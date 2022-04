Tölzer Löwen: Mit ungewohnt sattelfester Abwehr zur Serienführung

Von: Oliver Rabuser

Teilen

Torschützen unter sich: Pascal Aquin (li.) und Oliver Ott erzielten die wichtigen Treffer zur 2:0-Führung der Tölzer Löwen. Thomas Merl legte in den Schlusssekunden noch einen Treffer ins leere Tor drauf. © Oliver Rabuser

DEL 2 Tölzer Löwen leisten sich in Bayreuth wenig Fehler und entscheiden erstes Spiel der Abstiegsrunde mit 3:1

Bayreuth/Bad Tölz – Es war eines der wichtigsten Spiele der ganzen Saison. Es geht für die Tölzer Löwen ums Überleben in der DEL 2. Und tatsächlich entschieden die Buam dieses Match für sich. Durch einen 3:1-Erfolg bei den Bayreuth Tigers holen sie sich den Vorteil in der entscheidenden Serie. An diesem Sonntag (18.30 Uhr) können die Tölzer in der heimischen RSS-Arena nachlegen.

Ungewohnt sattelfeste Abwehr

Die Löwen starteten in die schicksalhafte Runde so, wie man es sich erhofft hat: Fokussiert, wenig fehleranfällig und ohne erkennbare Busbeine. Es schlich sich schon mal die eine oder andere Ungenauigkeit in Quer- oder Vertikalpässe ein. Aber wer will ihnen das nach der Serie gegen Weißwasser verdenken? Zumal der Booster fürs Selbstvertrauen schon früh verimpft wurde: Pascal Aquin setzte die Spritze in Form eines starken Moves. Kein klassischer Powerplaytreffer, weil er Tölz in die Aufstellung bringen wollte, die Parabel ums Tor aber mit so großem Vorsprung zeichnete, dass sich tatsächlich der Bauerntrick ausging. 1:0 – der perfekte Auftakt.

20 Sekunden später hätte Markus Eberhardt das Szenario toppen können, doch diesmal behielt Tigers-Goalie Timo Herden die Übersicht. Aufseiten der Gäste zielte Top-Scorer Ville Järveläinen knapp am linken Torwinkel vorbei; ansonsten präsentierte sich die Tölzer Defensive ungewohnt sattelfest. Thomas Brandl sah seine Löwen mit dem „glücklicheren Händchen im Powerplay“.

Unnötig schwer durch leichtfertige Strafzeiten

In der Pause suchten die Oberfranken ihre Kabine nach jedem Gramm Entschlossenheit ab. Am Spielstand änderte sich zunächst nichts. Bayreuth versemmelte eine 2:1-Situation, etwas später brachte Lubor Dibelka den Puck nach feinem Pass von Tyler McNeely nicht an Herden vorbei. Gleichwohl hätten es die Isarwinkler bei ohne leichtfertige Strafzeiten einfacher haben können. Die Tigers brannten kein Feuerwerk ab, hin und wieder flutschte der Puck knapp am Kasten von Josef Hölzl vorbei. Beim Knaller von Kurt Davis schepperte sogar die Querlatte. „Wir haben dumme Strafen genommen, aber auch Puckglück gehabt“, kommentierte Kevin Gaudet.

Anschluss aus heiterem Himmel

Je länger die Uhr lief, umso konturenstärker wurde das knappste aller Fußball-Ergebnisse. Hätte die Begegnung nicht urplötzlich absonderliche Züge angenommen. Tölz steuerte nach Oliver Otts 2:0 mit Karacho dem Auftaktsieg entgegen. McNeely erspähte den Rechtsschützen in der Bandenecke stehend, Direktschuss – drin. Doch dann passte der ansonsten souveräne Hölzl nicht auf; der Löwen-Rückhalt ließ einen Schlenzer von Jan Hudecek aus der Ecke passieren. Kein Winkel, nicht ansatzweise eine Torchance – einfach nur unnötig, weil aus heiterem Himmel.

Doch die Sache ging gut aus. Bayreuth zog frühzeitig den Torhüter, aber Tölz war da. Zuerst Brandl mit dem Fehlversuch, dann Thomas Merl mit der Stimmungsbombe – und einer beinahe vergessenen Statusmeldung: Tölz liegt vorne.

Bayreuth Tigers - Tölzer Löwen 1:3 (0:1, 0:0. 1:2)

Tore: 0:1 (3:39) Aquin (Brandl/Schlager, 5-4), 0:2 (51:16) Ott (McNeely/Dibelka), 1:2 (51:59) Hudecek, 1:3 (59:53) Merl (ENG), – Strafminuten: Bayreuth 6, Tölz 12, – Schiedsrichter: Klein/Steingroß, – Zuschauer: 1265