Tölzer Löwen beenden Niederlagenserie und holen zwei Punkte bei Ex-Spitzenreiter Weißwasser

Sieben Niederlagen in Folge hatten die Tölzer Löwen vor dem Spiel bei den Lausitzer Füchsen hinter sich. Ausgerechnet beim Tabellenführer platzte der Knoten am Freitagabend. Ein Doppelpack von Stephen MacAulay ebnete den Weg zum 3:2-Overtime-Erfolg.

Überraschungssieg beim ehemaligen Spitzenreiter: Am Freitagabend besiegten die Tölzer Löwen die Lausitzer Füchse mit 3:2 nach Verlängerung. Matchwinner war Stephen MacAulay, der erst mit einem Shorthander im Schlussdrittel den 2:2-Ausgleich markierte und nach 36 Sekunden in der Verlängerung die zwei Punkte für die Isarwinkler sicherte. Natürlich war es das erwartet intensive, kräfteraubende Spiel beim einstigen Primus, der durch den zeitgleichen Ravensburger Auswärtssieg in Frankfurt (7:4) auf Platz zwei abgerutscht ist.

„Wir haben gut gekämpft, geduldig gespielt und hatten auch das nötige Quäntschen Glück“, beschreibt Trainer Markus Berwanger den Spielverlauf. Freilich waren die Löwen nicht unbedingt mit Selbstvertrauen

gesegnet nach der langen Durststrecke zuletzt, aber dass etwas zu holen sein würde in Weißwasser, war Berwanger schon vor der Partie klar. Das zeichnete sich auf dem Eis Mitte des ersten Drittels ab, als Andreas Schwarz die Tölzer in Front schoss. Entscheidend für den Sieg war daraufhin nicht nur der leidenschaftliche Kampf der mit elf Stürmern bestückten vier Sturmreihen, sondern auch ein beherztes Penalty-Killing. Nur einen Torerfolg verbuchten die Hausherren mit einem Mann mehr auf dem Eis – das 2:1 von George Hayes.

Nach dem 2:2 durch Mac-Aulay rückte der dritte Tölzer Saisonsieg in greifbare Nähe. Die Vorarbeit dazu leistete Andreas Pauli, der die Scheibe gut verteidigte und kurz vors Füchse-Tor ablegte, wo MacAulay goldrichtig stand. „Die Partie stand lange auf Messers Schneide“, befand Berwanger. „Hut ab, wie sich die Mannschaft die Punkte erarbeitet hat.“

Lausitzer Füchse – Tölzer Löwen n. V. 2:3 (1:1, 1:0, 0:1, 0:1)

Tore: 0:1 (10:06) Schwarz (Wehrs/MacAulay 5-4), 1:1 (17:02) George (Owens/Monteith), 2:1 (28:09) George (Hayes 5-4), 2:2 MacAulay (Beach/Schwarz 4-5), 2:3 (60:36) Mac-Aulay (Pauli/Schwarz). – Strafminuten: Weißwasser 8, Bad Tölz 12. – Schiedsrichter: Häsch/Sikorschi. – Zuschauer: 2302.