Knapper Sieg mit fadem Beigeschmack

EIshockey: Oberliga Süd

von Oliver Rabuser schließen

Die Löwen holen sich mit dem 2:1 in Deggendorf den nächsten Sieg. Ursächlich neben einer starken kämpferischen Leistung war ein herausragender Anian Geratsdorfer. Allerdings musste Tölz einen bitteren Wermutstropfen schlucken.

Deggendorf/Bad Tölz– Drei Wochen vor Ende der Meisterrunde hat keines der acht Teams eine Platzierung sicher. Alles ist möglich. Fast alles. Dass der Deggendorfer SC und die Löwen in der ersten play-off-Runde aufeinander treffen, ist so gut wie ausgeschlossen. Und das ist vielleicht ganz gut so. Denn anders als in den Vergleichen der Vorrunde entpuppen sich die Niederbayern als unangenehmer Gegner. Die 1:4-Hinspiel-Niederlage lässt grüßen. Zu einer ähnlich schwierigen Aufgabe kam es gestern am Konrad-Adenauer-Weg. Mit positivem Ergebnis, aber fadem Beigeschmack.

Tölz mit spektakulärer Führung. Ein flüssiger Konter des Paradesturms führte zum 1:0. Jordan Baker spielte Doppelpass mit Michael Endraß, der hielt die Kelle in die Flugbahn, wodurch der Puck über die Schulter von Sandro Agricola in die Maschen flutschte. Deggendorf im Anschluss mit zwei Überzahlspielen, an deren Ende trotz heftiger Gegenwehr der Ausgleich fiel. Dimitri Litesov fälschte Sergej Janzens Blueliner unhaltbar für Anian Geratsdorfer ab.

Kaum einmal beackerten sich beide Teams in voller Stärke. Trotzdem war das Spiel ausgeglichen. Baker hätte die Gäste frei vor Agricola wieder in Front schießen können, auch Stefan Reiter hatte das 2:1 auf dem Schläger. Doch der Ex-Tölzer erwischte einen starken Abend.

Gleiches galt für Geratsdorfer, der in zwei Szenen etwas Glück brauchte, in der Summe aber einen astreinen Leistungsnachweis vorlegte. Der bekam sogar noch zwei Ausrufezeichen: Da stoppte der Keeper Kyle Gibbons Solo reaktionsschnell mit dem Schoner. Vier Minuten später vereitelte er einen Penalty von Curtis Leinweber – Endraß packte beim Fastbreak des Kanadiers zu – und bewahrte den Löwen die Führung, die Christian Kolacny vor den spektakulären Szenen per Schlagschuss herstellte.

Dabei blieb es. Weil Geratsdorfer trotz Belagerungszustands seinen Mann stand. Und weil Travis Martell beim hinterfotzigen Stockschlag gegen Stefan Reiter erneut sein Gesicht als unfairster Spieler der Oberliga Süd zeigte. Reiter musste mit Verdacht auf Unterarmbruch ins Krankenhaus. „Mir fällt es schwer, mich über den Sieg zu freuen“, gibt Löwen-Trainer Axel Kammerer zu und schimpft: „Da kommt ein fünftklassiger Verteidiger, der schon x Matchstrafen hat, und haut einem jungen Spieler den Arm ab.“

Deggendorfer SC – Tölzer Löwen 1:2 (1:1, 0:0, 0:1)

Tore: 0:1 (10.10) Endraß (Baker/Sedlmayr), 1:1 (14.13) Litesov (S. Janzen/Monteith, 5-4), 1:2 (41.36) Kolacny (Mangold/Kornelli), – Strafminuten: Deggendorf 8 + 25 (Martell, Stockschlag), Tölz 14, – Schiedsrichter:Ulpi Sicorschi (EHC Waldkraiburg), – Zuschauer:843.