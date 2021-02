EISHOCKEY DEL 2 - Tölzer Löwen schlagen Kaufbeuren 7:3

von Nick Scheder schließen

Die Tölzer Löwen vertagen die Entscheidung gegen Kaufbeuren nach 5:2-Führung ins Schlussdrittel.

Bad Tölz – Das Endergebnis stand schon fast nach 20 Minuten fest. Mit 5:2 führten die Tölzer Löwen am Dienstagabend gegen den ESV Kaufbeuren. Nach nicht einmal neun Minuten machte Gäste-Keeper Jan Dalgic Platz für den jungen Dominic Guran. Nur um nach der ersten Pause wieder zurückzukehren. Denn Guran ging es auch nicht viel besser. Bei den Löwen war fast jeder Schuss ein Treffer – auch wenn die Gegentore ebenfalls recht einfach fielen.

Klare Sache – am Anfang und am Ende

Es wurde allerdings doch noch fast spannend, weil den Tölzern plötzlich keine Tore mehr gelangen und der ESVK zumindest auf 3:5 herankam. „Kaufbeuren hatte im zweiten Drittel gute Chancen“, meint Löwen-Trainer Kevin Gaudet. „Bis zu unserem sechsten Tor war das Spiel noch nicht entschieden.“ Doch am Ende ließen die Löwen nichts mehr anbrennen und gewannen 7:3.

Den Tölzern, die seit Langem einmal wieder mit drei kompletten Sturmreihen antraten, gelang ein Auftakt nach Maß. Per Doppelschlag innerhalb von 33 Sekunden durch Max French und den aus dem Verletztenstand zurückgekehrten Mario Lamoureux hatten die Löwen reichlich Rückenwind. Kaum gebremst durch den baldigen Anschlusstreffer von John Lammers im Powerplay, nachdem Trainer Rob Pallin seine Mannschaft in einer Auszeit nach vier Minuten wachgerüttelt hatte. Allerdings landete anschließend weiterhin fast jede Scheibe aufs ESVK-Tor im ESVK-Tor: Nach Philipp Schlagers nicht unhaltbarem Schlenzer zum 3:1 – Dalgic war die Sicht versperrt – gab es den Torwartwechsel. Doch keine zwei Minuten später musste auch Guran hinter sich greifen: Lubor Dibelka erhöhte in einem geduldig vorgetragenen Powerplay der Tölzer auf 4:1. Zwar brachte der Ex-Tölzer Florin Ketterer Kaufbeuren noch einmal auf 2:4 heran. Doch erneut French stellte mit seinem zweiten Treffer und dem zweiten Powerplaytor auf 5:2.

Bis zum sechsten Tor nichts entschieden

Einzig möglicher Vorwurf an die Tölzer: Die Abwehr war erneut nicht immer sattelfest. Maximilian Franzreb musste im zweiten Drittel oft entscheidend eingreifen. Das tat er. „Er hat uns mit starken Paraden mal wieder im Spiel gehalten“, sagt Gaudet. „Aber nach fünf Toren musst du es auch schaffen, den Sieg nach Hause zu bringen.“

Doch so leicht die Tore bisher fielen, so zäh geriet das Toreschießen im zweiten Abschnitt für die Löwen. Und kurz vor Ende gelang Lammers das 3:5, das Kaufbeuren tatsächlich noch einmal Aufwind verschaffte. Den Hoffnungen der Gäste machte spätestens Markus Eberhardt mit seinem dritten Saisontor ein Ende, als er Reid Gardiners Pass schön an Dalgic vorbeichipte. Die endgültige Entscheidung besorgte Manuel Edfelder mit dem 7:3.

Tölzer Löwen - ESV Kaufbeu. 7:3 (5:2, 0:1, 2:0)

Tore: 1:0 (3:14) French (Gardiner/Pfleger), 2:0 (3:47) Lamoureux (Dibelka/Heinzinger), 2:1 (7:29) Lammers (Wörle/Spurgeon), 5-4), 3:1 (8:29) Schlager (Morrison/Leitner), 4:1 (10:11) Dibelka (Pfleger/French, 5-4), 4:2 (11:05) Ketterer (Lammers/Krauß), 5:2 (15:07) French (Pfleger/Martinovic, 5-4), 5:3 (37:56) Pfaffengut (Lammers/Koziol), 6:3 (48:15) Eberhardt (Gardiner/Lamoureux), 7:3 (49:39) Edfelder (Schlager/Lamoureux, 5-4), – Strafminuten: Tölz 12, Kaufbeuren 14, – Schiedsrichter: Daniel Kannengießer, Ruben Kapzan.