Nirschl/Huard), 2:1 (18:27) Stiefenhofer (Sevcenko/Mayer), 2:2 (18:50) Mairitsch (Schneider), 2:3 (22:05) Mairitsch (Kolb), 2:4 (25:13) Mairitsch (Farny/Raaf-Effertz, 5-4), 2:5 (42:28) Raaf-Effertz (Kolb/Mairitsch), – Strafminuten: Tölz 12, Lindau 12, – Schiedsrichter: Markus Wohlgemuth/Christian Höck, – Zuschauer: 957.