Tölz siegt im Spiel der Spiele gegen Garmisch

Von: Nick Scheder

Teilen

Turm in der Schlacht: Josef Hölzl brachte die Riesserseer – hier Marlon Wolf – mit Top-Paraden zur Verzweiflung. Or/kn © Oliver Rabuser/kn

EISHOCKEY OBERLIGA „Top-Leistung“ der Löwen: 4:2-Sieg im Derby beim SC Riessersee

Garmisch-Partenkirchen/Bad Tölz – Es müssen nicht immer die Fäuste fliegen, um ein Derby umkämpft und spannend zu machen. Es schien am Freitagabend fast so, als wollten die beiden Mannschaften die alte Rivalität sportlich auf dem Eis klären: Eine stellenweise etwas zerfahrene, immer mitreißende, von den Offensiv-Abteilungen beider Teams geprägte Auseinandersetzung blieb bis in die Schlussphase spannend. Am Ende rissen die Tölzer die Arme hoch und bejubelten den 4:2-Erfolg über den Erzrivalen SC Riessersee.

Tölz siegt im Spiel der Spiele

Statistiken, Tabellenplätze, Favoritenrollen – alles Makulatur. Erst wenn das Spiel gespielt ist, steht der Derbysieger fest. Lagen beim ersten Saisonvergleich die Löwen noch vor den Garmisch-Partenkirchnern in der Oberliga-Tabelle, war es diesmal anders herum: Der SC Riessersee empfing als Tabellenvierter die auf Rang sechs angesiedelten Tölzer. Und doch waren es die Gastgeber, die fast das ganze Spiel einem Tölzer Vorsprung hinterherlaufen mussten – und am Ende gegen die bessere Mannschaft das Nachsehen hatten. „Es war eine Topleistung der ganzen Mannschaft“, freut sich Trainer Ryan Foster. „Angefangen von Torhüter Josef Hölzl über die Verteidiger bis zu den Stürmern, ein verdienter Sieg.“

Mit Sturm und Ruhe

Zwar bestimmte Garmisch zunächst das Spiel. Übergab aber nach acht Minuten friedlich an die Gäste. „Wir waren schon im ersten Drittel stark, hätten höher führen können“, meint Foster. Ludwig Nirschl hatte bei seinem Alleingang die erste dicke Chance auf dem Schläger, wenig später schloss er Nick Huards kluges Zuspiel eiskalt zum 1:0 ab, nachdem Erik Gollenbeck und Oliver Ott gute Möglichkeiten vergeben hatten. Und die Löwen verteidigten stark. Nicht zuletzt wegen Neuzugang Sören Sturm, der per Blueliner auf 2:1 erhöhte, nachdem Garmisch ausgeglichen hatte. Sondern auch weil der Routinier Ruhe reinbrachte.

Aber dann wurde es doch unruhig: Im Schlussdrittel, das Spiel ging weiterhin hin und her, räumte Robin Soudek bei einem Angriff Hölzl ab und fuhr mitsamt dem Tölzer Keeper ins Tor. Aus dem Hintergrund drosch Kevin Slezak – Ex-Tölzer – die Scheibe unbeeindruckt in die Maschen. Die Unparteiischen sahen keine Behinderung des Torhüters und gaben den Treffer. 2:2, alles offen.

Ausgleichende Gerechtigkeit

Doch die Löwen blieben ruhig, behielten die Nerven – auch in der entscheidenden Phase: Die leitete ausgerechnet Löwen-Topscorer Nirschl ein, indem er auf die Strafbank abwanderte. Vorteil Riessersee, die zweitbeste Powerplay-Mannschaft der Oberliga gegen das zuletzt in Unterzahl aufstrebende Tölz. Sieger: die Löwen, die absolut nichts anbrennen ließen, vollkommen souverän verteidigten und Garmisch seinerseits zu einer Strafe zwang. Eine Auszeit, letzte Anweisungen von Foster, und Tyler Ward vollstreckte Nirschls Querpass eiskalt zur dritten Tölzer Führung. Ausgleichende Gerechtigkeit: Auch eine umstrittene Aktion gegen Alexander Höller, die dem Tor vorausging, wurde nicht geahndet.

Revanche gelungen

Und es blieb dabei, weil Garmisch am Ende keinen zusätzlichen Druck erzeugte – auch nicht als der Tölzer Mike Boehm das Garmischer Tor zugunsten eines Feldspielers vorzeitig verließ. Stattdessen schnappte sich Philipp Schlager die Scheibe, passte zu Nirschl, der ins leere Tor traf, 4:2-Sieg im Spiel der Spiele, Revanche für die Heimniederlage und gute Ausgangsposition für das kleine Derby gegen Peiting am Sonntag.

SC Riessersee - Tölzer Löwen 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)

Tore: 0:1 (9:24) Nirschl (Huard/Gollenbeck), 1:1 (26:37) Verelst (Koziol/Höller, 5-4), 1:2 (32:45) Sturm (Schlager/Hörmann), 2:2 (43:50) Slezak (Soudek/Dibelka), 2:3 (55:40) Ward (Nirschl/Gollenbeck, 5-4), 2:4 (59:53) Nirschl (Schlager/Eichstadt, ENG), – Strafminuten: Garmisch 6, Tölz 8, – Schiedsrichter: Andreas Flad/Achim Moosberger, – Zuschauer: 3408.