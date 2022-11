Tölzer Löwen durchbrechen die Negativserie

Von: Nick Scheder

Eiskalter Penatyschütze: Erik Gollenbeck (re.) verwandelt seinen Penalty gegen Timo Pielmeier beim 2:1-Sieg der Tölzer Löwen über Deggendorf. © Patrick Staar

Packender 2:1-Sieg der Tölzer Löwen im Penaltyschießen gegen Deggendorfer SC

Bad Tölz – Die Löwen entdecken das Penaltyschießen für sich. Zählte das Shootout bisher nicht zu den Spezialitäten eines Tölzer Eishockey-Teams, durchbrachen sie am Freitagabend in einem unterhaltsamen, ausgeglichenen Spiel ihre vier Partien andauernde Serie ohne Sieg und entschieden die Begegnung mit dem Deggendorfer SC mit 2:1 n.P. für sich. Für Tölz trafen – in souveräner Manier – Erik Gollenbeck und Ludwig Nirschl, nachdem Tyler Ward seinen Versuch vertändelt hatten. Bei Deggendorf vergaben Thomas Matheson und Thomas Pielmeier. „Schön, dass wir mal wieder gewonnen haben“, sagt Löwen-Trainer Ryan Foster. „Es war an der Zeit.“

Es war ein enges Spiel, in dem starke Torhüter ein höheres Ergebnis verhinderten. Foster: „Gut dass unsere jungen Spieler in die Bresche springen, während die Leistungsträger ausfallen. Die machen ihre Sache sehr gut.“ Enrico Salvarani im Tölzer Tor brachte die Gäste mit stoischer Ruhe und sicherem Fanghandschuhe schier zur Verzweiflung. Sein Gegenüber Timo Pielmeier konnte sich auch nicht über mangelnde Beschäftigung beschweren. Ihn prüften vor allem Nirschl. Ward und Kapitän Philipp Schlager. „Aber wir machen es oft zu kompliziert vor dem Tor“, moniert Foster. Dennoch bekamen es die Keeper mit je 33 Schüssen zu tun.

Salvarani zur Stelle, Nirschl in Torjägermanier

Beide Teams legten von Beginn an ein gutes Tempo vor, machten Druck und traten defensiv relativ solide auf. Tölz hatte zunächst mehr vom Spiel. Oliver Ott versuchte es von der Blauen, ein Nachschuss kam im Gewusel aber nicht zustande. Eine Unterzahlsituation überstanden die Gastgeber gefahrlos, und bei Angriffen von Matheson oder Petr Stloukal war Salvarani zur Stelle. Und Nirschl bestätigte sein Image als Torjäger, als er einen Konter abgezockt zur 1:0-Führung ins Netz setzte.

Beide Teams nicht in Vollbesetzung

Deggendorf, das wie die Löwen nicht ganz in Vollbesetzung angetreten waren, blieb gefährlich, hatte druckvolle Phasen mit etlichen Chancen. Salvarani blieb zunächst Sieger gegen Pielmeier, Stloukal und Lukas Miculka. Doch als Dennis Dietmann, der sich mit einem verzogenen Schuss und zwei Strafen aus dem Krankenstand zurückmeldete, Kapitän Philipp Schlager auf die Strafbank folgte, glich Deggendorf in doppelter Überzahl aus. Matheson hatte bei seinem Schuss viel Zeit, sein Visier einzustellen und ließ selbst Salvarani keine Chance. Alles wieder offen im Schlussdrittel.

Abgezockt im Penaltyschießen

Doch es fielen weder im umkämpften dritten Abschnitt noch in der Verlängerung Tore. Und das, obwohl die Löwen mehrfach die Gelegenheit im Powerplay bekamen. Auch eine unglaubliche Druckphase kurz vor Schluss – Ward und Nirschl setzten Pielmeier unter Dauerbeschuss – brachte nichts ein. In der Verlängerung zeichneten sich wieder die Torhüter aus. Die Tölzer vergaben ihre Chancen – selbst als sie die Verlängerung mit 4:3 in Überzahl zu Ende spielen durften. Dafür nutzten sie ihre Versuche beim Penaltyschießen umso abgezockter: Nach Erik Gollenbecks Treffer und Wards Fehlversuch wurde Nirschl mit seinem schlitzohrigen No-Move-Move endgültig zum Matchwinner.

Tölz - Deggendorf n.P. 2:1 (1:0, 0:1, 0:0/1:0)

Tore: 1:0 (9:17) Nirschl (Ward), 1:1 (30:21) Matheson (Pfänder/Stloukal, 5-3), 2:1 (65:00) Nirschl, (GWP), – Strafminuten: Tölz 6, Deggendorf 8, – Schiedsrichter: Kalnik/Schusser, – Zuschauer: 1050.