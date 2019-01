Tölzer Löwen gegen Ravensburg: Die Partie im Liveticker

Eishockey DEL 2

von Nick Scheder schließen

„Das wird gleich mal ein harter Brocken“, sagt Interims-Trainer Funk vor der Partie der Tölzer Löwen gegen die Ravensburg Tower Stars. Im Liveticker können Sie die Partie ab 19.30 Uhr mitverfolgen.

Hier die Vorschau auf die Partie

Bad Tölz - Es ist ein Neuanfang. „Aber man kann jetzt nicht alles über den Haufen werfen“, sagt Florian Funk. Er übernimmt den Zweitligisten nach der Freistellung von Löwen-Trainer Markus Berwanger, bis ein Nachfolger gefunden ist. Während der Woche hat er die Buam auf die nächste Herausforderung eingestellt: Das Heimspiel gegen den Tabellenzweiten Ravensburg am Freitagabend (19.30 Uhr, Tölzer Eisstadion). „Das wird gleich mal ein harter Brocken“, sagt Funk.

Auch für ihn ist es eine Aufgabe. Er trainiert derzeit zwei Mannschaften – neben den Löwen auch das Tölzer DNL-Team – , muss sich doppelt auf Spieler einstellen und auf Gegner vorbereiten. Bei den Löwen richtet er das Augenmerk auf das eigene Drittel. „Wir haben zuletzt viel zu viele Schüsse bekommen“, sagt der 49-jährige Greilinger. Vor allem den guten Torleuten war es zu verdanken, dass ein 0:7-Ergebnis wie zuletzt in Weißwasser die Ausnahme war. Taktik und Zweikämpfe waren die Trainingsschwerpunkte bei vier Einheiten am Dienstag und Mittwoch.

Auch in die Strukturen des Teams greift Funk ein. Goldhelm Kyle Beach (Knöchelverletzung) fehlt weiterhin. Aber mit den genesenen Valentin Gschmeißner und Yannick Drews stehen sechs Verteidiger und elf Stürmer zur Verfügung. Die drei Mittelstürmer Drews, MacAulay und Manuel Edfelder rotieren mit vier Außenstürmer-Pärchen. Funk stellt Drews zwischen Hannes Sedlmayr und Philipp Schlager in die Starting Six. Die beiden sind ohnehin gelernte Flügelstürmer. Hinten bekommt Marinus Reiter wieder Casey Borer zur Seite. Lubor Dibelka rückt in den zweiten Sturm. „Er und Andreas Pauli haben schon in Garmisch gut harmoniert“, sagt Funk. „Warum soll das nicht auch bei uns funktionieren?“ Luca Tosto, zuletzt in der ersten Reihe im Einsatz, bildet mit Florian Strobl das dritte Außenstürmer-Pärchen. Die Tölzer Offensive soll für mehr Schüsse sorgen als zuletzt und den Gegner zu Fehlern zwingen.

Ravensburg nutzt seine Chancen eiskalt aus – bisher 162 Mal –, hat es auch beim 7:3 im ersten Heimspiel bewiesen. Nach dem Tölzer 1:1 zogen die Oberschwaben mit vier Toren in sechs Minuten davon. Über den Jahreswechsel – bei Ausfall von Topscorer Andreas Driendl – schwächelte Ravensburg allerdings etwas und musste nach fünf Niederlagen in sieben Spielen den Platz an der Sonne für Frankfurt räumen. Den negativen Höhepunkt bildete eine 1:8-Klatsche beim Spitzenreiter. Driendl ist mittlerweile zurück, „und Ravensburg ist in der Breite gut aufgestellt, da ist fast jeder gefährlich“, warnt Funk. „Wir dürfen ihnen nur wenig Chancen geben.“

Bei seinen Löwen fordert er in erster Linie mehr Effizienz im Spiel fünf gegen fünf ein. „Da holen wir zu wenige Chancen heraus.“ Lange im Spiel bleiben, lautet das Rezept gegen die Ravensburg Towerstars. „Wir dürfen nicht gleich wieder einem Rückstand hinterherlaufen.“ Damit schließt sich der Kreis zur Kontrolle im eigenen Drittel. „Es ist ja nicht so, dass wir es nicht können“, meint Funk. „Wir müssen es nur besser umsetzen.“ Dass der Gegner Favorit ist, stört ihn nicht. „Wir konzentrieren uns auf uns.“

