Abwehr-Bollwerk mit Geistesblitzen

Von: Patrick Staar

Fast unüberwindbar: Löwen-Torhüter Enrico Salvarani zeigte gestern Abend grandiose Paraden in Serie. Dabei wurde er von unermüdlich kämpfenden Vorderleuten unterstützt. © Ewald Scheitterer

Was für ein Saisonstart für die Tölzer Löwen: Mit einem überragenden Torhüter Enrico Salvarani, einer nahezu perfekten Defensivleistung und einigen Geistesblitzen besiegten sie den ECDC Memmingen mit 5:2.

Bad Tölz – „In der ganzen Vorbereitung hat uns jeder unterschätzt“, kommentierte Stürmer Ludwig Nirschl den Erfolg. „Jetzt haben wir ein Ausrufezeichen gesetzt und gezeigt, dass wir gegen jeden gewinnen können.“

„Unser Matchplan, gut defensiv zu spielen – und daran haben wir uns gehalten“

Die Gäste sind in der vergangenen Oberliga-Saison bis ins Play-off-Finale gestürmt, haben in der Vorrunde 99 Punkte gesammelt und fast 200 Tore geschossen. Entsprechend selbstbewusst gingen sie ins Spiel. Angetrieben von 100 ununterbrochen singenden Gästefans setzten sie sich im Angriffsdrittel fest, umkreisten das Tölzer Tor. Und die Löwen? Die nervten. Und zwar richtig. Sie bauten sechs, sieben Meter vor ihrem Gehäuse eine undurchdringliche schwarz-gelbe Abwehrwand auf. Sie schauten zu, wie sich die Memminger an ihren Eislaufkünsten und ihrer überragenden Stocktechnik berauschten. Und immer wenn Gefahr im Verzug war, gingen sie energisch dazwischen, blockten die Schüsse ab und hechteten, wenn es sein musste, auch mal ihrem Gegenspieler hinterher. So wie Justi Späth, der auf diese Weise rettete, als Danyel Waizmann überlaufen zu werden drohte (8.). „Wir haben gewusst, dass Memmingen eine enorme Offensivpower hat“, kommentierte Nirschl. „Daher war unser Matchplan, gut defensiv zu spielen – und daran haben wir uns gehalten.“

Tölzer Löwen bestrafen jeden Memminger Stellungsfehler

Die beste Abwehrarbeit nützt nichts, wenn im Angriff die Ideen fehlen. Doch daran mangelte es nicht. Im Sturm nervten die Löwen die Gäste mindestens genauso wie in der Abwehr. Sie setzten auch hier jedem Puck nach, entdeckten jeden Stellungsfehler der bisweilen sorglosen Memminger Defensivabteilung und bestraften ihn gnadenlos.

Nach dem dritten Gegentreffer wechselt Memmingen den Torhüter

Gleich der erste Schuss war drin: Max Brandl zog aus spitzem Winkel ab, Marco Eisenhut ließ den Puck nach vorne abprallen, und Alexander Fichtner staubte mit einem präzisen Direktschuss eiskalt zum 1:0 ab. Einfach nur zum Zungeschnalzen war das, was sich in der 11. Minute abspielte: Ludwig Nirschl, Tyler Ward und Nick Huard wirbelten mit drei Direktpässen die Memminger Abwehr durcheinander. Am Ende der blitzschnellen Kombination stand Nirschl frei vor dem Tor und vollstreckte zum 2:0 (11.). Sechs Minuten später hebelte Felix Ribarik mit einem einzigen Pass die Gäste-Abwehr aus. Oliver Ott nahm den Puck in aller Seelenruhe an, tanzte Eisenhut aus und schob ihn wie ein alter Hase über die Torlinie. Eisenhut hatte anschließend genug und wurde durch Schlussmann Nummer zwei, Leon Meder, ersetzt.

Die Tölzer Selbstsicherheit wächst von Minute zu Minute

Die Tölzer Selbstsicherheit wuchs gleichwohl von Minute zu Minute – auch weil Enrico Salvarani im Tölzer Tor Ruhe ausstrahlte. Da gab’s keinen Wackler, keinen Abpraller. Nur zweimal musste er sich geschlagen geben: Als der Puck an der Latte anklopfte und im folgenden Durcheinander Matej Pekr zum 1:3 abstaubte (36.). Und zum zweiten Mal beim 2:5, als ein Schlenzer von Petr Pohl auf nicht nachvollziehbare Art und Weise den Weg durch eine Menschentraube vor dem Tölzer Tor fand (57.).

Tyler Ward krönt starke Leistung mit zwei Treffern

Man konnte den Gästen in Sachen Moral nichts vorwerfen: Weiterhin rannten sie an, schossen, suchten Lücken in der Löwen-Abwehr – und fanden sie nur selten. Stattdessen belohnte sich Tyler Ward für seine starke Leistung mit zwei Treffern, bei denen er immer wieder so konsequent nachsetzte, bis er schließlich einen erfolgreichen Schuss anbringen konnte. „Nick Huard, Tyler Ward und ich hatten gleich eine gute Chemie, so konnten wir der Mannschaft helfen“, stellte Nirschl fest.

Tölzer Löwen - ECDC Memmingen 5:2 (3:0, 1:1, 1:1). - Tore/Vorlagen: 1:0 (3:57) Fichtner (Brandl, Sedlmayr), 2:0 (10:26) Nirschl (Huard, Ward), 3:0 (16:49) Ott (Ribarik, Brandl), 3:1 (35:28) Pekr, 4:1 (37:36) Ward (Brandl, Eichstadt 5-4), 5:1 (42:41) Ward (Huard, Gollenbeck), 5:2 (56:24) Pohl (Kittel, Meija). – Strafminuten: ECT 2, ECDC 4. – Zuschauer: 1124.