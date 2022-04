Tölzer Löwen: Schwacher Abschluss, schwache Abwehr

Von: Nick Scheder

Noch einer der Aktivposten bei den Löwen: Doch Pascal Aquin (re.), Tyler McNeely und die Tölzer blieben beim 0:6 in Bayreuth ohne Torerfolg. © Ewald Scheitterer

Kein Auswärtsvorteil, sondern die nächste Pleite für die Löwen: Mit großem Einsatz, aber gravierenden Schwächen vorne wie hinten, gingen sie im dritten Play-down-Match gegen Bayreuth erneut unter. Nach dem 0:6 – deutlich wurde es im Schlussdrittel – liegen sie in der Abstiegsrunde mit 1:2 hinten.

Bayreuth/Bad Tölz – Schon nach drei Minuten zeichnete sich ab, wie das Spiel verlaufen würde: Die Tölzer Löwen mit großem Druck, hohem Tempo, drei Torschüssen. Zweimal Thomas Horschel und Pasqual Aquin scheiterten an Timo Herden. Und Bayreuth machte das Tor – mit dem ersten Versuch. Es war wieder die Effizienz, die den Unterschied machte, Bayreuth den zweiten Sieg in der entscheidenden Abstiegsserie bescherte. Mit 0:6 verlor Tölz, das zu harmlos vor dem Tor war, am Dienstagabend in Bayreuth. Die Tigers sind damit einen Schritt näher am Klassenerhalt als die Löwen.

Schwacher Abschluss, schwache Abwehr

An Einsatz mangelte es nicht. „Wir hatten einen super Start, waren fast nur in der Bayreuther Zone“, sagt Trainer Kevin Gaudet. „Dann die erste Chance der Tigers, und es heißt 0:1.“ Die Tölzer hielten das Spiel offen, versuchten eine gute halbe Stunde, den knappen Rückstand auszugleichen. Taten sich aber erneut schwer, am Bayreuther Goalie vorbeizukommen. Es scheiterten mehrfach Aquin, Maximilian Leitner, Philipp Schlager oder Markus Eberhardt bei guten Chancen. Auch Bayreuth hatte Möglichkeiten. „Aber wir hatten mehr vom Spiel“, meint der Tölzer Kapitän. Ein Doppelpack von Ville Järveläinen kurz vor Ende des zweiten Drittels beendete die Tölzer Drangphase. Zum Schluss wurde es deutlich.

Wieder machte der Tigers-Topscorer den Unterschied. Die Löwen im Powerplay kurz vor der zweiten Sirene, Tyler McNeely hatte nach Traumpass Ian Brady den Ausgleich auf dem Schläger. Doch er lupfte die Scheibe drüber, Bradys Schuss kratzte Bayreuth von der Linie. Lubor Dibelka verlor das Duell gegen Herden. Und im Gegenzug war der Finne zur Stelle. Ein Konter, Kretschmann legte quer, Järvelainen zog unter die Latte ab, 0:2. Und noch vor der Pause die Vorentscheidung, wieder Järvelainen, wieder ein Querpass, wieder von Kretschmann. Järvelainens Schlenzer landete zum 3:0 im Netz.

Nicht einmal mehr der Ehrentreffer gelang

Im Schlussdrittel ging es sehr einfach für Bayreuth. Bei Frédérik Cabanas 4:0 war Järvelainen Vorbereiter. Dem 0:5 ging ein böser Fehlpass von Dominic Bohac voraus. Die Scheibe landete direkt bei Jan-Luca Schumacher, der weiter zu Doppeltorschützen Hudecek. Und Rückkehrer Dominik Meisinger besorgte den 6:0-Endstand. „Bayreuth ist einfach sehr effizient“, räumt Gaudet ein, der seiner Mannschaft keinen Vorwurf machen will. „Sie hat gekämpft – fast das ganze Spiel.“ Doch nicht einmal mehr der Ehrentreffer gelang trotz zweier bester Chancen durch McNeely. Den Shutout hatte sich Herden verdient.

Den Serien-Rückstand müssen die Tölzer nun versuchen, beim Spiel am Freitag wieder auszugleichen.

Bayreuth Tigers - Tölzer Löwen 6:0 (1:0, 2:0, 3:0)

Tore: 1:0 (2:47) Hudecek (Schumacher), 2:0 (36:15) Järveläinen (Kretschmann/Meier), 3:0 (39:37) Järveläinen (Davis/Hohmann, 5-4), 4:0 (50:03) Cabana (Järveläinen/Hohmann), 5:0 (52:41) Hudecek (Schumacher), 6:0 (53:38) Meisinger (Kolozvary/Davis), – Strafminuten: Bayreuth 16, Tölz 14, – Schiedsrichter: Bauer/Kannengießer, – Zuschauer: 1227.