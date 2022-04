Tölzer Löwen: Überfordert im Tiger-Käfig

Von: Nick Scheder

Jetzt wird’s haarig: Thomas Brandl (li.) konnte zwar nach vorzeitigem Ende im Heimspiel in Bayreuth wieder für die Tölzer auflaufen. Doch die Löwen verloren das fünfte Play-down-Spiel und sind nun in Zugzwang. © Oliver Rabuser

EISHOCKEY DEL 2: Tölzer Löwen von Bayreuth überrannt – Nach 2:5 erster Matchball gegen Tölz.

Bayreuth/Bad Tölz – Der Zahn war den Tölzern schnell gezogen: Jedes bisschen Selbstvertrauen, das die Löwen nach dem mutmachenden 4:3-Heimsieg am Freitag mit nach Bayreuth brachten, nahmen ihnen die Tigers bald wieder. Die Franken machten unglaublich Druck, die Löwen wirkten vom hohen Tempo oft überfordert, hatten es vor allem dem sehr selbstbewusst auftretenden Josef Hölzl im Kasten zu verdanken, dass der Rückstand eine ganze Weile überschaubar blieb. Doch ein Doppelschlag nach einer Bayreuther Druckphase entschied die fünfte Play-down-Partie zugunsten der Gastgeber: Bayreuth setzte sich mit 5:2 durch. Nun laufen die Löwen in der Abstiegsrunde einem 2:3-Rückstand hinterher und haben den ersten Matchball gegen sich: Das Heimspiel am Dienstag (19.30 Uhr) müssen sie gewinnen, um den Abstieg zu vermeiden.

Am Sonntag in Bayreuth waren die Tölzer im Endeffekt chancenlos. Sie hielten das hohe Tempo im Tigerkäfig zunächst noch einigermaßen mit. Aber Bayreuth konnte den Druck scheinbar beliebig erhöhen. „Bayreuth war die klar bessere Mannschaft“, sagt Löwen-Trainer Kevin Gaudet. „Hätte im ersten Drittel auch höher führen können.“

Doch Hölzl im Tölzer Tor hatte seine Nervosität vom Anfang der Runde restlos abgelegt, blieb Sieger gegen Christian Kretschmannn, Kevin Kunz, Ville Järvelainen und Jan Hudecek. Die Tölzer mussten auf Markus Eberhardt verzichten, der eine Sperre nach seiner Matchstrafe von Freitag absaß. Dafür war Thomas Brandl dabei, der im Heimspiel nach dem ersten Drittel vom Eis musste, Talent Dominik Gießibl stand zumindest mit im Aufgebot.

Nur reagieren, kaum gestalten

Allerdings konnten die Gäste meist nur reagieren, kaum selbst das Spiel gestalten, ließen oft große Lücken zum Gegner. Gaudet: „Uns hat ein wenig die Power gefehlt.“ Die Löwen hatten selbst kaum Schüsse auf das Bayreuther Tor. Wenn doch, war Timo Herden zur Stelle. Und in einer Hochdruckphase der Tigers im zweiten Drittel, in dem sich Bayreuth gefühlt minutenlang im Tölzer Drittel festsetzte und einen Schuss nach dem anderen auf Hölzls Gehäuse abfeuerte, erhöhten Jan-Luca Schumacher und Kunz innerhalb einer halben Minute auf 3:0. „Das war natürlich der Killer“, meint Gaudet.

Zwar verkürzte Cam Spiro per Abstauber nach Ian Bradys Schuss zum Anschlusstreffer. Doch Kretschmann stellte mit einem Schlagschuss-Hammer in den Winkel den alten Vorsprung wieder her.

Aufgeben? Keine Option

Aufgeben? Für die Tölzer in dieser prekären Situation keine Option. Allein fehlten die Ideen in der Offensive. Fanden sie sich doch einmal vor Herden wieder, so wie Tyler McNeely völlig frei vor dem Bayreuther Tor oder Pascal Aquin nach Scheibengewinn in der Bayreuther Zone, scheiterten sie regelmäßig am Tigers-Schlussmann. Der hielt auch dreimal gegen Spiro im Powerplay, anschließend gegen McNeely und Aquin. Es blieb bei 1:4.

Fünf Minuten vor Schluss ins Risiko

Gaudet ging noch einmal volles Risiko, nahm fünf Minuten vor Schluss Hölzl raus. Der Plan ging zunächst auf, die Löwen setzten Herden unter Dauerbeschuss. Und Ian Brady verkürzte tatsächlich per Handgelenkschuss von der blauen Linie auf 2:4. Aber Brandl und McNeely kamen nicht an Herden vorbei, Järvelainen traf zum 5:2 ins leere Tor.

Bayreuth Tigers - Tölzer Löwen 5:2 (1:0, 3:1, 1:1)

Tore: 1:0 (13:53) Hudecek (Kunz/Pruden), 2:0 (32:16) Schumacher (Bindels/Schug), 3:0 (32:41) Hudecek (Kunz/Ratmann), 3:1 (34:48) Spiro (McNeely/Brady), 4:1 (35:53) Kretschmann (Hohmann/Järveläinen, 5-4), 4:2 (56:23) Brady (Spiro/Schlager, 6-5), 5:2 (57:55) Järveläinen (Pokovic, ENG), – Strafminuten: Bayreuth 2, Tölz 4, – Schiedsrichter: Mischa Apel/Nikolas Neutzer, – Zuschauer: 1713.