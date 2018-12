Tölzer Löwen: Chancentod in Freiburg

Das Pech am Schläger: Lubor Dibelka (Mitte) vergab beste Torchancen beim EHC Freiburg, die Tölzer Löwen mussten sich am Freitagabend mit 1:3 geschlagen geben.

von Nick Scheder schließen

Die Tölzer Löwen vergeben beim EHC Freiburg beste Torgelegenheiten und verlieren mit 1:3.

Freiburg/Bad Tölz– Gut gespielt, lange Zeit überlegen, null Punkte. Mit 1:3 verloren die Tölzer Löwen am Freitagabend bei den Wölfen Freiburg. Markus Berwanger würde gerne von der „unnötigsten Niederlage seit Langem“ sprechen – wenn er den Superlativ nicht schon Mitte November beim 2:4 in Bad Nauheim bemüht hätte. „Aber diesmal haben wir noch klarere Torchancen vergeben, es war einfach unglaublich.“

Yannick Drews brachte die Löwen nach nicht einmal zwei Minuten in Führung – und dann 58 Minuten nichts mehr. „Und das, obwohl wir mindestens zwei Drittel lang deutlich besser waren“, sagt Berwanger. Das einzige was gefehlt habe, waren Tore. Gelegenheiten gab es genug. Lubor Dibelka hätte gleich auf 2:0 vorlegen können, als er einen Querpass auf den Schläger bekam – und das leere Tor verfehlte. Freiburg reichte eine Überzahlsituation, Ryon Moser glich aus, kurz nach der ersten Pause stellte Tobias Kunz auf 2:1.

Die Löwen bekamen nur eine einzige Gelegenheit 13 Sekunden vor Schluss, ihre große Stärke, das Powerplay, auszuspielen. Das ungleiche Strafzeitenverhältnis kreidete Berwanger in Teilen dem Schiedsrichtergespann an, konnte manche Entscheidung nicht nachvollziehen. Selbst in den Schlusssekunden, als Berwanger Torhüter Ben Meisner für einen weiteren Feldspieler herausnahm, hätten die Löwen noch gleichziehen können. Doch die Querlatte verhinderte die Verlängerung. Mit der Schlusssirene traf Nikolas Linsenmaier zum 3:1 ins leere Tor.

Zuvor hatte schon Florian Strobl einen Penaltyschuss vergeben, mit dem die Löwen sich mit 2:2 hätten zurückmelden können. „Ich weiß gar nicht, wen ich noch zum Penalty schicken soll“, sagt Berwanger. „Wir haben schon so viele Strafschüsse vergeben.“ Bisher vollstreckte nur Stephen MacAulay für die Löwen.

Aber auch aus dem Spiel heraus ließen die Tölzer etliche Großchancen auf den Ausgleich liegen. „Aber wir müssen uns schon auch an die eigene Nase fassen“, sagt Berwanger. „Für manche Chancen muss man kein sogenannter Torjäger sein, die Scheibe drücken wir normalerweise blind über die Linie.“ Allerdings machten es die Freiburger auch recht clever, verteidigten gut, und hatten durchaus ihre Chancen, gaben auch mehr Torschüsse ab als die Gäste. „Aber wir hatten die klareren Chancen“, sagt Berwanger, der sich ärgert, „dass wir in so einem Spiel leer ausgehen. Aber es hilft nichts, wir müssen uns aufrichten und weitermachen.“

Schließlich rutschten die Löwen bei gleichzeitigem Kasseler Sieg wieder unter den Pre-Playoff-Strich – die Verfolger auf den Fersen.

EHC Freiburg - Tölzer Löwen 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Tore: 0:1 (1:49) Drews (Edfelder/Hörmann), 1:1 (17:16) Moser (Kunz/Linsenmaier. 5-4), 2:1 (20:27) Kunz (Moser/Linsenmaier), 3:1 (59:59) Linsenmaier (Kunz, ENG/4-5), –Strafminuten: Freiburg 4, Tölz 12, –Schiedsrichter: Marcus Brill, Ruben Kapzan, –Zuschauer: 1929.